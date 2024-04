Scantox cierra la adquisición de QPS Neuropharmacology, ahora Scantox Neuro

EJBY, Dinamarca, 2 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Hoy Scantox, junto con su propietario mayoritario Impilo, finalizó la adquisición de QPS Neuropharmacology, una CRO líder en descubrimiento de fármacos especializada en enfermedades neurodegenerativas, raras y trastornos mentales. La empresa, integrada a partir de hoy en el Grupo Scantox como Scantox Neuro, es reconocida por sus servicios de alta calidad que están profundamente arraigados científicamente y tiene una trayectoria indiscutible de servicio a una base de clientes amplia y leal en todo el mundo. Con la adquisición de QPS Neuropharmacology, la cobertura de la cadena de valor de Scantox se amplía significativamente con capacidades de investigación del sistema nervioso central (SNC) únicas y líderes en el mercado.

Scantox Logo

Fundada en 1999, la antigua QPS Neurofarmacología tiene una larga trayectoria en el desarrollo de experiencia en servicios de optimización de clientes potenciales y estudios de eficacia. La empresa cuenta con unas instalaciones de última generación de 2.700 metros cuadrados en Grambach, Austria, y emplea a más de 80 personas. Con disponibilidad in situ de modelos in vitro e in vivo transgénicos y no transgénicos validados, la empresa aborda múltiples objetivos dentro del área en crecimiento del SNC y representa un socio único para las empresas biotecnológicas y farmacéuticas en su proceso de desarrollo de fármacos.

"Desde que anunciamos la adquisición prevista de QPS Neuropharmacology en noviembre, hemos trabajado intensamente para preparar la expansión de nuestra empresa. Esta es una adición transformadora a nuestra división Discovery, que cambia significativamente nuestra plataforma de optimización de clientes potenciales y amplía la profundidad y amplitud de nuestros servicios en el campo del SNC y las enfermedades raras. El rápido crecimiento de Scantox continúa, proporcionando a nuestros clientes en todo el mundo un nivel de servicio y excelencia científica continuamente mejorado", afirmó Jeanet Løgsted, consejero delegado de Scantox Group.

Manuela Prokesch, directora de Scantox Neuro GmbH, continuó: "Convertirse en parte del Grupo Scantox nos abrirá posibilidades únicas para ofrecer una cartera de servicios aún mayor a nuestros clientes. Como organización, esperamos integrarnos en una empresa altamente fiable y CRO europea de buena reputación, donde podemos aprovechar las sinergias y continuar juntos el viaje de crecimiento".

Con la nueva entidad Neuro, Scantox Group tendrá más de 300 empleados en seis sitios que ofrecerán optimización de clientes potenciales, toxicología regulatoria y servicios analíticos/CMC.

Nicholas Hooge, socio de Impilo, concluyó: "Haber cerrado esta adquisición permite a Scantox ampliar significativamente su oferta de servicios y su alcance al cliente. Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo austriaco al grupo Scantox y ver importantes oportunidades de crecimiento para el negocio combinado en el futuro".