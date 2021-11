Scaled Agile anuncia investimento estratégico da Eurazeo para suportar expansão global e desenvolvimento de produtos

Parceria para impulsionar recursos expandidos, ofertas de produtos e alcance geográfico para a estrutura líder mundial em agilidade de negócios

BOULDER, Colorado, 17 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Scaled Agile, Inc., provedora do SAFe®, anunciou hoje a parceria com a Eurazeo, uma das principais empresas de capital privado da Europa. A Eurazeo e seus parceiros terão uma participação majoritária ao lado dos investidores existentes Leeds Equity partners e da equipe da Scaled Agile.

A equipe de gestão da Scaled Agile permanecerá em suas funções, com o CEO Chris James e o cofundador Dean Leffingwell também fazendo parte da diretoria.

Com um portfólio diversificado de 27 bilhões de euros em ativos sob gestão, a Eurazeo é um investidor de crescimento com foco global em investimentos em empresas de médio porte em uma ampla gama de setores, desde ciências da vida e saúde digital até fintech, infraestrutura em nuvem e energia limpa.

"A Eurazeo é a parceira ideal para nossa próxima fase de crescimento estratégico", disse Chris James, CEO da Scaled Agile, Inc. "O investimento deles contribuirá muito com nossa expansão no mercado internacional em direção ao Global 2000 e nos ajudará a oferecer aos nossos clientes as melhores ferramentas, tecnologia e treinamento que eles precisam para suportar as práticas do dia a dia do SAFe. Também serão feitos investimentos substanciais em inovações de novos produtos que equiparão plenamente nossos clientes para trabalhar de maneira diferenciada, capacitar sua força de trabalho e alcançar melhorias significativas no tempo de colocação no mercado, em produtividade, envolvimento do funcionário e satisfação do cliente."

À medida que um número cada vez maior de empresas recorre ao SAFe para acelerar suas transformações digitais, o SAFe evoluiu de uma estrutura de práticas comprovadas para um ecossistema robusto que inclui mais de 500 parceiros globais, um milhão de profissionais treinados pelo SAFe, além de plataformas para aprendizado, prática e compartilhamento. Esta oferta única oferece às empresas os meios para manter as práticas do SAFe, garantir sua eficácia e construir culturas de trabalho que sejam flexíveis e adaptáveis.

Histórias recentes de clientes da Porsche, CVS Health, Deutsche Telekom e Kaiser-Permanente descrevem por que eles escolheram o SAFe, por que é importante para seus negócios e como isso exerce impacto em seus clientes. Mais de 70 histórias de clientes que representam uma ampla gama de setores podem ser encontradas em scaledagile.com/customer-stories.

Vivianne Akriche, diretora executiva da Eurozeo, aquisição de empresas de médio a grande porte, complementou: "A equipe da Scaled Agile desenvolveu uma oferta líder de mercado e vemos uma oportunidade empolgante de continuar a acelerar seu crescimento e apresentar o SAFe® a mais empresas em todo o mundo. A agilidade de negócios é um elemento fundamental para possibilitar a transformação digital, que se tornou essencial para o sucesso contínuo de muitas empresas. Estamos entusiasmados em participar da jornada da Scaled Agile para capacitar empresas globais em sua transformação de negócios."

Sobre a Eurazeo:

A Eurazeo é um grupo líder global em investimentos, com um portfólio diversificado de 27 bilhões de euros em ativos sob gestão, incluindo 19 bilhões de euros de terceiros, investidos em mais de 450 empresas. Com sua considerável experiência em capital privado, imobiliário e dívida privada, a Eurazeo acompanha empresas de todos os tamanhos, apoiando seu desenvolvimento por meio do comprometimento de seus 350 profissionais e oferecendo ampla experiência no setor, uma porta de entrada para mercados globais e uma base responsável e estável para crescimento transformacional. Sua sólida base institucional e de acionistas familiares, estrutura financeira robusta, livre de dívidas estruturais e seu perfil de investimento flexível permitem que a Eurazeo suporte suas empresas no longo prazo.

Sobre a Scaled Agile, Inc.:

A Scaled Agile, Inc. é a fornecedora da SAFe®, a estrutura líder mundial em agilidade de negócios. Por meio de ensino e certificação, uma rede global de parceiros e uma comunidade crescente de mais de um milhão de profissionais treinados, a Scaled Agile ajuda as empresas a criar agilidade em sua cultura para que possam rapidamente identificar e agregar valor para o cliente, capitalizar oportunidades emergentes e melhorar os resultados dos negócios. Saiba mais em scaledagile.com. A Scaled Agile é membro contribuinte do movimento de serviço comunitário e filantropia corporativa Pledge 1%. Saiba mais em scaledagile.com.

