Schneider Electric intensifie sa stratégie d'IA à l'échelle et enregistre de solides progrès au cours de la première année

· Il y a 12 mois, la société a lancé sa stratégie d'IA à l'échelle et son pôle IA mondial axé sur les données et l'analyse, dirigé par Philippe Rambach, responsable de l'IA

· Schneider Electric dispose de bases solides pour créer de la valeur, réaliser des économies et améliorer l'efficacité

RUEIL-MALMAISON, France, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Schneider Electric , leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a présenté les progrès réalisés dans le cadre de son initiative stratégique d'IA à l'échelle. Grâce à la mobilisation de plus de 200 personnes dans des rôles liés à l'IA depuis 2021, la société a renforcé ses bases afin de permettre de nouvelles sources de revenus, des économies et des méthodes de travail efficaces.

Au cours de l'année écoulée, Schneider Electric a accéléré la dynamique de l'IA grâce aux action suivantes :

· la nomination de son premier responsable de l'IA, Philippe Rambach

· la mise en œuvre d'un modèle opérationnel d'IA en étoile à l'échelle mondiale

· le recrutement de plus de 200 experts en IA et en données

· le dépôt de 18 brevets de technologie d'IA

· l'amélioration de 15 solutions avec des capacités d'IA

· la mise en place de plus de 20 utilisations de l'IA en interne

· le lancement d'une base de connaissances sur l'IA sur se.com/ai

Le centre d'IA s'associe à toutes les unités commerciales et fonctions de Schneider Electric afin de répondre aux défis les plus pressants des clients et de donner la priorité aux cas d'utilisation de l'IA présentant la plus grande valeur pour le client. Axé sur l'efficacité et la durabilité, il s'est efforcé de développer davantage l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'électrification, de l'automatisation et de la décarbonisation, comme la gestion des microréseaux, la gestion des alarmes et l'optimisation du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) pour les bâtiments, la gestion des véhicules électriques (VE), la recharge intelligente, la gestion des actifs, et bien d'autres domaines. Des offres telles que EcoStruxure Resource Advisor, EcoStruxure Microgrid Advisor ou EcoStruxure Autonomous Production Advisor, figurent parmi les offres de Schneider Electric basées sur l'IA.

L'IA au service de la durabilité

« Chez Schneider Electric, nous observons une forte demande de nos clients pour l'exploitation des données à des fins d'efficacité opérationnelle, d'électrification et d'automatisation. Les coûts croissants de l'énergie poussent beaucoup d'entre eux à se tourner vers l'IA pour gérer, prévoir et optimiser leur consommation d'énergie, a déclaré Peter Weckesser, responsable numérique chez Schneider Electric. Nous utilisons l'IA pour améliorer la prise de décision basée sur les données, l'agilité et la décarbonisation. La rentabilité de l'entreprise n'a jamais été aussi évidente grâce à l'efficacité des ressources et à la sobriété énergétique. »

Première année de service du responsable de l'IA

« L'IA de Schneider Electric est une IA au service du bien. Nous la mettons au défi face au principal problème de notre génération : le changement climatique, a ajouté Philippe Rambach, responsable de l'IA chez Schneider Electric. C'est ma première année à ce poste, et je suis heureux de découvrir et de développer davantage les fondements de l'IA de nombre de nos produits et services. Nos clients comptent sur nous pour les aider à résoudre leurs défis à l'échelle, et ils reconnaissent que nos technologies d'IA avancées et notre expertise du domaine font de Schneider Electric le bon partenaire en ces temps difficiles. »

Utilisations de l'IA en interne

Du côté de l'efficacité interne, le pôle IA en étoile de Schneider travaille en partenariat avec toutes les équipes pour libérer les employés des activités manuelles quotidiennes, leur permettant ainsi de consacrer plus de temps aux clients, à l'analyse des données, à l'amélioration continue et à la prise de décision en temps réel.

Parmi les utilisations de l'IA en interne, la société a créé un assistant commercial virtuel qui propose tout un ensemble d'outils connectés pour soutenir l'efficacité des ventes grâce à des recommandations basées sur les données. Il fournit des informations exploitables personnalisées telles que des recommandations de produits, des modèles de commande ou le déclassement de produits.

Le pôle IA conçoit actuellement des solutions dans les domaines de l'assistance client, de la finance, de la chaîne d'approvisionnement mondiale, des ventes, des ressources humaines et bien d'autres, qui devraient toutes permettre de réaliser des économies et des gains d'efficacité considérables d'ici 2025.

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de permettre à tous de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en faisant le lien entre le progrès et la durabilité pour tous. Nous appelons cela Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour la durabilité et l'efficacité.

Nous favorisons la transformation numérique en intégrant des technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, des services, des logiciels, des commandes et des produits du point d'arrivée au Cloud, tout au long du cycle de vie. Cela permet une gestion intégrée des entreprises, pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous sommes des défenseurs des normes ouvertes et des écosystèmes de partenariat qui sont passionnés par nos valeurs communes d'Objectif, d'Inclusion et d'Autonomisation significatifs.

www.se.com

