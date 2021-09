Scaled Agile tem crescimento recorde e ultrapassa um milhão de profissionais treinados na SAFe®, a estrutura líder mundial em agilidade de negócios

O número de indivíduos que praticam SAFe cresceu exponencialmente desde que a estrutura foi lançada em 2011. Levou sete anos para chegar a meio milhão de pessoas treinadas, mas apenas dois anos para dobrar esse número. A SAFe é praticada mundialmente em todos os setores, desde governo e assistência médica até nas áreas aeroespacial, automotiva e financeira. Mais de 20 mil empresas têm profissionais treinados na SAFe, e desde 2017 várias fontes, como a Gartner e a State of Agile da Digital AI, relatam que a SAFe assume a liderança sobre outras estruturas de escalonamento.

"Nosso crescimento é uma prova do número de empresas que levam a sério conseguir agilidade nos negócios e acelerar suas iniciativas de transformação digital", disse Chris James, CEO da Scaled Agile, Inc. "Cada pessoa treinada representa um investimento financeiro para a empresa, bem como um compromisso de longo prazo com uma forma diferente de trabalhar. Somos profundamente gratos a nossa rede de mais de 500 parceiros por seu papel em alcançar este importante marco e por ajudar seus clientes a concretizar os benefícios comerciais que se tornam possíveis por meio da SAFe."

"Nossa primeira aula sobre a SAFe contou com cerca de 15 pessoas em Boulder, no Colorado, em 2011", disse Dean Leffingwell, criador da SAFe e metodólogo-chefe. "A ideia de que esse pequeno grupo cresceu e chegou a mais de um milhão nos enche de orgulho. Vimos esta comunidade desenvolver algumas das inovações mais revolucionárias do mundo. E temos orgulho de continuar a apoiá-los em sua prática diária da SAFe à medida que constroem o futuro e dão vida a suas ideias extraordinárias."

Saiba mais sobre a SAFe e sua comunidade de prática em scaledagile.com.

Sobre a Scaled Agile, Inc.:

A Scaled Agile, Inc. é a fornecedora da SAFe®, a estrutura líder mundial em agilidade de negócios. Por meio de ensino e certificação, uma rede global de parceiros e uma comunidade crescente de mais de um milhão de profissionais treinados, a Scaled Agile ajuda as empresas a criar agilidade em sua cultura para que possam rapidamente identificar e agregar valor para o cliente, capitalizar oportunidades emergentes e melhorar os resultados dos negócios. Saiba mais em scaledagile.com.

