Scaled Agile anuncia atualização do SAFe® 5 para acelerar a transformação digital empresarial

BOULDER, Colorado, 10 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Scaled Agile, Inc., provedora do SAFe®, a estrutura líder mundial em agilidade de negócios, anunciou hoje uma atualização do SAFe® 5 . A evolução da Scaled Agile Framework expande os avanços significativos em estratégia, execução, competências técnicas e liderança necessários para que uma empresa possa oferecer soluções comerciais inovadoras com maior rapidez do que a concorrência.

"O mundo digital está mudando em um ritmo cada vez maior e a Scaled Agile está comprometida com a evolução da estrutura para ajudar as empresas a obter agilidade nos negócios", disse Dean Leffingwell, co-fundador e metodologista chefe da SAI. "A melhoria incessante é central para esta missão: ela nos ajuda a aprimorar o SAFe com base nas experiências de nossos clientes e parceiros."

A agilidade nos negócios exige que todos os envolvidos na concretização de soluções: líderes de negócios e tecnologia, desenvolvimento, operações de TI, jurídico, marketing, finanças, suporte, conformidade, segurança e outras utilizem as práticas Lean e Agile. O SAFe 5 oferece maior orientação sobre como estender a mentalidade Lean-Agile a essas áreas de negócios. O SAFe 5 também ajuda as empresas a dominar as práticas avançadas de DevSecOps que aumentam a frequência e a qualidade dos lançamentos de produtos.

Principais destaques da atualização do SAFe® 5:

Um panorama geral melhorado enfatiza melhor o fluxo e a entrega contínua

Os padrões operacionais e de desenvolvimento dos fluxos de valor apoiam a organização em torno do valor, a solicitação nº 1 de nossos clientes

A aplicação do SAFe ao desenvolvimento de hardware acelera a entrega de sistemas ciberfísicos

Novas orientações em torno das habilidades técnicas e ferramentas de DevSecOps implementam o pipeline de entrega contínua

Orientação mais ampla para aplicação de práticas Lean-Agile aos domínios de negócios oferece suporte à agilidade dos negócios

Orçamento participativo integrado estimula um processo dinâmico e colaborativo de alocação de recursos para fluxos de valor

Padrões e comportamentos para o desenvolvimento de equipes e ARTs simplificam a organização em torno do valor

As atualizações incrementais do SAFe 5 garantirão que ele se mantenha atualizado com as novas tendências de negócios e tecnologia em evolução. Essas atualizações frequentemente incluirão novos artigos, bem como mudanças nos artigos existentes, atualizações em cursos, kits de ferramentas e outros ativos da plataforma comunitária e, de tempos em tempos, atualizações do panorama geral.

O site do SAFe 5 está disponível em scaledagileframework.com. Saiba mais sobre este mais recente conjunto de atualizações do SAFe 5 aqui.

Sobre a Scaled Agile, Inc.

A Scaled Agile, Inc. é a provedora do SAFe®, a estrutura líder mundial em agilidade comercial. Por meio de aprendizado e certificação, uma rede global de parceiros e uma comunidade crescente de mais de 700 mil profissionais treinados, a Scaled Agile ajuda as empresas a criar agilidade em sua cultura para que possam identificar e agregar valor rapidamente ao cliente, capitalizar oportunidades emergentes e melhorar os resultados de negócios. A Scaled Agile é membro contribuinte do movimento de serviço comunitário e filantropia corporativa Pledge 1%. Saiba mais em scaledagile.com.

