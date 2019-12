SBS emprenderá recapitalización

MIAMI, 17 de diciembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Spanish Broadcasting System, Inc. (la "empresa" o "SBS") (OTCQB: SBSAA) anunció hoy que, en relación con la recapitalización que tiene prevista, SBS ha recibido una carta de un reconocido prestamista de radiodifusores proveedor de servicios financieros multinacionales que declara que tiene plena confianza en su capacidad de obtener financiamiento por deuda garantizada para SBS por un monto de $300 millones. El financiamiento por deuda disociará ciertos activos de estaciones de radiodifusión y bienes inmobiliarios no fundamentales para que, en relación con la recapitalización, SBS esté posicionada para obtener un instrumento financiero garantizado por activos incremental y aparte con primer derecho de retención.

SBS planea utilizar el producto del financiamiento por deuda de $300 millones, más el producto del financiamiento garantizado por activos incremental y adicional, para pagar sus $249.9 millones actuales en pagarés garantizados preferentes al 12.5 % y para hacer compras en efectivo de sus acciones preferentes de Serie B actuales.

"SBS tiene una consolidada trayectoria como uno de los principales propietarios/operadores hispanos de medios, y continuamente ha declarado un crecimiento líder del sector en sus calificaciones, ingresos y márgenes durante los últimos años", declaró José I. Molina, director financiero de SBS. "SBS espera aportar una rentabilidad sólida y segura a nuestros actuales inversionistas mientras reposiciona SBS para continuar su impulso operativo hacia delante. Luego del cierre de la transacción de recapitalización, continuaremos atendiendo a nuestra creciente base de millones de hispanos de todo el país con programación de entretenimiento y las noticias relevantes del día, así como a los anunciantes que se han centrado en su dinámico poder adquisitivo e influencia política, cultural y social en expansión. Del mismo modo, implementaremos nuestros planes estratégicos a largo plazo para crear valor incremental para nuestros inversionistas".

Acerca de Spanish Broadcasting System, Inc.

Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) es propietaria y operadora de radioemisoras ubicadas en los principales mercados hispanos estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, San Francisco y Puerto Rico, las que transmiten los géneros de formato de música tropical, mexicana regional, contemporánea en español para adultos, urbana y los 40 temas más exitosos, y entre las que se encuentra la líder mundial de la radio hispana: WSKQ-FM, de la Ciudad de Nueva York. SBS también opera AIRE Radio Networks, una plataforma de radio nacional de más de 275 emisoras afiliadas que alcanzan el 95 % de la audiencia hispana de Estados Unidos. Además, SBS es propietaria de MegaTV, una cadena televisiva con distribución por señal abierta, cable y satélite y canales afiliados en todo Estados Unidos y Puerto Rico; produce una serie nacional de conciertos y eventos en vivo; y posee un grupo de propiedades digitales, entre ellos La Música, una aplicación móvil que transmite contenido de video y audio dirigido a los latinos, y HitzMaker, un destino de nuevos talentos para aspirantes a artistas. Para más información, visítenos en la Internet en www.spanishbroadcasting.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas. Tales declaraciones prospectivas, que se incluyen de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Pleitos sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, pueden involucrar riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden provocar que los resultados y el desempeño reales de SBS en períodos futuros sean sustancialmente diferentes de cualquier resultado o desempeño futuro sugerido por las declaraciones prospectivas que este comunicado de prensa contiene. Aunque consideramos que las expectativas reflejadas en tales declaraciones prospectivas se basan en supuestos razonables, no podemos ofrecer garantía de que los resultados reales no serán sustancialmente diferentes de estas expectativas. Las declaraciones "prospectivas", conforme la Comisión de Bolsas y Valores (Securities Exchange Commission) define tal término en sus reglas, regulaciones y comunicados, representan nuestras expectativas o creencias, que incluyen con carácter enunciativo, pero no limitativo, declaraciones relativas a nuestras operaciones, el desempeño económico, la condición financiera, nuestra capacidad de obtener y consumar las transacciones de financiamiento así como consumar la transacción de recapitalización que se describe en el presente, las estrategias de crecimiento y adquisición, las inversiones y los futuros planes operativos. Sin limitar la generalidad de los anterior, palabras tales como "puede", "hará", "espera", "cree", "anticipa", "intenta", "pronostica", "busca", "planea", "predice", "proyecta", "pudiera", "estima", "podría", "continúa", "buscando" o el negativo o demás variantes de tales términos o expresiones comparables tienen el objetivo de identificar las declaraciones prospectivas. Tales declaraciones, por su carácter, involucran riesgos e incertidumbres sustanciales, ciertos de los cuales escapan a nuestro control, y los resultados reales pueden ser sustancialmente diferentes dependiendo de una variedad de importantes factores, que incluyen con carácter enunciativo, pero no limitativo, los identificados en los informes que presentamos ante la Comisión de Bolsas y Valores, incluyendo nuestro informe anual en el formulario 10-K para el año que concluyó el 31 de diciembre de 2018. Todas las declaraciones prospectivas que se realizan en el presente están matizadas por estas declaraciones precautorias y factores de riesgo, y no se puede ofrecer ninguna garantía de que los resultados, hechos o acontecimientos reales a los que se hace referencia en el presente ocurrirán o se concretarán. No asumimos ninguna obligación de actualizar ni modificar las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en los supuestos, la ocurrencia de hechos no anticipados o cambios en los futuros resultados operativos.

Contactos:

Analistas e inversionistas José I. Molina Director financiero (305) 441-6901 Analistas, inversionistas o medios Brad Edwards The Plunkett Group (212) 739-6740 Jurídico Lic. Brad Eric Scheler Fried, Frank, Harris, Shriver &

Jacobson LLP (212) 859-8019

FUENTE Spanish Broadcasting System, Inc.

http://www.spanishbroadcasting.com



