SCC Power verwerft zakelijke onderneming van Stoneway

LONDEN, 17 mei 2022 /PRNewswire/ -- CC Power plc ("SCC Power") kondigde vandaag aan dat het, samen met aanverwante entiteiten, de zakelijke onderneming van Stoneway Capital Corporation ("Stoneway") heeft verworven, bestaande uit vier elektriciteitscentrales in Argentinië met een totale geïnstalleerde capaciteit van 737 MW.

De acquisitie - en herstructureringstransacties hebben plaatsgevonden op grond van het Chapter 11-plan (het 'Chapter 11-plan') en het schikkingsplan uit hoofde van de Canada Business Companies Act (het "CBCA-plan" en, samen met het Chapter 11-plan, de 'Plannen') van Stoneway en de daarmee verbonden debtors-in-possession, dat op 17 mei 2022 van kracht is geworden.

Als tegenprestatie voor de activa, heeft SCC aan bepaalde crediteuren en zekerheidsgerechtigden van Stoneway US$ 17.861.000 6.000% secured first lien notes uitgegeven die in 2028 verschuldigd zijn, US$ 310.000.000 8.000% secured second lien notes die verschuldigd zijn in 2028, en US$ 200.000.000 4.000% secured third lien notes die verschuldigd zijn in 2032. De eerste rentebetaling onder de notes is verschuldigd op 15 september 2022.

Hernan Walker, vertegenwoordiger van MSU, verklaarde: "Er ligt een geweldige uitdaging voor ons, terwijl we ons richten op het stabiliseren van de activiteiten en het verbeteren van de cashflow om de waarde voor alle belanghebbenden te maximaliseren."

SCC Power werd in de overname en herstructurering vertegenwoordigd door Simpson Thacher & Bartlett LLP, Maples en Calder, McCarthy Tétrault LLP, Stewart McKelvey en Tavarone, Rovelli, Salim & Miani.

Stoneway werd bij de overname en herstructurering vertegenwoordigd door Shearman & Sterling LLP, Bennett Jones LLP, Bomchil, Carey Olsen en Lazard Frères & Co. LLC.

De ad-hocgroep van houders (en hun beleggingsadviseurs, subadviseurs en managers met discretionair gezag) van de 10.000% senior secured notes van Stoneway Capital Corporation uit 2027 werd vertegenwoordigd door Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, Conyers Dill & Pearman en Rothchild & Co. US Inc.

De kredietverstrekkers onder de mezzaninelening werden vertegenwoordigd door Dechert LLP, Goodmans LLP en Walkers.

UMB Bank NA, als US Trustee en Collateral Agent, en TMF Trust Argentina S.A., als Argentine Collateral Trustee, werden respectievelijk vertegenwoordigd door Perkins Coie LLP en Marval O'Farrell & Mairal.

Over SCC Power

SCC Power is een naamloze vennootschap die onder de wetgeving van Engeland en Wales valt en volledig onder de wettelijke geheimhoudingsplicht van Stoneway, waarvan de uiteindelijke begunstigde MSU Energy Holding Ltd is.

Over MSU Energy Holding

MSU Energy Holding Ltd, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, is de controlerende aandeelhouder van MSU Energy S.A., een Argentijnse elektriciteitsproducent die drie ultramodernde gecombineerde cyclusinstallaties bezit en exploiteert met een geïnstalleerde totaalcapaciteit van 750 mW.

Neem voor meer informatie contact op met [email protected]

SOURCE MSU Energy Holding Ltd