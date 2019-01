SC Johnson mantiene su promesa mundial y amplía la transparencia de ingredientes en Latinoamérica

RACINE, Wisconsin, 8 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy, SC Johnson cumple un compromiso a nivel mundial que se propuso hace casi diez años al ampliar hacia Latinoamérica su programa global de transparencia de ingredientes líder en la industria. Además, brinda transparencia a los consumidores que utilizan sus productos alrededor del mundo.

SC Johnson ha guiado la industria hacia una mayor transparencia y continúa su difusión por encima de los estándares de la industria. La compañía también ha realizado grandes esfuerzos con organismos gubernamentales para tener una reforma positiva de la divulgación y gestión de químicos. Cuando la compañía anunció por primera vez su plan de transparencia de ingredientes, no existían reglamentaciones que exigían la divulgación de ingredientes.

"Hace diez años, SC Johnson se comprometió con la transparencia de ingredientes a nivel mundial. Hoy en día, al ampliar nuestro programa hacia Latinoamérica, hemos cumplido dicho compromiso", afirmó Fisk Johnson, presidente y director general de SC Johnson. "Al cumplir nuestra promesa, hemos llevado la transparencia de ingredientes a todo el mundo, y en el proceso, hemos ayudado a motivar a la industria hacia el logro de una mayor transparencia".

Por ejemplo, SC Johnson comenzó la divulgación de ingredientes de fragancias específicos por producto en 2015. Dos años después, en 2017, Procter and Gamble, Unilever y Reckitt Benckiser anunciaron planes para incrementar la divulgación de fragancias de sus propios productos.

El enfoque pionero de SC Johnson comenzó de manera formal en 2009, con el lanzamiento de programas de divulgación de ingredientes en los Estados Unidos y Canadá. En 2016, se presentó el programa europeo de transparencia de ingredientes de la compañía en WhatsInsideSCJohnson.com . Un año después, se añadió la región Asía Pacífico al programa de transparencia de ingredientes a nivel mundial. Latinoamérica es la pieza final del rompecabezas.

"Si bien algunas compañías han tardado en incorporar la transparencia de ingredientes para sus productos, SC Johnson siempre ha sido líder en el tema" afirmó Ken Cook, presidente de Environmental Working Group. "Felicito a Fisk Johnson por su inquebrantable compromiso con los consumidores, como una compañía líder a nivel mundial en la transparencia de ingredientes".

El liderazgo de SC Johnson en la transparencia de ingredientes ha allanado el camino para que otros actores en la industria sigan su ejemplo. En 2015, SmartLabel® se presentó como una herramienta digital para acceder a una mayor variedad de ingredientes de productos, cinco años después de que SC Johnson comenzara a divulgar sus ingredientes. SC Johnson también ha sido líder en la defensa por la transparencia de productos a niveles estatal y federal, incluyendo un fuerte apoyo para el fortalecimiento de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act, TSCA) y por la defensa de la Ley de Derecho al Conocimiento de Productos de Limpieza (Cleaning Product Right to Know Act) de California, que fue aprobada como ley en 2017 e hizo que California sea el primer estado en exigir la divulgación de ingredientes en las etiquetas del producto y por Internet para los productos de limpieza. SC Johnson ha puesto un osado ejemplo en la transparencia de ingredientes que ha conllevado a un cambio significativo.

"Las demandas por la transparencia no disminuirán y existen muchas tecnologías que permiten llevarlo a cabo como Blockchain que facilitarán la trazabilidad y transparencia para todos, y las harán más asequibles", manifestó Joel Makower, presidente y editor ejecutivo de GreenBiz Group. "Por tanto, a medida que se incrementen y estén más disponibles, creo que eso también conllevará a una mayor demanda por la transparencia".

Liderazgo en la transparencia

La divulgación de ingredientes de productos es solo una de muchas iniciativas de transparencia que SC Johnson ha promovido. En la última década, la compañía ha obtenido los siguientes logros:

Fue la primera compañía en compartir una lista integral de ingredientes de fragancias utilizadas en sus productos en 2012. La paleta de fragancias exclusiva de SC Johnson excluye unos 2400 ingredientes que no cumplen los elevados estándares de la compañía, a pesar de que sí cumplen los estándares industriales y son legales dentro del comercio.

Lideró la industria cuando añadió la divulgación por Internet de fragancias específicas por producto en 2015.

En 2017, comenzó la divulgación, específica por producto, de la presencia de 368 potenciales alérgenos para la piel que podrían presentarse al utilizar sus productos. Este hecho está por encima de las reglamentaciones y muy por encima de lo que la mayoría de las compañías comparte.

Fue la primera en su sector en mostrar la ciencia rigurosa detrás de su programa de selección de ingredientes, de manera clara y abierta al público en 2018. El programa Greenlist™ revisado por colegas evalúa los impactos en la salud humana y el ambiente de más de 3500 ingredientes utilizados en su cartera de productos a nivel mundial. Además, tiene en cuenta el peligro y el riesgo asociado con el uso de dichos ingredientes en sus productos.

