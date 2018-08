Schüler von Nord Anglia Education glänzen durch überragende I/GCSE-Noten für 2018

HONGKONG, 28. August 2018 /PRNewswire/ -- Nord Anglia Education (NAE), der bedeutendste Zusammenschluss erstklassiger Schulen der Welt, hat heute bekanntgegeben, dass 50 % seiner I/GCSE-Noten ein A* oder A (oder vergleichbar) waren, eine Verbesserung von 46,2 % gegenüber dem Vorjahr. Quer durch die Gruppe erreichten 90,2 % der NAE-Schüler die Note A* bis C (oder vergleichbar), weitaus besser als der britische Durchschnitt von 66,9 %.

Diese überragenden Noten untermauern den exzellenten Bildungsansatz von NAE sowie den Erfolg der Qualitätssicherung zur Gewährleistung hoher Schulstandards und des personalisierten Lernmodells für alle Schüler.

Die I/GCSE-Noten von Nord Anglia Education im Überblick:

1.659 Nord Anglia Education-Schüler aus 31 NAE-Schulen rund um den Globus absolvierten 2018 den I/GCSE.

50 % aller I/GCSE-Noten der NAE-Schüler waren ein A* oder A (oder vergleichbar). Dies ist mehr als das 2,5-fache des britischen Durchschnitts für 2018 von 20,5 %.

Fast 85 % unserer Schüler erreichten mindestens fünf Mal die Note A* bis C, einschließlich in Englisch und Mathematik.

90,2 % der Noten waren ein A* oder A (oder vergleichbar). Das ist 23 % höher als der britische Durchschnitt von 66,9 %. Dies ist das erste Jahr, in dem die NAE-Gruppe einen Durchschnitt von über 90 % erzielt hat.

Seit sechs Jahren in Folge haben die NAE-Schüler den britischen Durchschnitt bei den Noten A* oder A bzw. A* bis C übertroffen.

Seit dem Anschluss an die NAE-Schulengruppe haben 18 Schulen ihr bestes Jahr bei den Noten A* bis C erreicht.

Andrew Fitzmaurice, CEO von NAE, sagte: „Ich möchte unseren Schülern zu ihren hervorragenden I/GCSE-Noten gratulieren. Im sechsten Jahr in Folge haben sie den britischen Durchschnitt deutlich übertroffen. Wir unterstützen den Eifer unserer Schüler, die Jahr für Jahr herausragende Leistung zeigen. Wir sind stolz auf unsere Schüler!"

Andy Puttock, Education Director von NAE, sagte: „Dieser akademische Erfolg spiegelt unsere „Be Ambitious"-Philosophie wider und unterstreicht den Erfolg unseres personalisierten Lernmodells und die harte Arbeit unserer Schüler, Lehrkräfte und Schulen rund um den Globus."

GCSE (General Certificate of Secondary Education) ist ein Abschluss für 14- bis 16-jährige Schüler im britischen Schulsystem. Die Schüler lernen zwei Jahre lang ein breites Spektrum an Fächern, einschließlich Kursarbeit, und absolvieren dann eine standardisierte Prüfung. IGCSE (International GCSE) richten sich an Schüler außerhalb des VK. Die entsprechen einem Standard-GCSE und werden von Institutionen im VK anerkannt.

Informationen zu Nord Anglia Education

Nord Anglia Education ist der bedeutendste Zusammenschluss erstklassiger Schulen der Welt und betreibt Campus in 26 Ländern in Nordamerika, Europa, Chia, Südostasien und dem Nahen Osten. Zusammen werden an unseren 56 Schulen mehr als 50.000 Schüler unterrichtet, von der Vorschule bis zum Abschluss der Sekundarstufe. Uns verbindet und treibt eine einzige Philosophie an: Wir setzen uns leidenschaftlich für unsere Schulen, Schüler, Lehrer und Mitarbeiter ein. Wir inspirieren jedes Kind, dass eine Nord Anglia Education-Schule besucht, mehr zu erreichen als in den kühnsten Träumen.

Alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind – und das wollen wir auch. Nord Anglia Education-Schulen bieten einen Unterricht, der höchsten Ansprüchen genügt und über das traditionelle Lernen hinausgeht, um die Schüler bestmöglich auf das Leben vorzubereiten und ausgezeichnete akademische Leistung sicherzustellen. Wir sind global aufgestellt und können daher die besten Lehrer aus aller Welt für uns gewinnen. Durch unsere globalen und regionalen Veranstaltungen bieten wir unvergessliche Erlebnisse, während unser inspirierendes Lernklima dafür sorgt, dass alle unsere Schüler mit Begeisterung zum Unterricht erscheinen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nordangliaeducation.com

Logo - http://photos.prnasia.com/prnh/20170228/8521701149LOGO

Related Links

http://www.nordangliaeducation.com