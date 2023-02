SC Ventures s'associe à Yabx pour élargir l'accès aux services financiers en Afrique

Les principaux produits développés pour les marchés africains sont des « prêts à des fins spécifiques » axés sur l'inclusion, l'éducation, le développement des compétences et le genre.

Ce partenariat de collaboration tire parti de l'expertise et des meilleures pratiques mondiales du secteur des services financiers, ainsi que des innovations et de la flexibilité d'une fintech, afin de répondre au besoin de financement responsable des consommateurs en Afrique.

LONDRES, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- SC Ventures , la branche de Standard Chartered chargée de l'innovation, de l'investissement dans les fintechs et du capital risque, a conclu un protocole d'accord avec, Yabx , une société incubée par Comviva et faisant partie du Groupe Mahindra , afin de répondre à un besoin profond de crédit à la consommation responsable en Afrique.

L'Afrique compte plus de 700 millions de portefeuilles mobiles et environ 450 millions de comptes bancaires, mais l'accès au crédit formel reste très limité en raison de la faiblesse des infrastructures de crédit et de la lenteur de l'évolution de l'appétit pour le risque des acteurs des services financiers, notamment des banques traditionnelles. La pandémie de COVID-19 a accéléré la numérisation du secteur financier et créé un environnement propice à la mise sur le marché de produits nouveaux et révolutionnaires. Le partenariat entre SC Ventures et Yabx tire parti de cette situation pour créer des produits uniques, spécifiques à l'Afrique, qui amélioreront l'accès au crédit pour les personnes sous-bancarisées en Afrique.

Grâce à une technologie flexible et prête pour l'avenir, à l'analyse des données et à une connaissance approfondie du secteur bancaire, le coût de la fourniture de produits de crédit innovants diminuera, ce qui favorisera l'inclusion des populations défavorisées en Afrique, là où le besoin s'en fait le plus sentir. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de cette opportunité, SC Ventures et Yabx ont adopté une approche collaborative pour relever ensemble ce défi. Les prêts seront accordés aux clients à des fins spécifiques telles que l'éducation et le développement des compétences en utilisant un moteur d'analyse et de notation innovant basé sur des données qui a été mis au point grâce à une riche expérience des marchés africains. Ces produits de prêt seront d'abord lancés en Ouganda, puis seront étendus à d'autres pays d'Afrique.

Jiten Arora, membre de SC Ventures a déclaré : « Nous sommes enthousiasmés par la perspective d'utiliser un modèle de partenariat axé sur les données et la technologie pour répondre aux besoins des populations sous-bancarisées au moyen de prêts ciblés en Afrique, un continent que nous connaissons bien et envers lequel nous sommes très engagés. »

Manoranjan Mohapatra, président-directeur général de Comviva, a déclaré : « Yabx a connu une croissance exponentielle au cours de l'année écoulée, et nous continuerons à investir dans sa mission, qui est de servir des millions de consommateurs et de MPME sur les marchés émergents, où les sources de financement traditionnelles sont limitées ».

Rajat Dayal, PDG de Yabx, a affirmé : « Nous entretenons une collaboration très étroite avec SC Ventures en Afrique et, ensemble, nous sommes particulièrement bien placés pour créer une expérience de financement intégrée et transparente. Ce partenariat permet de combler les lacunes du marché actuel, en favorisant des innovations numériques et en procurant des avantages significatifs aux populations mal desservies d'Afrique.

SC Ventures

SC Ventures est une unité commerciale qui sert de plateforme et de catalyseur à Standard Chartered pour promouvoir l'innovation, investir dans des technologies financières perturbatrices et explorer des modèles économiques alternatifs.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.scventures.io

Standard Chartered

Nous sommes un groupe bancaire international de premier plan, présent sur 59 des marchés les plus dynamiques au monde et au service de clients dans 85 autres. Notre objectif est de favoriser le commerce et la prospérité grâce à notre unique diversité, et notre héritage et nos valeurs s'expriment dans notre promesse de marque, « Here for Good ».

Standard Chartered PLC est cotée aux bourses de Londres et de Hong Kong.

Pour plus d'informations et d'opinions d'experts, veuillez visiter Insights sur sc.com .

À propos de Yabx

Yabx, une fintech basée aux Pays-Bas, a pour mission de simplifier l'accès financier des nouveaux clients et des PME sur les marchés émergents d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Yabx est présent sur plus de 20 marchés dans le monde et compte plus de 100 millions de clients.

La société a été reconnue comme la « meilleure plateforme BNPL » au Global Fintech Fest 2022 et a également remporté le titre de « Lendtech de l'année » aux Asia Fintech Awards 2022. Yabx a été sélectionnée pour résoudre le problème de la disparité de l'épargne dans les Îles Salomon parmi plusieurs concurrents lors de l'UNCDF Pacific Island Fintech Innovation Challenge 2022, tout en étant l'un des finalistes du MWC de Barcelone et des prix GLOMO 2023 de la GSMA en tant que la plateforme fintech la plus innovante.

Voici le site web.

SOURCE Yabx