En 2018, se convirtió en la primera compañía grande de bienes de consumo envasados (Consumer packaged goods, CPG) en divulgar a nivel mundial los ingredientes de fragancias hasta un 0,01 % de la fórmula del producto en toda su cartera de marcas.

Los consumidores de hoy esperan más de las compañías, incluyendo información acerca de los ingredientes en los productos que usan. Según un reciente estudio sobre opinión pública a nivel mundial, el 74 % de los consumidores del mundo esperan que las compañías provean una transparencia de productos en sus productos y servicios. [i]

"Estoy inmensamente orgulloso de la dedicación y trabajo de las personas en SC Johnson para brindar una transparencia de ingredientes mundial", manifestó Johnson. "Gracias a estos esfuerzos, SC Johnson continúa trabajando duro para ganarse la benevolencia de los consumidores. Como una compañía de familia, estamos comprometidos con honrar dichos valores y dicha confianza".

"En los últimos años, hemos visto muchos cambios en el área de transparencia de ingredientes" afirmó Mary Mazzoni, editor sénior de 3BL Media y TriplePundit. "Por ejemplo, a los consumidores ahora les importan los ingredientes en los productos que compran, cómo dichos ingredientes afectarán su salud personal y, de forma creciente, cómo afectarán el ambiente".

Disponibilidad de la información para los consumidores a nivel mundial

El programa de transparencia de ingredientes mundial de SC Johnson ahora provee información para más de 8700 productos usados en casi todos los países del mundo en 35 idiomas. Al cumplir este importante compromiso, SC Johnson ahora puede ofrecer un acceso sin precedente a casi seis mil millones de consumidores, al proveer una lista integral de ingredientes de productos para las diversas marcas icónicas de la compañía.

Para quien desee saber qué compone un producto de SC Johnson y por qué, podrá encontrar los detalles en WhatsInsideSCJohnson.com , información escrita de forma clara y directa, incluyendo el propósito de cada ingrediente. Esta simple, fácil de navegar y amigable plataforma permite a los consumidores acceder a algún producto que consideran adquirir, ver los ingredientes enumerados en un formato claro y comprensible, y, por último, decidir si es adecuado para sus familias.

Con su alcance mundial único, SC Johnson una vez más eleva la vara en la industria, mientras brinda a los consumidores alrededor del mundo las herramientas e información que necesitan para tomar decisiones informadas. SC Johnson promueve a las demás compañías a unirse en la divulgación de sus propios ingredientes a los consumidores alrededor del mundo.

Liderazgo en transparencia de fragancias

En la actualidad, la industria de fragancias utiliza 3700 ingredientes de fragancias aprobados por la IFRA (Asociación Internacional de Fragancias). En 2012, SC Johnson dio un paso más allá en la revisión de ingredientes de fragancias con la creación de su paleta de fragancias exclusiva, que limitó los ingredientes de fragancias aceptables de 3700 a unos 1300, que se utilizan en los productos SC Johnson.

En 2015, SC Johnson fue la primera compañía de bienes de consumo envasados en los Estados Unidos que, conjuntamente con sus proveedores centrales de fragancias, ofrecieron la divulgación de ingredientes de fragancias específicos por producto. Esto impulsó un cambio abismal en toda la industria de fragancias que actualmente conlleva a una mayor transparencia de ingredientes de fragancias hasta el nivel de componentes.

En 2018, SC Johnson se convirtió en la primera compañía grande de bienes de consumo envasados en divulgar a nivel mundial los ingredientes de fragancias hasta un 0,01 % de la fórmula del producto en toda su cartera de marcas. Esta medida sigue el camino que la empresa adoptó hace una década para transformar los esfuerzos de la industria respecto a la transparencia de los ingredientes.

Transparencia de alérgenos

En 2017, SC Johnson cumplió el compromiso que hizo de divulgar la presencia de 368 potenciales alérgenos para la piel por producto en su sitio web de ingredientes. Este nivel de transparencia está muy por encima de los estándares reglamentarios y de la industria actuales. Otras compañías utilizan ingredientes similares, pero solo los divulgan según los requisitos reglamentarios de EU 26, que solo exige a las compañías enumerar 26 potenciales alérgenos para la piel. SC Johnson tiene cuidado de utilizar ingredientes con alérgenos para la piel potenciales únicamente en cantidades tan pequeñas que sería muy poco probable generar una nueva alergia o desencadenar una reacción alérgica a la piel.

Para determinar la lista exhaustiva de potenciales alérgenos para la piel, los científicos de SC Johnson analizaron más de 3000 series de datos de fuentes públicas y de la industria identificados en listas de países reguladores, listas de industrias de fragancias, estudios del Comité Científico Europeo de Seguridad de los Consumidores, datos clínicos dermatológicos y fichas de datos de seguridad de proveedores individuales. Después, la compañía compartió sus resultados para que fueran validados por expertos en las áreas de dermatología, inmunotoxicología, toxicología de fragancias y alérgenos.

