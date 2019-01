SC Johnson mantém compromisso global e amplia a transparência dos ingredientes para a América Latina

RACINE, Wisconsin, 8 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- Hoje, a SC Johnson está cumprindo um compromisso mundial feito há quase 10 anos, ao ampliar para a América Latina seu programa de transparência global de ingredientes líder do setor e ao oferecer transparência aos consumidores que utilizam os produtos da empresa ao redor do mundo.

A SC Johnson liderou o setor em direção a uma maior transparência e continua a divulgar além dos padrões da indústria. A empresa também comandou a iniciativa junto a agências governamentais para uma reforma positiva do gerenciamento e divulgação de produtos químicos. Quando a SC Johnson anunciou pela primeira vez seu plano de transparência de ingredientes, ainda não existia qualquer regulamentação que exigisse a divulgação de ingredientes.

"Há dez anos, a SC Johnson assumiu um compromisso com a transparência global de ingredientes. Hoje, ao ampliar o nosso programa para a América Latina, cumprimos esse compromisso", disse Fisk Johnson, presidente e CEO da SC Johnson. "Ao manter a nossa promessa, levamos a transparência de ingrediente para todo o mundo e, no processo, ajudamos a motivar o setor em direção a uma maior transparência."

Por exemplo, a SC Johnson começou a divulgar os ingredientes de fragrâncias específicas por produto em 2015. Dois anos depois, em 2017, a Procter e Gamble, Unilever e Reckitt Benckiser anunciaram planos para aumentar a divulgação das fragrâncias de seus produtos.

A abordagem pioneira da SC Johnson começou - em 2009, com o lançamento de programas de divulgação de ingredientes nos EUA e Canadá. Em 2016, o programa europeu da empresa foi apresentado no WhatsInsideSCJohnson.com . Um ano depois, o mercado da região Ásia-Pacífico foi adicionado ao programa global . A América Latina é a peça final do quebra-cabeça.

"Enquanto algumas empresas têm incorporado lentamente a transparência de ingredientes de seus produtos, a SC Johnson sempre foi pioneira", disse Ken Cook, presidente do Environmental Working Group. "Eu parabenizo Fisk Johnson por seu compromisso inabalável com os consumidores como líder global em transparência de ingredientes."

A liderança em transparência de ingredientes da SC Johnson preparou o caminho para que outros no setor. Em 2015, o programa SmartLabel® foi apresentado como uma ferramenta digital para acessar uma variedade ainda maior de ingredientes de produtos, cinco anos após a SC Johnson começar a divulgar os ingredientes. A SC Johnson também liderou o caminho na promoção de transparência de produtos nos níveis federal e estadual, inclusive com um forte apoio para o fortalecimento da Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Toxic Substances Control Act) dos EUA e na promoção da Lei do Direito de Saber sobre Produtos de Limpeza (Cleaning Product Right to Know Act) da Califórnia, aprovada como lei em 2017 e que fez do estado o primeiro dos EUA a exigir a divulgação de ingredientes nos rótulos dos produtos e online com relação a produtos de limpeza. A SC Johnson definiu um exemplo ousado na transparência de ingredientes, que liderou uma mudança significativa.

"As exigências de transparência não serão reduzidas e existem muitas tecnologias capacitadoras, como blockchain, que farão com que a rastreabilidade e a transparência sejam muito mais fáceis para todos, e mais acessíveis financeiramente", disse Joel Makower, presidente do Conselho e editor executivo do grupo GreenBiz. "Portanto, à medida que essas tecnologias aumentam e ficam mais disponíveis, acredito que também gerarão mais exigências de transparência."

Liderança em transparência

A divulgação de ingredientes de produtos é apenas uma das diversas iniciativas de transparência que a SC Johnson tem buscado. Ao longo da última década, a empresa:

Foi a primeira empresa a oferecer uma lista abrangente de ingredientes de fragrâncias usados em seus produtos em 2012. A Paleta de Fragrâncias Exclusivas da SC Johnson exclui cerca de 2.400 ingredientes que não atendem aos altos padrões da empresa, apesar de respeitarem os padrões do setor e serem comercialmente legais.

