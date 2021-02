Scaled Agile annonce la mise à niveau du SAFe® 5 destiné à accélérer la transformation numérique de l'entreprise

La mise à niveau intègre davantage de lignes directrices pour une organisation axée sur les valeurs, améliore les pratiques techniques liées à l'approche DevSecOps (développement, sécurité, opérations) et favorise une plus grande agilité pour les entreprises.

BOULDER, Colorado, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., fournisseur de SAFe®, le plus important framework au monde favorisant l'agilité métier, a annoncé aujourd'hui une mise à niveau de SAFe® 5 . Le framework en pleine évolution de Scaled Agile tient compte des progrès importants dans l'acquisition de compétences en matière de stratégie et d'exécution, et d'aptitudes techniques et de leadership nécessaires pour permettre aux entreprises d'offrir des solutions d'affaires novatrices plus rapidement que la concurrence.

« Le monde numérique évolue à un rythme de plus en plus effréné, et Scaled Agile est déterminée à faire évoluer son framework afin d'aider les entreprises à atteindre l'agilité métier, a déclaré Dean Leffingwell, cofondateur et méthodologiste en chef, SAI. L'amélioration continue est au cœur de notre mission : elle contribue à améliorer SAFe en fonction des expériences de nos clients et partenaires. »

Pour atteindre l'agilité métier, tous ceux qui participent à la prestation de solutions (chefs d'entreprise et responsables des technologies, équipe de développement, activités informatiques, secteurs juridiques, du marketing, des finances, du soutien à la clientèle, de la conformité, de la sécurité, entre autres) doivent avoir recours aux pratiques Lean et Agile. Le SAFe 5 fournit des conseils détaillés sur la façon d'intégrer l'état d'esprit Lean-Agile à ces secteurs d'activité. Le SAFe 5 aide également les entreprises à maîtriser les pratiques se rapportant à l'approche DevSecOps, ce qui permet d'augmenter la fréquence et la qualité des lancements de produits.

Points forts de la mise niveau de SAFe® 5 :

Une vue d'ensemble améliorée met en évidence le flux de production et la livraison continue

Des chaînes de valeur relatives aux opérations et au développement appuient le processus d'organisation axé sur les valeurs (à la demande générale de nos clients)

L'application de SAFe dans la mise au point du matériel accélère la prestation de systèmes cyber-physiques

De nouvelles lignes directrices concernant les compétences techniques et les outils associés à l'approche DevSecOps améliorent le programme de livraison continue

Des lignes directrices plus générales concernant l'application des pratiques Lean-Agile au sein des différents secteurs d'activité soutiennent l'agilité métier

La capacité intégrée de budgétisation participative favorise un processus dynamique et collaboratif concernant l'allocation de fonds consacrés aux chaînes de valeur

L'intégration de modèles et de comportements recherchés dans la composition d'équipes et d'Agile Release Trains (ART) qui simplifie l'organisation axée sur les valeurs

Des mises à jour progressives de SAFe 5 feront en sorte qu'il demeure à jour en ce qui concerne les tendances métiers et technologiques nouvelles et émergentes. Ces mises à jour comprendront notamment de nouveaux articles ainsi que des modifications aux articles existants, une mise à niveau des formations, des boîtes à outils et d'autres éléments de la plateforme communautaire, ainsi que des mises à jour occasionnelles de la vue d'ensemble.

Vous trouverez le site Web de la plateforme SAFe 5 à l'adresse scaledagileframework.com . Pour en savoir plus sur les plus récentes mises à jour apportées à SAFe 5, cliquez ici .

À propos de Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le plus important framework au monde favorisant l'agilité métier. Par le biais de formations et de certifications, d'un réseau mondial de partenaires et d'une communauté croissante de plus de 700 000 professionnels formés, Scaled Agile aide les entreprises à intégrer l'agilité dans leur culture d'entreprise afin qu'elles puissent rapidement offrir de la valeur à leur clientèle, tirer parti d'opportunités émergentes et améliorer leurs résultats d'entreprise. Scaled Agile est membre contributeur du mouvement de service communautaire et philanthropique d'entreprise Pledge 1%. Pour en savoir plus, visitez le site scaledagile.com .

