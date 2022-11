Schneider Electric acelera sua estratégia AI at Scale com sólido progresso no primeiro ano

Há 12 meses, a empresa lançou sua estratégia AI at Scale e seu IA Hub global com foco em dados e análises, liderado pelo diretor de IA Philippe Rambach

Schneider Electric vê bases sólidas para criar novo valor e obter economia e eficiência

RUEIL-MALMAISON, França, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Schneider Electric, líder na transformação digital da gestão e automação de energia, anuncia o progresso obtido em sua iniciativa estratégica AI at Scale. Com mais de 200 pessoas envolvidas em cargos de IA desde 2021, a empresa fortaleceu suas bases para possibilitar novos fluxos de receita, economias e formas eficientes de trabalhar.

Ao longo do ano passado, a Schneider Electric acelerou o impulso da IA:

Schneider Electric’s AI at Scale strategy enhances data-driven decision making

Nomeando seu primeiro diretor de IA, Philippe Rambach

Implementando um centro de IA e modelo operacional Spokes em todo o mundo

Arregimentando mais de 200 especialistas em IA e em dados

Enviando 18 patentes de tecnologia de IA

Aprimorando 15 soluções com recursos de IA

Desenvolvendo mais de 20 aplicações internas de IA

Lançando uma base de conhecimento de IA pelose.com/IA

O AI Hub faz parceria com todas as unidades de negócios e funções da Schneider Electric para enfrentar os desafios mais urgentes dos clientes e priorizar casos de uso de IA com o maior valor para o cliente. Com foco em eficiência e sustentabilidade, o AI Hub tem trabalhado para desenvolver ainda mais aplicações de IA na área de eletrificação, automação e descarbonização, como gerenciamento de microrrede, gerenciamento de alarme e otimização de AVAC para edifícios, gestão de veículos elétricos (VE), carregamento inteligente, gestão de ativos e muito mais. Ofertas como EcoStruxure Resources Advisor, EcoStruxure Microgrid Advisor ou EcoStruxure Autonomous Production Advisor são alguns exemplos de ofertas da Schneider Electric viabilizadas por IA.

IA para sustentabilidade

"Na Schneider Electric, observamos uma grande demanda de nossos clientes para alavancar dados de eficiência operacional, eletrificação e automação. Os crescentes custos de energia fazem com que muitos deles recorram às

aplicações de IA para gerenciar, prever e otimizar seu consumo de energia", disse Peter Weckesser, diretor Digital da Schneider Electric. "Aplicamos IA para melhorar a tomada de decisão orientada por dados, a agilidade e a descarbonização. Nunca foi tão visível que a eficiência dos recursos e a moderação energética aumentam a rentabilidade da empresa."

Primeiro ano de serviço do diretor de IA

"A IA da Schneider Electric é IA para sempre. O desafio foi com o maior problema de nossa geração – as mudanças climáticas", disse Philippe Rambach, diretor de IA da Schneider Electric. "Foi meu primeiro ano nesta função, e tenho o prazer de descobrir e desenvolver ainda mais a base de IA de muitos de nossos produtos e serviços. Nossos clientes confiam em nós para ajudá-los a resolver seus desafios em escala, e eles reconhecem que nossas tecnologias avançadas de IA e conhecimento especializado na área fazem a Schneider Electric ser a parceira certa nesses tempos difíceis.

Aplicações internas de IA

No lado da eficiência interna, o Schneider AI Hub e Spokes fazem parceria com todas as equipes para aliviar os funcionários de atividades manuais cotidianas, permitindo que dediquem mais tempo aos clientes, à análise de dados, à melhoria contínua e à tomada de decisões em tempo real.

Entre as aplicações internas de IA, a empresa lançou um assistente de vendas virtual, que oferece todo um ecossistema de ferramentas conectadas que dão suporte à eficiência de vendas com recomendações orientadas por dados. Ele oferece insights personalizados acionáveis, como recomendações de produtos, padrões de pedidos ou produtos descontinuados.

Atualmente, o AI Hub está desenvolvendo aplicações na área de suporte ao cliente, finanças, cadeia de suprimentos global, vendas, RH e muito mais, que devem possibilitar eficiência e economia significativas até 2025.

Sobre a Schneider Electric

O objetivo da Schneider é capacitar todos para aproveitar ao máximo nossas energias e recursos, impulsionando o progresso e a sustentabilidade para todos. Chamamos isso de Life Is On.

Nossa missão é ser seu parceiro digital de sustentabilidade e Eeficiência.

Impulsionamos a transformação digital integrando tecnologias de processo e energia líderes mundiais, produtos, controles, softwares e serviços de conexão de ponta à nuvem, em todo o ciclo de vida, possibilitando a gestão integrada da empresa, para residências, edifícios, data centers, infraestrutura e indústrias.

Somos a mais local entre as empresas globais. Somos defensores de padrões abertos e ecossistemas de parceria que são apaixonados por nossos valores compartilhados de Propósito Significativo, Inclusivo e Empoderado.

www.se.com

Siga-nos em:

https://twitter.com/SchneiderElec

https://www.facebook.com/SchneiderElectric?brandloc=DISABLE

https://www.linkedin.com/company/schneider-electric

https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate

https://www.instagram.com/schneiderelectric/

http://blog.se.com/#LifeIsOn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1948840/Schneider_Electric_AI.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1823165/Schneider_Electric_Logo.jpg

Contatos para a imprensa:

Sarah Hunt,

[email protected]

+44 (0)7505 627 556

Hugh James

[email protected]

+44 (0)2078 022 626

FONTE Schneider Electric

SOURCE Schneider Electric