Em 2015, liderou o setor ao adicionar ao seu site a divulgação de fragrâncias específicas por produto.

Começou a divulgar em 2017, a presença específica por produto de 368 potenciais alergênicos cutâneos que podem estar presentes em seus produtos. Isso vai além dos regulamentos e bem além do que a maioria das empresas comunica.

Foi a primeira no setor a mostrar e disponibilizar ao público em 2018 a rigorosa ciência por trás de seu programa de seleção de ingredientes. O programa Greenlist™, revisado por especialistas, avalia os impactos para a saúde humana e ambientais de mais de 3.500 ingredientes usados em seu portfólio global de produtos e considera o perigo e os riscos associados ao uso desses ingredientes.

Em 2018, tornou-se a primeira importante empresa de produtos para o consumidor (consumer packaged goods, CPG) a divulgar globalmente os ingredientes de fragrâncias até 0,01% da fórmula dos produtos em todo seu portfólio de marcas.

Atualmente, os consumidores esperam mais das empresas, inclusive informações sobre os ingredientes nos produtos que usam. De acordo com um recente estudo global de opinião pública, 74% dos consumidores em todo o mundo esperam que as empresas ofereçam transparência de produto sobre seus produtos e serviços.[i]

"Tenho muito orgulho da dedicação e trabalho das pessoas da SC Johnson em oferecer a transparência global de ingredientes", disse Johnson. "Por meio desses esforços, a SC Johnson continua a trabalhar diligentemente para conquistar a confiança dos consumidores. Como uma empresa familiar, temos o compromisso de honrar esses valores e manter essa confiança."

"Ao longo dos últimos anos, temos observado muitas mudanças na área de transparência de ingredientes", disse Mary Mazzoni, editora sênior da 3BL Media e TriplePundit. "Por exemplo, agora os consumidores se preocupam com os ingredientes nos produtos que compram, como esses ingredientes afetarão sua saúde pessoal e, além disso, a saúde do ambiente."

Disponibilizar informações para consumidores globais

O programa global de transparência de ingredientes da SC Johnson agora oferece informações sobre mais de 8.700 produtos utilizados em praticamente todos os países no mundo, em 35 idiomas. Ao cumprir esse importante compromisso, a SC Johnson agora tem a capacidade de oferecer um acesso incomparável a quase 6 bilhões de consumidores, proporcionando uma lista abrangente de ingredientes de produtos de muitas das conhecidas marcas da empresa.

Quem quiser saber o que existe em um produto da SC Johnson, e o motivo, todos os detalhes estão disponíveis no site WhatsInsideSCJohnson.com , redigido em termos claros e simples, que inclui a finalidade de cada ingrediente. Essa plataforma simples, de fácil navegação e preparada para dispositivos móveis permite que os consumidores procurem um produto que estão considerando, consultem os ingredientes listados em um formato claro e compreensível e, em última análise, tomem a decisão certa para suas famílias.

Com esse alcance global exclusivo, a SC Johnson uma vez mais está estabelecendo novos padrões para o setor e, ao mesmo tempo, proporcionando a mais consumidores ao redor do mundo as ferramentas e informações que precisam para que possam tomar decisões. A SC Johnson incentiva outras empresas a participar na divulgação de seus próprios ingredientes aos consumidores ao redor do mundo.

Liderança em transparência de fragrâncias

Atualmente, o setor de fragrâncias utiliza 3.700 ingredientes de fragrâncias aprovados pela Associação Internacional de Fragrâncias (IFRA, International Fragrance Association). Em 2012, a SC Johnson foi ainda mais longe com a revisão dos ingredientes de fragrância com a criação de sua Paleta de Fragrâncias Exclusivas, que reduziu os ingredientes de fragrâncias aceitáveis de 3.700 para, aproximadamente, 1.300 usados nos produtos da SC Johnson.

