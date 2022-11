SCB-1739 alimenté par le processeur Snow Ridge/Parker Ridge d'Intel(R)

TAIPEI, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- SCB-1739 est le dernier appareil réseau d'AEWIN équipé du nouveau processeur Intel Atom série P, également appelé Snow Ridge. Le SCB-1739 est un appareil réseau à montage en rack 1U qui prend en charge jusqu'à 24 processeurs et 128 gigaoctets de DRAM DDR4. Bénéficiant de l'efficacité accrue des processeurs de CPU avec Intel Dynamic Load Balancer, le SCB-1739 présente une incroyable augmentation des performances avec une faible consommation d'énergie. Afin d'optimiser la consommation d'énergie, un autre SKU avec Parker Ridge, dont la consommation est inférieure à 45 W, peut répondre aux exigences des applications périphériques intelligentes où la puissance est limitée alors que certaines charges de traitement informatiques sont requises.

Network appliance for cyber security, UTM, Firewall and uCPE

Conçu avec le point fort de l'Ethernet intégré au CPU (jusqu'à 8 ports, 100Gb), le SCB-1739 dispose de 8x SFP+ rentables avec une compatibilité et une fiabilité étendue. En outre, le SCB-1739 dispose de 4 ports RJ-45 GbE avec Bypass, de 2 ports RJ-45 en cuivre pour l'IPMI et le port de gestion, et de 2 emplacements PCIe Gen3 x8 pour les modules d'extension réseau afin d'offrir des connexions réseau évolutives. Quant à celui qui est alimenté par le processeur Parker Ridge, il comporte jusqu'à 8 processeurs de la série Atom C5000.

Grâce à l'Ethernet intégré du processeur Atom, à l'accélération des paquets avec le kit de développement du plan de données (DPDK), à l'accélération de la sécurité en ligne avec la technologie Intel QuickAssist (Intel QAT) et à la prise en charge du cryptage avec IPSec (Internet Protocol Security), le SCB-1739 a fait un bond en avant dans le traitement des paquets, ce qui le rend parfait pour les appareils réseau prenant en charge des services tels que la cybersécurité, le SD-WAN, l'ADC, etc.

La mémoire DDR4 plus rapide, jusqu'à 2933 MT/s, prend en charge jusqu'à 256 Go (2 canaux, 2 DIMM par canal). Avec la virtualisation optimisée basée sur Intel® VT-x (Intel® Virtualization Technology), SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) et VMDQ (Virtual Machine Device), le SCB-1739 offre un équilibre entre l'efficacité énergétique et la grande évolutivité, ce qui en fait une plateforme polyvalente adaptée à l'UTM, au pare-feu, à l'uCPE et à d'autres applications de périphérie de réseau.

Le SCB-1739 est maintenant disponible pour les commandes. Il combine plusieurs fonctionnalités en un seul appareil réseau polyvalent. Non seulement ils incarnent l'excellente puissance de traitement des processeurs Intel® Snow Ridge/Parker Ridge, mais ils bénéficient également de l'expérience de plus de 20 ans d'AEWIN en matière de conception de systèmes réseau pour l'optimisation des performances et l'amélioration de la fiabilité.

Vidéo SCB-1739 : https://youtu.be/dmkLiVVoQ4E

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.aewin.com/ ou contactez-nous .

CONTACT : AEWIN Tech, [email protected], 886-2-2697-6866

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1939820/Network_appliance_cyber_security_UTM_Firewall_uCPE.jpg

SOURCE AEWIN Tech.