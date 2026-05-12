Satair finaliza la adquisición de Unical Aviation y ecube

COPENHAGUE, Dinamarca, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Satair , una empresa de Airbus, anunció la finalización exitosa de la adquisición de Unical Aviation Inc. («Unical») y su filial ecube. Este hito crea un proveedor global líder e integral de materiales usados en buen estado (USM) y soluciones para el ciclo de vida de las aeronaves.

Satair expands its global footprint and USM capabilities with the acquisition of Unical and ecube, creating a premier end-to-end aircraft lifecycle solution.

Este acuerdo aúna la extensa red de inventario y distribución de Unical, las capacidades de desmontaje y almacenamiento de primer nivel de ecube, y la experiencia existente de Satair en USM a través de VAS Aero Services. Como parte de la nueva estructura de liderazgo, Sharon Green, consejero delegado de Unical, también asumirá el cargo de consejero delegado de VAS Aero Services, lo que garantizará la alineación estratégica entre las unidades de negocio de USM de Satair, mientras que Tommy Hughes asumirá sus responsabilidades a tiempo completo como director de comunicaciones de Satair.

Richard Stoddart, consejero delegado de Satair y director de Airbus Material Services, comentó: «Hoy damos un gran paso adelante. La incorporación de Unical y ecube a nuestra empresa no solo implica crecer, sino también aprovechar la economía circular en beneficio de nuestros clientes. Obtenemos excelentes instalaciones y, lo que es fundamental, un equipo de profesionales altamente cualificados en el mercado de gestión de materiales. Para nuestros clientes, esto se traduce en una mayor disponibilidad de piezas y una forma más sencilla de gestionar el ciclo de vida completo de una aeronave».

Sharon Green, consejera delegada de Unical y VAS Aero Services, añadió: «La integración en Satair marca la culminación de la transformación de Unical y ecube, y el inicio de una nueva e importante fase, que aúna nuestro liderazgo en materiales usados en buen estado y gestión del fin de vida útil con la escala global de Satair y la visión de Airbus para el futuro de los servicios de materiales. Me enorgullece lo que nuestros equipos han logrado y confío en que juntos ofreceremos una solución integral para todo el ciclo de vida que mejore la disponibilidad de materiales, extienda la vida útil de los activos y genere un valor significativo para los clientes en todo el mundo. Nuestros equipos están entusiasmados por unirse a Satair y trabajar junto a nuestros nuevos colegas de VAS Aero Services, dos organizaciones de gran prestigio y confianza en nuestro sector, y esperamos ofrecer todo el potencial de esta combinación en el mercado global de la aviación».

Industrialización del ciclo de vida de USM

Con la integración de las principales instalaciones operativas de Unical y ecube en Norteamérica y Europa, Satair amplía significativamente su presencia industrial. Esta adquisición impulsa la estrategia de Satair de ofrecer un flujo de materiales integral y sin interrupciones, desde el almacenamiento y desmontaje de aeronaves hasta la gestión de reparaciones técnicas y la distribución global.

Las operaciones combinadas iniciarán ahora un proceso de integración coordinado, centrado en coordinar nuestros esfuerzos entre Satair, Unical, ecube y VAS Aero Services para ofrecer una experiencia de cliente bien conectada.