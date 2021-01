Schnellere und effizientere Entwicklungsmöglichkeiten für Kunden: Adare Pharma Solutions eröffnet neues kleines Labor

Das neue Labor bietet anpassbare, flexible Systeme, um Formulierungs- und Prozessentwicklung zu beschleunigen

Bietet Kunden mehr Entwicklungskapazität im frühen Stadium

LAWRENCEVILLE, New Jersey, 26. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Adare Pharma Solutions („Adare"), ein weltweit tätiges technologiegetriebenes Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Spezialaufträgen (CDMO), das durch Know-how in der kommerziellen Fertigung komplette Produktentwicklungslösungen ermöglicht, freut sich, die Eröffnung eines neuen kleinen Entwicklungslabors in Vandalia im US-Bundesstaat Ohio bekannt zu geben.

Adare konzipierte das nicht-GMP-zertifizierte Labor so, dass es aus zwei Räumen besteht, die physisch von den FDA- und GMP-zertifizierten Pilot- und Produktionsbereichen getrennt sind. Der neue Laborraum bietet anpassbare, flexible Systeme, die die Formulierungs- und Prozessentwicklung beschleunigen.

„Das neue kleine Labor wurde vor dem Hintergrund des Ziels von Adare entwickelt, den Kunden frühzeitig Entwicklungskapazitäten zur Verfügung zu stellen und die Zeitpläne für neue Projekte zu verkürzen", so Giovanni Ortenzi, Vice President, Pharmazeutische Entwicklung und technischer Leiter bei Adare.

Das neue Labor nutzt kleinere Entwicklungsgeräte, die die Pilot- und Produktionskapazitäten von Adare widerspiegeln. Damit soll die Produktion kleinerer Liefermengen mit weniger aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) ermöglicht werden. Durch den zusätzlichen Platz kann Adare seinen Kunden mithilfe seiner unternehmenseigenen Technologien effizient Lösungen für die sofortige, modifizierte, geschmacksmaskierte oder andere kundenspezifische Formulierung anbieten. Dies wird schnellere Entwicklungszeiten bei reduziertem Arzneimittelverbrauch ermöglichen.

Adare nutzt in seinem CDMO-Geschäft eine Reihe von proprietären Technologien, um den Erfolg seiner Kunden zu ermöglichen, darunter Microcaps® zur Geschmacksmaskierung über ein Lösungsmittel oder ein Koazervationsverfahren auf Wasserbasis, Diffucaps®, das freisetzungskontrollierende Polymere oder Schutzbeschichtungen auf Kernen mit Wirkstoffschicht enthält, Granulate oder Kristalle, das MMTS™ Multi Mini Tablet-System, bei dem funktionelle Membranen auf zylindrische 1,0 - 2,0 mm-Tabletten aufgebracht werden, um die Wirkstoffabgabe zu steuern, sowie Optimμm®-, Stratμm®- und Unisun®-Mikrokugeln und -Mikrokapseln, die eine beispiellose Kontrolle der Wirkstoffabgabe und der Form der Verabreichung (flüssig, als Injektion, über die Ohren) ermöglichen, sowie thermische Inaktivierungstechnologie für Mikrobiome zur Deckung des Bedarfs an pharmabiotischen Mikrobiomen.

Informationen zu Adare Pharma Solutions

Adare Pharma Solutions, ehemals Adare Pharmaceuticals, ist ein führendes Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Spezialaufträgen (CDMO) und ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen pharmazeutischen Technologie-, Entwicklungs- und Fertigungslösungen. Adare nutzt seine differenzierte pharmazeutische Technologie und seine wissenschaftlichen Plattformen für Mikrobiome, um neuartige, verbesserte Medikamente und Therapien für den globalen Markt zu entwickeln. Im Rahmen des CDMO-Geschäfts bietet Adare Unternehmen aus dem Bereich der Biopharma-Branche weltweit Co-Development- und Vertragsdienstleistungen an, um Produkte zu entwickeln und herzustellen, die von solchen Partnerunternehmen vermarktet werden. Adare hat mehr als 40 Produkte entwickelt und hergestellt, die von Partnern in mehr als 100 Ländern weltweit verkauft werden, darunter Lacteol™, Zoolac™, Viactiv™ sowie eine Reihe von Markenprodukten und komplexen Generika. Weitere Informationen finden Sie auf www.adarepharmasolutions.com

