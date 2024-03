Saudi Saline Water Conversion Corporation commémore la Journée mondiale de l'eau avec un appel à la coopération mondiale

RIYAD, Arabie saoudite, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les Nations Unies (ONU) célèbrent la Journée mondiale de l'eau le 22 mars 2024, la Saudi Saline Water Conversion Corporation (SWCC) est à l'avant-garde des efforts visant à remédier à la pénurie d'eau et à promouvoir la coopération internationale. Cette année, conformément au thème de l'ONU "L'eau pour la paix", le SWCC réaffirme son engagement à promouvoir la collaboration et la durabilité dans la gestion de l'eau.

En tant que premier producteur mondial d'eau dessalée, et célébrant son 50e anniversaire cette année, SWCC reste déterminé à utiliser des technologies innovantes et à forger des partenariats stratégiques pour lutter contre la pénurie d'eau à l'échelle mondiale.

La Journée mondiale de l'eau est un rappel poignant de l'importance mondiale de la coopération dans le domaine de l'eau. Selon les Nations Unies, plus de trois milliards de personnes dans le monde dépendent de sources d'eau qui traversent les frontières nationales. Malgré cette interdépendance, seule une fraction des pays partageant des ressources en eau ont des accords de coopération officiels en place.

À la lumière de ces défis, la SWCC souligne l'urgence de promouvoir le dialogue et la collaboration entre les nations pour aborder efficacement les questions liées à l'eau. Grâce à des initiatives telles que l'innovation technologique et le partage des connaissances, SWCC s'engage à promouvoir des pratiques de gestion durable de l'eau et à atténuer les impacts des changements climatiques sur les ressources en eau.

« Notre mission à SWCC va au-delà de la fourniture d'eau dessalée; elle vise à protéger cette ressource vitale pour les générations futures. Grâce à une collaboration mondiale et un leadership visionnaire, nous façonnons l'avenir du secteur de l'eau, alignés sur les objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui fournissent un catalyseur pour assurer la sécurité de l'eau et exercer une influence mondiale,a déclaré Son Excellence l'ingénieur Abdullah bin Ibrahim Al-Abdulkarim, gouverneur de la SWCC et vice-président du conseil d'administration de la SWCC.

"Alors que nous commémorons la Journée mondiale de l'eau, nous appelons les gouvernements, les parties prenantes et la communauté mondiale à accorder la priorité à la coopération dans le domaine de l'eau pour lutter contre la crise mondiale de l'eau", a-t-il ajouté.

Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite, a annoncé en septembre 2023 la création d'une Organisation mondiale de l'eau, être basé à Riyad. L'organisation aura pour objectif d'intégrer et d'aider les tentatives faites par les gouvernements et d'autres organismes pour sécuriser durablement l'eau mondiale.

La nouvelle Organisation mondiale de l'eau permettra l'échange d'expertise tout en faisant progresser la technologie, en favorisant l'innovation et en partageant des expériences de recherche et développement. Il encouragera l'établissement et le financement de projets hautement prioritaires conformément à l'engagement du Royaume de 6 milliards de dollars de financement du développement pour des projets d'eau et d'assainissement sur quatre continents.

Pendant ce temps, le centre de recherche et de développement de SWCC - le Water Technologies Innovation Institute and Research Advancement (WTIIRA) - se concentre sur l'identification de solutions aux défis importants dans les domaines de l'environnement et de l'eau, y compris la recherche générale sur l'eau. WTIIRA a été lancé en 1987 dans le cadre du programme de coopération économique interaméricaine de l'Accord saoudien.

Poursuivant sa mission de dialogue avec la communauté internationale, le SWCC participe à des événements mondiaux, tels que le 10e Forum mondial de l'eau à Bali et le Congrès mondial de l'eau et exposition de l'IWA à Toronto, pour partager les connaissances, les idées et les meilleures pratiques. En outre, le Royaume se prépare à accueillir le 11e Forum mondial de l'eau en 2027.

Conformément à l'"effet d'entraînement positif" décrit par les Nations Unies à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, les activités du SWCC visent à favoriser l'harmonie, à promouvoir les meilleures pratiques en matière de gestion de l'eau et à souligner l'importance de la coopération internationale pour s'unir autour de l'eau.

À propos de SWCC

Créée en 1974, la Saline Water Conversion Corporation (SWCC) est une entité gouvernementale indépendante chargée de fournir et de livrer de l'eau au Royaume d'Arabie saoudite.

SWCC est le plus grand producteur mondial d'eau dessalée, avec une capacité de production actuelle de 11,5 millions de mètres cubes par jour. Exploitant plus de 33 usines de dessalement et 139 usines de purification à l'échelle nationale, SWCC assure un approvisionnement en eau ininterrompu pour le Royaume.

En fournissant ce service essentiel, SWCC joue un rôle essentiel dans la transformation économique de l'Arabie saoudite et soutient l'ambitieux plan Vision 2030.

