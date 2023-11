Scantox acquiert la division neuropharmacologie de QPS Austria

EJBY, Danemark, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Scantox, avec son propriétaire majoritaire Impilo, a convenu d'acquérir la division de neuropharmacologie de QPS Austria GmbH (« QPS Neuro » ou « la Société ») détenue en dernier ressort par QPS Holdings LLC. QPS Neuro est un organisme de recherche sous contrat (ORC) de premier plan dans le domaine de la découverte de médicaments, spécialisé dans les maladies neurodégénératives, les maladies rares et les troubles mentaux. La Société est reconnue pour ses services de haute qualité qui sont profondément ancrés dans la science et a une réputation incontestée de servir une base de clients loyaux et étendus dans le monde entier. Cette acquisition transformatrice permettra à Scantox d'étendre la couverture de sa chaîne de valeur et de repositionner de manière significative sa plateforme existante de découverte de médicaments grâce à des capacités de recherche sur le système nerveux central (SNC) uniques et leaders sur le marché.

Fondée en 1999, QPS Neuro a développé depuis longtemps une expertise dans le domaine des services d'optimisation des prospects et des études d'efficacité. La Société dispose d'une installation de pointe de 2 700 m2 à Grambach, en Autriche, et emploie plus de 80 personnes. Grâce à ses modèles transgéniques et non transgéniques validés in vitro et in vivo, QPS Neuro s'attaque à de multiples cibles dans le domaine en pleine expansion du SNC et représente un partenaire unique pour les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques dans leur processus de développement de médicaments.

« L'acquisition de QPS Neuro modifie de manière significative notre plateforme d'optimisation des prospects et élargit la profondeur et l'étendue de nos services de découverte dans le domaine du SNC et des maladies rares. Nous voyons une forte adéquation avec l'organisation de Scantox et sommes profondément impressionnés par l'équipe de direction dévouée, son personnel et ses efforts de R&D visant à fournir un niveau accru de service et d'excellence scientifique à leurs clients. » a déclaré Jeanet Løgsted, PDG de Scantox.

Manuela Prokesch, directrice de QPS Neuro, continue : « Nous avons là une formidable opportunité de rejoindre un leader du marché préclinique, réputé pour sa grande qualité et son approche centrée sur le client. Nous sommes impatients de tirer parti des synergies au sein de l'organisation Scantox tout en continuant à fournir les meilleures solutions personnalisées à nos clients. »

QPS Neuro poursuivra ses activités au sein du groupe Scantox. L'entreprise combinée comptera plus de 300 employés répartis sur six sites offrant des modèles de découverte, notamment des services de recherche en neuropharmacologie, des services de toxicologie réglementaire et des services CMC/d'analyse.

Nicholas Hooge, associé chez Impilo, conclut : « Il s'agit d'une acquisition transformatrice pour Scantox, qui élargit considérablement son offre de services et sa clientèle. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de QPS Neuro au sein du groupe Scantox et nous entrevoyons d'importantes possibilités de croissance pour l'entreprise combinée. Comme en témoigne cette acquisition, Impilo continue d'avoir de solides convictions sur le marché préclinique au sens large et se réjouit de continuer à travailler avec le groupe élargi afin d'étendre son offre de services et de renforcer sa position au niveau mondial. »

Prêt lié au développement durable

Dans le cadre de cette transaction, Scantox a signé un prêt lié au développement durable en collaboration avec Nordea et Nykredit. Ce prêt reflète l'approche proactive de l'entreprise en matière d'intégration des pratiques durables dans sa stratégie commerciale.

Conseillers

Lincoln International est le conseiller financier de Scantox, EY est son conseiller financier et fiscal, L.E.K. est son conseiller commercial et Accura et DORDA sont ses conseillers juridiques. Perella Weinberg Partners is serving as financial advisor to QPS Holdings, KPMG is serving as its tax advisor and Ropes & Gray together with Wolf Theiss are serving as its legal counsel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Dr. Manuela Prokesch, directrice de QPS Neuro, [email protected]

Nicholas Hooge, associé chez Impilo, [email protected]

À propos de Scantox

Scantox est le principal ORC nordique préclinique accrédité BPL, spécialisé dans la pharmacologie et la toxicologie réglementaire, dont le siège se situe au Danemark et qui possède des filiales en Suède et au Danemark. Forte de plusieurs décennies d'expérience, Scantox est un partenaire de confiance pour les services de développement de produits dans les secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et des dispositifs médicaux, avec une expertise mondialement reconnue dans le domaine des mini porcs de Göttingen. Les services de Scantox permettent aux clients de faire progresser le développement de leurs médicaments ou de leurs dispositifs en s'appuyant sur des données solides et en respectant les normes techniques et scientifiques les plus élevées. Fondée en 1977, Scantox est aujourd'hui détenue par Impilo, la principale société nordique d'investissement dans le secteur de la santé.

À propos de QPS Neuro

QPS Neuro, la division de neuropharmacologie de QPS Austria GmbH, est très expérimentée et spécialisée dans les services précliniques pour le SNC. Depuis 1999, QPS Neuro s'est forgé une réputation d'ORC de haute qualité et de spécialiste de premier plan dans les domaines de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la SLA, de la démence, de la maladie de Niemann-Pick, de la maladie de Gaucher, de l'autisme, de la schizophrénie, de la dégénérescence lobaire frontotemporale et d'autres maladies neurodégénératives et maladies rares. La réputation de la Société dans le domaine du SNC est encore renforcée par ses solides capacités en matière d'études d'efficacité préclinique, y compris l'analyse moléculaire et cellulaire in vitro et les modèles propriétaires de souris et de rats transgéniques in vivo, ainsi que les analyses associées, proposées à un large portefeuille de clients.

À propos d'Impilo

Impilo est une société d'investissement nordique qui se concentre sur les investissements à long terme dans des entreprises de soins de santé durables actives dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la technologie médicale, des services de soins de santé et d'autres domaines liés à la santé. Impilo s'efforce d'accroître la valeur de ses investissements par le biais d'une participation active à long terme. Impilo dispose d'un portefeuille d'investissements bien diversifié et a levé environ 1 milliard d'euros de capitaux auprès d'investisseurs nordiques et internationaux de premier plan depuis sa création en 2017.