Scaled Agile lança o curso de gerenciamento de portfólio lean com a certificação de administrador de portfólio lean SAFe® 4

As abordagens tradicionais ao gerenciamento de portfólio não foram projetadas para uma economia global ou para o impacto da interferência digital. Esses fatores colocam as organizações sob a pressão de trabalhar com um alto nível de incerteza enquanto fornecem soluções inovadoras com rapidez e previsibilidade. Uma desconexão entre a estratégia e a visão da liderança, e as equipes que fazem o trabalho, é o que geralmente cria o risco.

Para abordar esse tópico, os participantes do curso aprenderão como captar o estado atual do seu portfólio e idealizar rapidamente cenários para desenvolvê-lo visando uma situação futura melhor. Aprenderão também como estabelecer e aperfeiçoar o fluxo de trabalho da inovação com o sistema Kanban de portfólio e como priorizar iniciativas para o máximo benefício econômico.

"O curso de gerenciamento de portfólio lean foi incrivelmente útil para a implementação do SAFe na Travelport", disse Hilla Knapke, diretora da divisão de práticas ágeis e transformação de empresas SAFe da Travelport. "O formato e a estrutura do curso nos possibilitou criar o plano de implementação de gerenciamento de portfólio lean, e obter os próximos passos claramente articulados e acionáveis. O curso é altamente recomendável para qualquer organização que esteja implementando as práticas de gerenciamento de portfólio lean em escala."

O portfólio da Scaled Agile inclui atualmente 12 certificações profissionais desenvolvidas para satisfazer as necessidades de executivos e profissionais que trabalham com metodologias ágeis e lean praticando, orientando ou treinando com o framework SAFe.

Sobre a Scaled Agile, Inc.:

A Scaled Agile, Inc. é provedora do SAFe®, o framework líder mundial em agilidade empresarial. Através de treinamento e certificação, de uma rede global de parceiros e de uma comunidade de mais de 450.000 profissionais capacitados, a Scaled Agile ajuda as empresas a criar sistemas melhores, aumentar o engajamento dos funcionários e aprimorar os resultados comerciais. Para obter mais informações sobre a Scaled Agile e sobre a SAFe acesse scaledagile.com.

