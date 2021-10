SAUDIA a été couronnée compagnie aérienne la plus améliorée au monde en 2021

Ce prix consolide le statut de la compagnie aérienne en tant que transporteur mondial à grande échelle, innovant constamment dans son service à bord et son offre culinaire. L'obtention de ce prix reflète le dévouement à l'amélioration de la qualité et des performances dans différentes catégories de prix, y compris le personnel de cabine, la nourriture et les boissons, le divertissement en vol et plus encore. Le prix Skytrax est une nouvelle étape importante dans la transformation en cours de SAUDIA, qui a conduit à plusieurs autres prix et reconnaissances. Les initiatives exceptionnelles de la compagnie aérienne en matière de sécurité sanitaire visant à assurer la sécurité des passagers pendant la pandémie de COVID-19 ont suscité des éloges dans le monde entier.

Avec un réseau de plus de 95 destinations et une flotte de 145 avions, l'une des plus jeunes au monde, SAUDIA est sur une trajectoire ascendante de croissance continue sur les marchés internationaux.

Le directeur général de Saudi Arabian Airlines, Son Excellence l'ingénieur Ibrahim Alomar, a déclaré : « C'est un honneur de recevoir ce prix au nom de toute l'équipe SAUDIA qui a fait preuve d'un engagement exceptionnel dans la poursuite des normes les plus élevées à l'échelle mondiale – de la santé et de la sécurité, au produit et à l'expérience. Je voudrais également exprimer la profonde gratitude de SAUDIA au Gardien des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz, et à Son Altesse Royale le Prince héritier Mohamed bin Salman pour leur soutien continu apporté à SAUDIA, le transporteur national du Royaume. Mes félicitations également au président de SAUDIA, Son Excellence l'ingénieur Saleh Al Jasser, et au reste du conseil d'administration pour cette réussite. »

L'ingénieur Alomar a poursuivi : « Dans le cadre de la stratégie et du plan de transformation SV2020 de la compagnie aérienne, SAUDIA a investi dans de nouveaux avions, l'innovation de produits et l'amélioration des services dans un seul but : offrir à tous nos clients le plus haut niveau d'hospitalité et de confort dans les airs. Nous sommes ravis que le monde remarque et reconnaisse nos efforts. »

Commentant le prix, Edward Plaisted, PDG de Skytrax, a déclaré : « SAUDIA continue d'élever son statut mondial et son attrait auprès des clients. Outre l'amélioration globale de l'enquête principale, la compagnie aérienne a obtenu de bons résultats dans de nombreuses autres sections de l'enquête qui sont considérées pour ce prix. C'est une fabuleuse réussite pour SAUDIA d'être nommée compagnie aérienne la plus améliorée au monde. Les clients reconnaissent certainement cette amélioration dans l'expérience passager de bout en bout. »

Il convient de mentionner que plus d'une centaine de nationalités de clients ont participé à l'enquête, les prix 2021 faisant état de 13,42 millions d'entrées éligibles comptées dans les résultats finaux.

Depuis le lancement de son « Plan de transformation SV 2020 » en 2015, l'amélioration de l'expérience client à bord a été un objectif spécifique pour SAUDIA. Et au cours des 12 derniers mois, la transformation a été encore plus rapide : SAUDIA a introduit une gamme de nouveaux produits et a amélioré les fonctionnalités existantes, modernisant ainsi l'expérience client. Diverses initiatives comprennent le service de restauration à la carte Signature Chef-on-board ; le dîner à la demande ; l'amélioration de la connectivité Internet à large bande ; des plans de messagerie gratuits dans toutes les cabines ; et une nouvelle plate-forme de divertissement. Les heures de programme ont constamment augmenté au cours des trois dernières années, atteignant jusqu'à plus de 5 000 heures de divertissement, garantissant toujours quelque chose pour chaque passager de SAUDIA.

Le nouveau produit remarquable à bord est l'une des améliorations les plus notables de la compagnie aérienne. En fait, la compagnie a remporté plusieurs prix lors d'événements majeurs de l'industrie en 2021, recevant une reconnaissance pour sa trousse pour enfants ; ses équipements de première classe et de classe affaires pour les femmes ; sa restauration ; et le divertissement et la connectivité à bord. Ces améliorations ont été étayées par la flotte SAUDIA, considérablement modifiée et rafraîchie. Au cours de la dernière année, de nouveaux avions sont entrés en service, offrant des produits renouvelés dans toutes les classes de cabine.

L'Arabie Saoudite s'appuie régulièrement sur son ambitieux programme Vision 2030 qui vise à développer sa plate-forme mondiale d'aviation et de logistique, attirer plus de 100 millions de touristes et conquérir une part importante du marché du transit de la région. Au cours des deux dernières années, le Royaume a assoupli les restrictions de visa et de voyage, investi dans l'industrie du tourisme et favorisé un environnement favorable aux entreprises.

SAUDIA, en tant que transporteur national du Royaume, se transforme continuellement pour mener à bien ces objectifs ambitieux en offrant à ses clients une expérience de voyage inégalée sans renoncer à l'essence de la culture saoudienne. Ce prix renforce l'engagement de SAUDIA en faveur d'une amélioration et d'une croissance constantes alors qu'elle se prépare à un avenir dans lequel l'Arabie Saoudite est un centre mondial de voyages et d'affaires.

À propos de Saudi Arabian Airlines (SAUDIA):

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) est la compagnie aérienne nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. Fondée en 1945, la compagnie est l'une des plus grandes compagnies aériennes du Moyen-Orient.

SAUDIA est membre de l'Association du transport aérien international (IATA) et de l'Organisation des transporteurs aériens arabes (AACO). Elle est l'une des 19 compagnies aériennes membres de l'alliance SkyTeam depuis 2012.

Pour plus d'informations sur Saudi Arabian Airlines, veuillez visiter www.saudia.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1637748/SAUDIA_Skytrax_award.jpg

Related Links

http://www.saudia.com



SOURCE SAUDIA