Em 2015, a SC Johnson foi a primeira empresa de CPG dos EUA, trabalhando com seus principais fornecedores de fragrâncias, a oferecer a divulgação de ingredientes de fragrâncias específicas por produto. Isso gerou uma transformação em todo o setor que está promovendo uma maior transparência de ingredientes de fragrâncias até o nível de componentes.

Em 2018, a SC Johnson tornou-se a primeira importante empresa de CPG a divulgar globalmente os ingredientes de fragrâncias até 0,01% da fórmula dos produtos em todo seu portfólio de marcas. Essa ação continua a jornada de uma década de trabalho da empresa para transformar os esforços do setor com relação à transparência de ingredientes.

Transparência sobre alergênicos

Em 2017, a SC Johnson cumpriu um compromisso que fez de divulgar a presença de 368 potenciais alergênicos cutâneos por produto em seu site de ingredientes. Esse nível de transparência está acima e além dos padrões atuais do setor e das regulamentações. Outras empresas utilizam ingredientes semelhantes, mas divulgam somente em conformidade com as exigências regulamentares de 26 ingredientes da UE, que -determina apenas que as empresas listem 26 potenciais alergênicos cutâneos. A SC Johnson toma o cuidado de usar ingredientes com potenciais alergênicos cutâneos apenas em quantidades muito baixas, de forma que seja altamente improvável criar uma nova alergia cutânea ou desencadear uma reação alérgica.

Para determinar sua lista abrangente de potenciais alergênicos cutâneos, os cientistas da SC Johnson analisaram mais de 3.000 conjuntos de dados de fontes públicas e do setor sobre potenciais alergênicos cutâneos identificados em listas nacionais, listas de fragrâncias do setor, análises do Comitê Científico Europeu para Segurança do Consumidor, dados clínicos dermatológicos e fichas de dados de segurança de fornecedores individuais. A empresa, então, compartilhou suas constatações para validação com especialistas nos campos de dermatologia, imunotoxicologia, toxicologia de fragrância e alergênicos.

Programa de critérios Greenlist™

Com base no compromisso de transparência da empresa de contar toda a história -dos ingredientes que utiliza e a rigorosa ciência que está por trás dessas escolhas, em 2017, a SC Johnson começou a compartilhar publicamente os critérios científicos por trás do programa de seleção de ingredientes Greenlist™. O programa Greenlist™ ajuda a empresa a melhorar continuamente seus produtos, escolhendo ingredientes que melhor protegem a saúde humana e o meio ambiente. Agora, as pessoas podem ver, detalhadamente, o cuidado com a escolha de cada um dos ingredientes que são utilizados nos produtos da SC Johnson.

O programa Greenlist™ da SC Johnson tem orientado o desenvolvimento dos produtos da empresa por quase duas décadas. Todos os ingredientes de cada produto da SC Johnson passam pelo rigoroso programa Greenlist™, que é centrado em uma avaliação de quatro etapas, revista por especialistas, que verifica o seu possível impacto na saúde humana e no meio ambiente. O programa Greenlist™ analisa perigos e riscos para selecionar os ingredientes que a empresa utiliza, e a respectiva concentração, se forem usados. O programa está fundamentado na coleta dos melhores dados da categoria e é orientado pelo compromisso da empresa de melhorar continuamente seus produtos.

Como parte do programa Greenlist™, a SC Johnson mantém uma lista de ingredientes que não são permitidos em seus produtos. A lista é denominada lista dos componentes "Não permitidos". Ela inclui mais de 200 matérias-primas exclusivas em quase 90 categorias de materiais, e mais de 2.400 materiais de fragrâncias. Esses materiais cumprem todos os requisitos legais e regulamentares e são frequentemente usados por outras empresas no setor, mas, simplesmente, não atendem aos padrões da SC Johnson. Mais informações sobre o programa Greenlist™ da SC Johnson estão disponíveis no 26.º Relatório de Sustentabilidade anual da empresa, The Science Inside .

