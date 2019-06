Scaled Agile seleciona a CGI como parceiro de transformação global

Cada vez mais empresas estão utilizando o SAFe para obter maturidade digital e ganhar uma vantagem competitiva, e as multinacionais estão enfrentando desafios especiais de transformação que exigem suporte, treinamento e serviços de ponta a ponta integrados em todo o mundo. O Programa de Parceiros da Scaled Agile foi ampliado para responder a esses desafios, incluindo um novo tipo de parceiro, o parceiro de transformação global. Ele representa as empresas comprovadamente capazes de conduzir as transformações mais complexas, diversificadas e multifacetadas em escala mundial.

"À medida que a adoção do SAFe continua aumentando, registramos também um aumento na demanda por suporte integrado entre nossos maiores clientes da Global 500", disse Dean Leffingwell, criador do SAFe e cofundador da Scaled Agile, Inc. "Estamos atendendo a essa demanda trabalhando com empresas como a CGI que possuem o conhecimento, a experiência e o alcance mundial para apoiar, com sucesso, empresas de grande porte e órgãos do governo em todas as fases da transformação Lean-Agile."

"Os clientes da CGI oferecem soluções globais que abrangem diferentes áreas geográficas, marcas e linhas de produtos. A implantação rápida, eficaz e consistente das abordagens agile, como SAFe, estão se tornando uma necessidades para as empresas que desejam fornecer os melhores serviços aos clientes. Essas abordagens agile aumentam a capacidade de fornecer consultoria de ponta a ponta e colocam em alinhamento as empresas dos nossos clientes e os líderes em tecnologia, trazendo melhores resultados. Acreditamos que essas abordagens são decisivas para os nossos clientes gerenciarem a mudança cultural que acompanha uma transformação digital", disse Dave Henderson, presidente de operações comerciais e governamentais da CGI nos Estados Unidos.

A rede global de parceiros da Scaled Agile inclui 250 parceiros que fornecem a transformação, plataforma, serviços e ferramentas de suporte do SAFe a empresas e governos de todo o mundo.

