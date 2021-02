Schivo acquiert Supreme Screw Products inc.

Il renforce sa position de leader dans le domaine des technologies médicales et des sciences de la vie

WATERFORD, Irlande, 8 février 2021 /PRNewswire/ -- Schivo a annoncé aujourd'hui qu'il a acquis Supreme Screw Products, Inc. (« SSP ») basée à Plainview, New York, un fournisseur de premier plan de services d'usinage de précision, de traitement laser et d'assemblage pour le marché des dispositifs médicaux. Depuis sa fondation en 1963, SSP a connu une croissance constante en fournissant des solutions techniques novatrices aux exigences complexes des clients, associées à une attention innée à l'expérience du client et à un service rapide. Le SSP est dirigé par Misha Migdal, président et directeur général, et opère à partir de deux installations à Plainview, New York.

« Misha et l'équipe de Supreme ont acquis une grande réputation dans l'industrie en s'associant avec des clients pour relever des défis techniques complexes et en proposant des procédés de fabrication innovants. Je suis ravi d'accueillir Misha Migdal et l'équipe Supreme dans la famille Schivo », a déclaré Graham Reeves, PDG de Schivo. « Culturellement, nous partageons tous deux la passion de servir les clients avec des technologies pionnières associées à une qualité et un service exceptionnels. De plus, le récent investissement dans un impressionnant bâtiment supplémentaire de 2 787 mètres carrés souligne l'engagement de SSP envers ses employés et ses clients et constitue un lieu idéal pour répondre à nos besoins commerciaux en expansion ».

« L'équipe de SSP et moi-même sommes impatients de rejoindre Schivo. Cette union élargit notre capacité à fournir des composants et des assemblages de précision sophistiqués aux OEM médicaux innovants du monde entier. Schivo et SSP disposent ensemble de capacités inégalées dans la chaîne d'approvisionnement des dispositifs médicaux. Nous sommes impatients de construire une entreprise vraiment remarquable avec Graham et toute l'équipe de Schivo », a déclaré Misha Migdal, président de Supreme.

Cette acquisition renforcera l'empreinte de Schivo en matière de développement et de fabrication, améliorera ses capacités techniques et approfondira les partenariats avec les clients. Les deux usines de fabrication de SSP à Plainview, New York, viendront s'ajouter à l'empreinte de Schivo en Irlande. SSP complétera les capacités existantes de Schivo pour les marchés de la chirurgie mini-invasive et des sciences de la vie par l'ajout de technologies de micro-usinage, de traitement laser et d'assemblage. Les clients auront l'avantage de travailler avec un seul partenaire éprouvé, offrant un ensemble plus large de solutions, capable de répondre à leurs besoins tant au niveau mondial que local.

À propos de Schivo

Schivo est un partenaire de fabrication sous contrat OEM avec plus de 25 ans d'expérience dans la fabrication et le développement de composants, de sous-ensembles et d'instruments complexes pour les leaders mondiaux dans le domaine des sciences de la vie.

Nos capacités de fabrication verticalement intégrées englobent le micro-usinage, la fabrication, le revêtement, les sous-ensembles électromécaniques, l'assemblage complet en salle blanche, ainsi que la conception et la vérification des emballages. Nous assistons nos clients depuis la phase initiale de conception jusqu'au prototypage, en passant par tous les niveaux de fabrication. Que vous ayez besoin de sous-composants individuels ou de produits complets, Schivo est le partenaire idéal pour garantir une mise sur le marché rapide et efficace de votre produit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.schivomedical.com .

