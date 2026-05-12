Satair finalise l'acquisition d'Unical Aviation et d'ecube

COPENHAGUE, Danemark,, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Satair, une société d'Airbus, a annoncé la finalisation de l'acquisition d'Unical Aviation Inc. (« Unical ») et de sa filiale ecube. Cette acquisition décisive donne naissance à un fournisseur mondial de bout en bout de matériel usagé utilisable (USM) et de solutions pour le cycle de vie des aéronefs.

Satair expands its global footprint and USM capabilities with the acquisition of Unical and ecube, creating a premier end-to-end aircraft lifecycle solution.

Cet accord permet d'associer le vaste réseau d'inventaire et de distribution d'Unical, les capacités de désassemblage et de stockage de classe mondiale d'Ecube et l'expertise USM existante de Satair par le biais de VAS Aero Services. Dans le cadre de la nouvelle structure de direction, Sharon Green, PDG d'Unical, assumera également le rôle de PDG de VAS Aero Services, assurant ainsi l'alignement stratégique des unités commerciales USM de Satair, tandis que Tommy Hughes assumera ses responsabilités à plein temps en tant que directeur général de Satair.

Richard Stoddart, PDG de Satair et responsable d'Airbus Material Services, a déclaré :

« Nous avons aujourd'hui franchi une étape majeure. L'intégration d'Unical et d'ecube dans notre entreprise n'est pas seulement une question de croissance ; il s'agit d'utiliser l'économie circulaire pour le bénéfice de nos clients. Nous acquérons d'excellentes installations et, surtout, d'une équipe de professionnels hautement qualifiés sur le marché de l'USM. Pour nos clients, cela signifie une meilleure disponibilité des pièces et une manière plus simple de gérer le cycle de vie complet d'un aéronef. »

Sharon Green, PDG d'Unical et de VAS Aero Services, a ajouté : « Rejoindre Satair marque l'aboutissement de la transformation d'Unical et d'ecube et le début d'une nouvelle phase puissante, associant notre leadership en matière de matériel utilisable et de capacités de fin de vie à l'envergure mondiale de Satair et la vision d'Airbus pour l'avenir de l'entretien des matériels. Je suis fière de ce que nos équipes ont construit et je suis convaincue qu'ensemble, nous fournirons une véritable solution de cycle de vie de bout en bout qui améliorera la disponibilité des matériaux, prolongera la durée de vie des actifs et créera une valeur significative pour les clients du monde entier. Nos équipes se réjouissent de rejoindre Satair et de travailler aux côtés de leurs nouveaux collègues de VAS Aero Services - deux organisations très respectées et de confiance dans notre industrie - et nous sommes impatients d'apporter toute la valeur de cette combinaison sur le marché mondial de l'aviation. »

Industrialiser le cycle de vie de l'USM

Avec l'intégration des principaux sites opérationnels d'Unical et d'ecube en Amérique du Nord et en Europe, Satair élargit considérablement sa présence industrielle. L'acquisition fait progresser la stratégie de Satair qui consiste à fournir un flux de matériel homogène et unique, depuis le stockage et le désassemblage des avions jusqu'à la gestion des réparations techniques et la distribution mondiale.

Les opérations combinées vont maintenant initier un processus d'intégration coordonné, axé sur la coordination de nos efforts au sein de Satair, Unical, ecube et VAS Aero Services afin d'offrir une expérience client bien connectée.

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