Liderança do setor

Exigindo a reforma das regras de gerenciamento de produtos químicos no nível federal, a SC Johnson foi uma apoiadora inicial dos esforços bipartidários para atualizar e modernizar a Lei Federal de Controle de Substâncias Tóxicas (Toxic Substances Control Act, TSCA), com o objetivo de alcançar um programa federal crível que tenha como base riscos e dados científicos para o gerenciamento de produtos químicos no comércio, inspirando confiança na segurança dos produtos químicos usados em produtos de consumo. A SC Johnson foi uma das primeiras empresas de CPG a declarar publicamente seu apoio ao fortalecimento das ferramentas disponíveis para a triagem de todos os produtos químicos no comércio, avaliar os riscos de substâncias de alta prioridade e regulamentar condições específicas de utilização, quando necessário. Em 2016, após a aprovação da lei Frank R. Lautenberg de segurança química para o século XXI (Chemical Safety for the 21st Century Act), a SC Johnson foi destacada como líder na promoção desta reforma pelo então presidente dos EUA, Barack Obama.

A SC Johnson também apoiou o desenvolvimento e a aprovação legislativa da Lei do Direito de Saber sobre Produtos de Limpeza (Cleaning Product Right to Know Act) de 2017 pelo Congresso da Califórnia, e fez parceria com ONGs, grupos do setor e legisladores locais para promover a legislação de divulgação. Essa legislação criou um programa de comunicação de ingredientes em todo o setor para fabricantes de produtos de consumo e institucionais de cuidado ambiental, automotivos, limpeza geral, polimento e manutenção de pisos, aprimorando a transparência de ingredientes para os consumidores ao exigir a divulgação completa dos ingredientes nos rótulos dos produtos, com maior divulgação nos sites dos fabricantes.

Também em 2017, a SC Johnson adicionou o SmartLabel® em muitas de suas marcas populares nos EUA. O programa SmartLabel® oferece aos consumidores acesso fácil e imediato a informações detalhadas sobre produtos, tal como no site WhatsInsideSCJohnson.com , para que possam tomar decisões informadas sobre os produtos que levam para casa. Ao oferecer aos consumidores novos locais para encontrar informações sobre seus produtos, a SC Johnson continua a aumentar a confiança do consumidor.

Transparência — O que reserva o futuro?

Após cumprir seu compromisso de divulgação de ingredientes, a SC Johnson não para. A transparência continuará a ser uma prioridade à medida que a SC Johnson trabalha continuamente para ser a empresa de maior confiabilidade em seu setor por meio de uma transparência ainda maior.

"Ainda não estamos nem perto do que queremos em termos de transparência", disse Johnson. "A transparência está enraizada nos nossos valores e nos ajuda a permanecer centrados em relação a como operamos como empresa global, para conquistar a confiança dos consumidores ao redor do mundo."

Sobre a SC Johnson

A SC Johnson é uma empresa familiar dedicada a produtos inovadores e de alta qualidade, à excelência no local de trabalho e ao compromisso de longo prazo com o meio ambiente e as comunidades onde atua. Com sede nos EUA, a empresa é uma das principais fabricantes mundiais de produtos de limpeza doméstica, armazenamento doméstico, purificadores de ar, controle de pragas e cuidados com calçados, além de produtos profissionais. A empresa comercializa marcas consagradas, como GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® e ZIPLOC® nos EUA e exterior, com marcas vendidas fora dos EUA incluindo AUTAN®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MÚSCULO® e RIDSECT®. Com 133 anos de história, a empresa gera US$ 10 bilhões em vendas, emprega aproximadamente 13 mil pessoas mundialmente e vende produtos em quase todos os países do planeta. www.scjohnson.com

