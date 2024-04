Scantox finalise l'acquisition de QPS Neuropharmacology -- désormais Scantox Neuro

EJBY, Danemark, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Scantox, avec son actionnaire majoritaire Impilo, a finalisé l'acquisition de QPS Neuropharmacology, un organisme de recherche sous contrat (CRO) de premier plan spécialisé dans la découverte de médicaments pour les maladies neurodégénératives, les maladies rares et les troubles mentaux. La société, qui fait désormais partie du groupe Scantox sous le nom de Scantox Neuro, est reconnue pour ses services de haute qualité qui sont profondément ancrés dans la science et a une réputation incontestée de servir une base de clients loyaux et étendus dans le monde entier. Avec l'acquisition de QPS Neuropharmacology, la couverture de la chaîne de valeur de Scantox est considérablement élargie avec des capacités de recherche sur le système nerveux central (SNC) uniques et leaders sur le marché.

Scantox

Fondée en 1999, l'ancienne société QPS Neuropharmacology a développé depuis longtemps une expertise dans les services d'optimisation des prospects et les études d'efficacité. L'entreprise dispose d'une installation ultramoderne de 2 700 m2 à Grambach, en Autriche, et emploie plus de 80 personnes. Grâce à ses modèles transgéniques et non transgéniques validés in vitro et in vivo, l'entreprise s'attaque à de multiples cibles dans le domaine en pleine expansion du SNC et représente un partenaire unique pour les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques dans leur processus de développement de médicaments.

« Depuis l'annonce du projet d'acquisition de QPS Neuropharmacology en novembre, nous avons travaillé d'arrache-pied pour préparer l'expansion de notre entreprise. Il s'agit d'un ajout transformationnel à notre division Découverte qui modifie de manière significative notre plateforme d'optimisation des prospects et élargit la profondeur et l'étendue de nos services dans le domaine du SNC et des maladies rares. Le parcours de croissance rapide de Scantox se poursuit, offrant à nos clients du monde entier un niveau de service et d'excellence scientifique sans cesse amélioré », a déclaré Jeanet Løgsted, directrice générale du groupe Scantox.

Manuela Prokesch, directrice de Scantox Neuro GmbH, a ajouté : « Notre intégration dans le groupe Scantox nous ouvrira des possibilités uniques pour offrir à nos clients une gamme de services encore plus étendue. En tant qu'organisation, nous nous réjouissons d'être intégrés dans un CRO européen hautement fiable et réputé, où nous pourrons tirer parti des synergies et poursuivre ensemble ce parcours de croissance. »

Avec la nouvelle entité Neuro, le groupe Scantox comptera plus de 300 employés répartis sur six sites offrant des services d'optimisation des prospects, de toxicologie réglementaire et de CMC/d'analyse.

Nicholas Hooge, associé chez Impilo, a conclu : « La finalisation de cette acquisition permet à Scantox d'élargir considérablement son offre de services et sa clientèle. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe autrichienne au sein du groupe Scantox et nous entrevoyons d'importantes possibilités de croissance pour les activités combinées à l'avenir. »