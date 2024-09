Schivo kündigt strategische Akquisition von ParMed an

WATERFORD, Irland, 27. September 2024 /PRNewswire/ -- Schivo freut sich, die Übernahme von ParMed bekannt zu geben, einem renommierten, neuartigen Fluid-Handling-Unternehmen, das sich auf die Integration von intelligenten elektronischen Drehventilen, geschichteten Verteilern und Pumpen spezialisiert hat. Diese Partnerschaft stellt einen entscheidenden Schritt in der Wachstumsstrategie von Schivo dar und markiert eine neue Phase für ParMed, das in Berlin, Connecticut, ansässig ist und von Chris Parzych, dem Gründer und Geschäftsführer, geleitet wird.

Innerhalb des Segments Life and Analytical Sciences von Schivo ergänzt ParMed mit seinem Fachwissen in der Fluidik und seinem einzigartigen geistigen Eigentum die patentierten Fortschritte von Schivo AFP in der Gaschromatographie, wodurch unser Angebot für bestehende OEM-Partner gestärkt und die Expansion in wachstumsstarke Endmärkte wie die Flüssigchromatographie, In-Vitro-Diagnostik (IVD), Next Generation Sequencing und Proteomics ermöglicht wird.

„Da sich das Entwicklungstempo im Bereich der Analyseinstrumente beschleunigt, sind wir auf der Suche nach Partnern, die in ihren Märkten führend sind", so Graham Reeves, Geschäftsführer von Schivo. „ParMed bringt synergetische Technologien und Lösungen ein, die das Angebot von Schivo stärken und uns in die Lage versetzen, die Innovationskurve bei OEM-Modulen auf dem Markt für Analyseinstrumente anzuführen. Chris hat sich einen guten Ruf bei der Betreuung führender Kunden in sehr interessanten, wachstumsstarken Märkten erworben, und ich freue mich, dass er unser Führungsteam in diesem nächsten Kapitel unterstützt."

„Ich freue mich auf diese nächste Phase in der Entwicklung von ParMed", sagte Chris Parzych, Geschäftsführer von ParMed. „Seit der Gründung von ParMed war es mein Ziel, einen strategischen Partner zu finden, der unser Wachstum vorantreiben und sich gleichzeitig auf die einzigartigen Technologien, Verbesserungen und Kundenbeziehungen konzentrieren kann, die uns erfolgreich gemacht haben. Der Beitritt zur Schivo-Familie gibt uns die globale Präsenz und die operative Größe, um diese Vision in vollem Umfang zu verwirklichen. Ich freue mich darauf, diese neue Phase der Reise von ParMed zu beginnen und aktiv dazu beizutragen, unser gemeinsames Wachstum voranzutreiben."

„Unser Ziel bei Schivo AFP ist es, unseren OEM-Partnern einen einzigartigen Mehrwert zu bieten, indem wir die komplexen Herausforderungen unserer Branche lösen, und das Team von ParMed ist gut gerüstet, um diese Mission zu unterstützen. Wir freuen uns, sie in der Schivo-Familie willkommen zu heißen, und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass die Kunden von ParMed denselben hervorragenden Service und Support erhalten, den sie kennen und erwarten", so Ryan Horgan, Präsident der AFP-Geschäftseinheit von Schivo.

Informationen zu Schivo

Schivo trägt dazu bei, die medizinischen und biowissenschaftlichen Geräte der Zukunft zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit Branchenführern und Innovatoren in den Bereichen Medizintechnik, Biowissenschaften und Analytik entwickelt, fertigt, montiert und liefert das Unternehmen Prototypen und fertige Geräte, um Kunden bei der Markteinführung ihrer Technologien zu unterstützen. Als natürliche Erweiterung des Entwicklungsteams geht Schivo auf einzigartige technische Herausforderungen ein, entwickelt innovative Fertigungsprozesse und vereinfacht die Lieferkette, um Kunden bei jedem Schritt vom Konzept bis zur Markteinführung zu unterstützen.

