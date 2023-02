SC Ventures faz parceria com a Yabx para expandir o acesso aos serviços financeiros na África

"Empréstimos orientados por propósitos" centrados na inclusão, educação, desenvolvimento de habilidades e gênero são os principais produtos sendo desenvolvidos para os mercados africanos

Esta parceria colaborativa aproveita a experiência e as melhores práticas globais do setor de serviços financeiros com a disrupção e agilidade de uma fintech para atender à necessidade de financiamento responsável do consumidor na África.

LONDRES, 14 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A SC Ventures, braço de inovação, investimento fintech e empreendimentos da Standard Chartered, firmou um Memorando de Entendimento (MOU) com a Yabx, uma empresa incubada pela Comviva e parte da Mahindra Group, para atender a uma necessidade profunda de financiamento responsável dos consumidores na África.

A África tem mais de 700 milhões de carteiras móveis e cerca de 450 milhões de contas bancárias, mas o acesso ao crédito formal continua severamente limitado por conta da infraestrutura de crédito insatisfatória e ao apetite de risco em evolução lenta dos agentes de serviços financeiros, especialmente dos bancos tradicionais. A pandemia da COVID-19 acelerou a digitalização no setor financeiro e criou um ambiente fértil para que produtos novos e revolucionários sejam levados ao mercado. A parceria entre a SC Ventures e a Yabx está aproveitando isso para criar produtos exclusivos e específicos para a África que aumentarão o acesso de crédito a pessoas com pouco acesso a serviços bancários em toda a África.

Tecnologia ágil pronta para o futuro e análise de dados combinadas com um profundo conhecimento dos bancos reduzirão o custo de entrega de produtos de crédito inovadores, ampliando assim a inclusão em segmentos carentes na África onde eles são mais necessários. Devido à escala e à complexidade da oportunidade, a SC Ventures e a Yabx adotaram uma abordagem colaborativa para enfrentar o desafio em conjunto. Os empréstimos serão oferecidos aos clientes para fins específicos, como educação e desenvolvimento de habilidades, usando um mecanismo inovador de pontuação e análise orientado por dados construído com vasta experiência dos mercados africanos. Esses produtos de empréstimo serão inicialmente lançados em Uganda e, posteriormente, expandidos para outros países da África.

Jiten Arora, membro da SC Ventures, disse: "Estamos entusiasmados com a perspectiva de usar um modelo de parceria orientado por dados e habilitado por tecnologia para atender às pessoas com pouco acesso a serviços bancários por meio de empréstimos orientados por propósitos na África, um continente para o qual temos uma profunda compreensão e um forte compromisso."

Manoranjan Mohapatra, CEO da Comviva, comentou: "A Yabx teve um crescimento exponencial ao longo de um ano e continuaremos a investir em sua missão de atender milhões de consumidores e MPMEs em mercados emergentes que têm fontes tradicionais limitadas de financiamento disponíveis para eles."

Rajat Dayal, CEO da Yabx, disse: "Temos muita sinergia com a SC Ventures na África e, juntos, estamos posicionados de forma única para criar uma experiência financeira integrada contínua. Esta parceria preenche ainda mais as lacunas no mercado atual, impulsionando inovações digitais e trazendo benefícios significativos para a população carente da África.

SC Ventures

A SC Ventures é uma unidade de negócios que oferece uma plataforma e um catalisador para a Standard Chartered promover a inovação, investir em tecnologia financeira disruptiva e explorar modelos de negócios alternativos.

Standard Chartered

Somos um grupo bancário internacional líder com presença em 59 dos mercados mais dinâmicos do mundo e atendendo a clientes em outros 83 mercados. Nosso objetivo é impulsionar o comércio e a prosperidade por meio de nossa diversidade única e nosso patrimônio e valores são expressos em nossa promessa de marca, aqui para sempre.

A Standard Chartered PLC está listada nas Bolsas de Valores de Londres e Hong Kong.

Sobre a Yabx

A Yabx, uma fintech com sede nos Países Baixos, tem como objetivo simplificar o acesso financeiro a clientes novos para crédito (NTC) e Thin-file eMPMEs nos mercados emergentes da Ásia, África e América Latina. A Yabx está operando em mais de 20 mercados em todo o mundo e já conquistou mais de 100 milhões de clientes.

A empresa foi reconhecida como a "Melhor Plataforma de BNPL" na Global Fintech Fest 2022 e também ganhou o título de "Lendtech do Ano" no Asia Fintech Awards 2022. A Yabx foi selecionada para resolver a questão da disparidade de economia nas Ilhas Salomão entre vários participantes que competiram no UNCDF Pacific Island Fintech Innovation Challenge 2022, além de ser uma das finalistas do MWC Barcelona e do GSMA Glomo Awards 2023 por ser a mais inovadora plataforma fintech.