Programa de criterios de Greenlist™

Basándose en el compromiso de transparencia de la compañía de informar toda la historia acerca de los ingredientes que utiliza y la ciencia rigurosa detrás de dichas opciones, en 2017 SC Johnson comenzó a compartir de forma pública los criterios científicos detrás del programa de selección de ingredientes de la compañía, Greenlist™. El programa ayuda a la mejora continua de los productos de la empresa al elegir ingredientes para proteger del mejor modo la salud de las personas y el medio ambiente. Las personas ahora pueden ver con detalle el cuidado que toma elegir cada ingrediente utilizado en los productos SC Johnson.

El programa Greenlist™ de SC Johnson ha guiado el desarrollo de productos de la compañía durante casi dos décadas. Cada ingrediente en todos los productos SC Johnson atraviesa el riguroso programa Greenlist™, que se enfoca en una evaluación de cuatro pasos, revisada por colegas, del impacto potencial en la salud humana y el ambiente. El programa Greenlist™ considera el peligro y el riesgo para seleccionar los ingredientes que la compañía utiliza y en qué concentración, de corresponder. Toma como referencia la recopilación de los datos más relevantes y se rige por el compromiso de la compañía de mejora continua de los productos.

Como parte del programa Greenlist™, SC Johnson conserva una lista de ingredientes que no están permitidos en sus productos. Esta lista se denomina lista de Materiales "no admisibles". Incluye más de 200 materias primas individuales en unas 90 categorías de materiales, y más de 2400 materiales utilizados para generar fragancias. Todas estas materias primas, que con frecuencia son utilizadas por otras compañías en la industria, cumplen con los requisitos reglamentarios y legales, pero simplemente no cumplen con los estándares de SC Johnson. Puede hallar más información acerca del programa Greenlist™ de SC Johnson en su 26.o Informe anual sobre sostenibilidad, The Science Inside .

Liderazgo en la industria

Al convocar a una reforma de las reglas de gestión de químicos a nivel federal, SC Johnson fue una de las primeras promotoras en realizar esfuerzos bipartidistas para actualizar y modernizar la TSCA, para lograr un programa fiable federal basado en riesgos y ciencia para gestionar los químicos dentro del comercio; un programa que inspirara confianza en la seguridad de los químicos utilizados en los productos de consumo. SC Johnson fue una de las primeras compañías CPG en declarar públicamente su apoyo al fortalecimiento de las herramientas disponibles para seleccionar todos los químicos dentro del comercio, evaluar los riesgos de sustancias de alta prioridad y regular ciertas condiciones de uso cuando fueran necesarias. En 2016, después de la aprobación de la Ley de Seguridad de Químicos Frank R. Lautenberg para el siglo 21 (Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act), SC Johnson fue distinguida por su liderazgo en apoyar esta reforma por el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

SC Johnson también apoyó el desarrollo y aprobación legislativa de la Ley de Derecho al Conocimiento de Productos de Limpieza de California (Cleaning Product Right to Know Act) de 2017 por la Asamblea Estatal de California, y se asoció con algunas ONG, grupos de la industria y legisladores locales para fomentar la legislación sobre divulgación. La misma, creó un programa de comunicación de ingredientes a nivel de la industria para fabricantes de productos de bienes de consumo y uso industrial para el cuidado del aire, autos, limpieza general, pulido y mantenimiento de pisos. Esto mejoró la transparencia de ingredientes para consumidores al exigir la divulgación de ingredientes completos en las etiquetas de los productos y una mejora de la divulgación en los sitios web de los fabricantes.

También en 2017, SC Johnson añadió SmartLabel® en muchas de sus marcas populares de los Estados Unidos. El programa SmartLabel® ofrece a los consumidores un fácil e instantáneo acceso a información detallada sobre los productos, tal como en el sitio web WhatsInsideSCJohnson.com , para que puedan tomar decisiones informadas acerca de los productos que adquieren para sus hogares. Al brindar a los consumidores sitios adicionales donde encontrar información acerca de sus productos, SC Johnson continúa generando confianza para los clientes.

Transparencia: siguiente paso

Cumplido el compromiso de divulgación de ingredientes, SC Johnson no se detendrá. La transparencia continuará siendo una prioridad a medida que la compañía procure de forma continua ser la más confiable en su industria, gracias a una mayor transparencia.

"No hemos terminado con el tema de la transparencia, ni cerca," afirmó Johnson. "La transparencia está arraigada en nuestros valores y nos ayuda a permanecer enfocados en la manera en que operamos como compañía mundial, para ganar la confianza de los consumidores alrededor del mundo".

https://www.multivu.com/players/English/8452051-sc-johnson-ingredients-transparency-whatsinside/

