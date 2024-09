Schivo annonce l'acquisition stratégique de ParMed

WATERFORD, Irlande, 27 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Schivo a le plaisir d'annoncer son acquisition de ParMed, une entreprise renommée de manipulation novatrice des fluides, spécialisée dans l'intégration de vannes rotatives électroniques intelligentes, de collecteurs à couches et de pompes. Ce partenariat, qui marque une étape cruciale dans la stratégie de croissance de Schivo, constitue une nouvelle phase pour ParMed, dont le siège est situé à Berlin, dans le Connecticut, et qui est dirigée par son fondateur et PDG, Chris Parzych.

Opérant dans le domaine des sciences de la vie et des sciences analytiques, dans lequel Schivo évolue également, l'expertise de ParMed en fluidique et sa propriété intellectuelle unique complètent les avancées brevetées de Schivo AFP dans le domaine de la chromatographie en phase gazeuse, renforçant notre offre aux partenaires OEM existants et permettant l'expansion dans les marchés finaux à forte croissance tels que la chromatographie liquide, le diagnostic in vitro (IVD), le séquençage de la prochaine génération et la protéomique.

« Le rythme de développement de l'instrumentation analytique s'accélérant, nous recherchons des partenaires à l'avant-garde du marché », déclare Graham Reeves, PDG de Schivo. « ParMed apporte des technologies et des solutions synergiques qui renforcent l'offre de Schivo et nous permettent d'être à la pointe de l'innovation en matière de modules OEM sur le marché de l'instrumentation analytique. Chris s'est forgé une solide réputation en servant des clients de premier plan sur des marchés à forte croissance et je suis ravi qu'il rejoigne notre équipe de direction pour ce nouveau chapitre. »

« Je me réjouis de cette nouvelle phase de l'évolution de ParMed », ajoute Chris Parzych, PDG de ParMed. « Depuis la création de ParMed, mon objectif a été de trouver un partenaire stratégique capable d'accélérer notre croissance tout en continuant à nous concentrer sur les technologies uniques, les améliorations et les relations avec les clients qui ont fait notre succès. En rejoignant le grope Schivo, nous disposons d'une empreinte mondiale et d'une échelle opérationnelle qui nous permettent de tirer pleinement parti de cette vision. Je suis impatient de m'engager dans cette nouvelle phase du parcours de ParMed et de contribuer activement à notre croissance collective. »

« Chez Schivo AFP, notre objectif est d'apporter une valeur unique à nos partenaires OEM en résolvant les défis complexes auxquels notre industrie est confrontée et l'équipe de ParMed est bien équipée pour nous assister dans cette mission. Nous sommes ravis de les accueillir dans la famille Schivo et nous nous engageons à faire en sorte que les clients de ParMed continuent à recevoir le même niveau de service et de soutien exceptionnel qu'ils connaissent et attendent », estime Ryan Horgan, président de l'unité commerciale AFP de Schivo.

Schivo contribue à la création des dispositifs médicaux et des sciences de la vie de l'avenir. En partenariat avec des leaders de l'industrie et des innovateurs dans les domaines des dispositifs médicaux, des sciences de la vie et des marchés analytiques, Schivo développe, fabrique, assemble et livre des prototypes et des dispositifs finis afin d'aider ses clients à commercialiser leurs technologies. Servant de prolongement naturel aux équipes de développement, Schivo relève des défis techniques uniques, crée des processus de fabrication innovants et simplifie la chaîne d'approvisionnement pour soutenir les clients à chaque étape, du concept au lancement commercial.

Jonathan Roberge VP Corporate Development

[email protected]