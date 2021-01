SC Johnson fait un don supplémentaire de 120 000 € à Save the Children, afin d'aider à réaliser des projets de soutien aux enfants et aux familles vulnérables en Europe

Les dons au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Suisse s'appuient sur un partenariat mondial destiné à soutenir les enfants et les familles touchés par la COVID-19

RACINE, Wisconsin, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- SC Johnson, l'un des principaux fabricants de produits d'entretien ménager et d'autres produits de consommation et professionnels, fait un don supplémentaire de 120 000 € pour aider Save the Children à répondre aux besoins locaux urgents des enfants et des familles vulnérables en Europe. Les dons destinés à soutenir des projets au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Suisse s'appuient sur le partenariat mondial de SC Johnson avec l'association caritative, notamment un don de 820 000 € (1 million de dollars) versés plus tôt cette année afin d'aider à éduquer et doter les enfants du monde entier de ressources pour faire face à la pandémie de COVID-19.

« La COVID-19 a eu des répercussions dévastatrices sur les familles et les enfants vulnérables partout dans le monde, exacerbant les problèmes de la pauvreté, en particulier l'accès aux services de santé, à la nutrition et à l'éducation, a déclaré Alan VanderMolen, directeur de la communication de SC Johnson. Je suis reconnaissant du travail accompli par Save the Children et je suis fier que SC Johnson puisse y contribuer. »

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec SC Johnson pour soutenir les enfants du monde entier qui sont les plus touchés par la pandémie, s'est réjouie Caroline Whatley, responsable des partenariats internationaux de Save the Children. Étant donné que la COVID-19 laisse plus d'enfants hors de l'école et dans la pauvreté, il est plus important que jamais d'offrir du soutien et des ressources. »

Les dons permettront d'éduquer et d'aider plus de 2 000 enfants et leurs proches de toute la région grâce à divers projets locaux, notamment :

Un programme d'intervention d'urgence au Royaume-Uni conçu pour aider les familles vivant dans la pauvreté dont la situation et l'apprentissage ont été rendus encore plus difficiles par la pandémie. Le programme offrira à 150 enfants des ressources d'apprentissage afin de favoriser l'éducation à la maison, des produits ménagers essentiels au développement, de la nourriture et des bons pour les familles en situation d'insécurité alimentaire et des trousses de ressources sur la COVID-19 contenant des information susceptibles d'aider les proches à gérer leur bien-être émotionnel.

conçu pour aider les familles vivant dans la pauvreté dont la situation et l'apprentissage ont été rendus encore plus difficiles par la pandémie. Le programme offrira à 150 enfants des afin de favoriser l'éducation à la maison, des essentiels au développement, de la pour les familles en situation d'insécurité alimentaire et des contenant des information susceptibles d'aider les proches à gérer leur bien-être émotionnel. Un soutien à l'éducation des enfants et des familles en Espagne touchés par la pandémie de COVID-19, qui met l'accent sur la prévention du décrochage scolaire chez les enfants marginalisés et vulnérables. Le projet fournira à 214 enfants un soutien scolaire en calcul et en alphabétisation, tout en aidant les proches à utiliser des méthodes d'enseignement positives.

touchés par la pandémie de COVID-19, qui met l'accent sur la prévention du décrochage scolaire chez les enfants marginalisés et vulnérables. Le projet fournira à 214 enfants un soutien scolaire en calcul et en alphabétisation, tout en aidant les proches à utiliser des méthodes d'enseignement positives. Un soutien pour les enfants et les jeunes adultes sans abri en Allemagne au moyen d'outils pour les protéger contre la COVID-19 et leur permettre de faire la transition vers une vie plus sûre et plus autonome. Le projet vise à atteindre 1 000 enfants et jeunes adultes à l'aide de trousses d'urgence, de travaux de sensibilisation, de l'accès à une ligne d'assistance gratuite 24 heures sur 24 et d'une meilleure protection.

au moyen d'outils pour les protéger contre la COVID-19 et leur permettre de faire la transition vers une vie plus sûre et plus autonome. Le projet vise à atteindre 1 000 enfants et jeunes adultes à l'aide de trousses d'urgence, de travaux de sensibilisation, de l'accès à une ligne d'assistance gratuite 24 heures sur 24 et d'une meilleure protection. Une amélioration des conditions de vie des enfants dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile en Suisse, grâce à des formations et des ateliers pour le personnel des centres, à la sensibilisation à la protection des enfants dans le cadre de l'asile et de la migration, à l'apprentissage de pratiques parentales positives et à la création d'espaces pour les activités centrées sur les enfants. Le projet soutiendra 800 employés, enfants, jeunes et parents.

SC Johnson continue d'évaluer les façons de répondre aux besoins des enfants et des familles du monde entier parallèlement à l'évolution de la pandémie de COVID-19. Pour de plus amples informations sur l'engagement de SC Johnson en faveur de l'aide à la COVID-19, veuillez consulter : www.scjohnson.com/covid19 .

À propos de SC Johnson

SC Johnson est une entreprise familiale qui se consacre à la création de produits innovants et de qualité, en faisant preuve d'excellence professionnelle et d'un engagement à long terme en faveur de l'environnement et des communautés dans lesquelles elle est présente. Basée aux États-Unis, la société est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits d'entretien ménager et de produits de rangement, de produits désodorisants, insecticides et d'entretien pour chaussures, ainsi que de produits à usage professionnel. Elle commercialise des marques déjà célèbres telles que GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® et ZIPLOC® aux États-Unis et ailleurs, ainsi que des marques vendues en dehors des États-Unis comme AUTAN®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® et RIDSECT®. Créée il y a 134 ans, cette société génère 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, emploie environ 13 000 personnes à travers le monde et vend ses produits dans pratiquement tous les pays du monde. www.scjohnson.com .

À propos de Save the Children

Save the Children a pour mission d'aider chaque enfant à atteindre son plein potentiel. Présent dans plus de 100 pays, dont le Royaume-Uni, nous veillons à ce que les enfants restent en sécurité, en bonne santé et qu'ils puissent apprendre et améliorer leur avenir. Nous trouvons de nouvelles façons d'atteindre les enfants, peu importe où ils grandissent. Depuis un siècle, nous défendons les droits des enfants et veillons à ce que leurs voix soient entendues.

Pour en savoir plus, consultez le site www.ovt.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1198001/SCJohnson_Logo.jpg

Related Links

https://www.scjohnson.com



SOURCE SC Johnson