Scaled Agile verzeichnet ein Rekordwachstum und übertrifft die Marke von einer Million in SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility, geschulten Personen

SAFe-Kunden - darunter FedEx, Chevron, American Express, Lockheed Martin, Bosch, Intel, Pepsico, Deutsche Telekom und Porsche - berichten von signifikanten Verbesserungen bei Time-to-Market, Produktivität, Qualität und Mitarbeiterengagement

BOULDER, Colorado, 29. September 2021 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe®, gab heute bekannt, dass die Zahl der in SAFe geschulten Personen eine Million überschritten hat, da das starke Interesse an Business Agility die Einführung im letzten Jahr beschleunigt hat.