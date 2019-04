Sasol obtém operações benéficas nas novas instalações de produção de alcoxilação na China

NANJING, China, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Sasol Limited (JSE: SOL) (NYSE: SSL), uma das principais empresas integradas de produtos químicos e energia, obteve operações benéficas na nova fábrica de alcoxilação em Nanjing, província de Jiangsu, no dia 18 de abril de 2019.

"A Sasol construiu com sucesso as novas instalações, implementando tecnologia de ponta para as fábricas de alcoxilação. A construção foi concluída dentro do prazo esperado e do orçamento aprovado, sem nenhuma lesão registrada", disse Bernard Klingenberg, vice-presidente executivo de operações da Sasol.

A construção da nova planta de alcoxilação começou no verão de 2017 e é o maior projeto de expansão da Sasol na região.

A capacidade das instalações é de aproximadamente 150 quilotoneladas por ano, com a opção de usar álcoois de cadeia ramificada ou linear, para atender às necessidades diferenciadas dos clientes, como detergentes, têxteis, metais e lubrificação e outros mercados finais especializados. Parte do escopo incluiu a expansão da capacidade de P&D e suporte técnico da Sasol no Nanjing Chemical Industrial Park (NCIP).

"Estamos muito orgulhosos do que de os colegas da Sasol China conseguiram", disse Fleetwood Grobler, vice-presidente executivo da Sasol, divisão de produtos químicos.

Ele disse, ainda, que o mercado chinês deve crescer para 40% da demanda global de produtos químicos até 2020, e a Sasol está vendo rápido aumento nos requisitos de inovação e diferenciação.

"Essa nova instalação nos permitirá atender tanto ao crescimento quanto aos requisitos de qualidade cada vez mais sofisticados de um mercado realmente interessante", acrescentou Grobler. "A Sasol tem reputação de fornecedora confiável na China, com altos padrões de qualidade, e um grupo reforçado de P&D nos permitirá melhorar a entrega de soluções específicas aos clientes. Esta instalação apoiará nossa unidade de crescimento na Ásia e nos permitirá atender melhor aos clientes atuais e futuros".

Neste documento, a Sasol pode fazer certas declarações que não sejam fatos históricos e estejam relacionadas com análises e outras informações, baseadas em previsões de futuros resultados e estimativas de quantias ainda não determináveis. Essas declarações também podem estar relacionadas às nossas futuras perspectivas, desenvolvimentos e estratégias de negócios. Dentre as declarações prospectivas, estão as de flutuações na taxa de câmbio, crescimento de volume, aumento de participação de mercado, retorno total ao acionista, execução dos projetos de crescimento (incluindo condições de licensas e códigos de prática, da sigla em inglês, LCCP), reservas de petróleo e gás, redução de custos, o programa de melhoria contínua e perspectivas de desempenho de negócios. Termos como "acredita", "antecipa", "espera", "pretende", "procura", "irá", "planeja", "poderá", "pode", "tenta", "tem como objetivo", "prevê" e "projeta", além de expressões similares, têm o objetivo de identificar essas declarações prospectivas, mas não são o meio exclusivo de identificá-las. Por sua própria natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes, gerais e específicas, e há riscos de que as previsões, prognósticos, projeções e outras declarações prospectivas não sejam atingidas. Se um ou mais desses riscos se concretizarem ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais poderão diferir significativamente dos previstos. É necessário entender que vários fatores importantes podem fazer com que os resultados reais sejam significativamente diferentes dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nas declarações prospectivas. Esses fatores são discutidos mais detalhadamente no relatório anual mais recente, no formulário 20-F, arquivado no dia 28 de agosto de 2018, e em outros documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos. A lista de fatores discutidos não é exaustiva. Ao confiar nas declarações prospectivas para tomar decisões de investimentos, considere cuidadosamente esses fatores e outras incertezas e eventos. Declarações prospectivas são válidas somente a partir da data em que são feitas, e não assumimos obrigações de atualizar ou revisar nenhuma delas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por outros motivos.

Sobre a Sasol:

A Sasol é uma empresa global integrada de produtos químicos e energia. Com os talentos da equipe, a empresa criou valor superior para os clientes, acionistas e outras partes interessadas, com segurança e sustentabilidade. Também integrou tecnologias sofisticadas em instalações operacionais de nível mundial para produzir e comercializar commodities e produtos químicos especializados, combustíveis gasosos e líquidos e eletricidade com baixo teor de carbono.

Publicado por:

Alex Anderson, diretor das relações de mídia em grupo

Telefone direto: +27-(0)-10-344-6509; celular +27-(0)-71-600-9605;

alex.anderson@sasol.com

Matebello Motloung, especialista sênior: relações de mídia

Telefone direto: +27-(0)-10-344-9256; celular: +27-(0)-82-773-9457

matebello.motloung@sasol.com

Sunna Schulz, gerente sênior de assuntos corporativos operacionais na Eurásia

Telefone direto: +49-(0)-40-63684-1364

sunna.schulz@de.sasol.com

FONTE Sasol Limited

Related Links

https://www.sasol.com



SOURCE Sasol Limited