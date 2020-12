Scholars at Risk 表彰被囚禁的維吾爾族學者 Rahile Dawut，以及發佈有關全球學術自由的新報告

紐約2020年12月4日 /美通社/ -- Scholars at Risk 是致力保護學術自由的非牟利組織,宣佈了 2020 年「Courage to Think」(勇於思考)獎項得主及發佈了年度《Free to Think》(自由思想)報告,藉此慶祝組織成立 20 週年。獎項和報告均在該組織的虛擬全球會議中首次亮相,這項活動至今在全球被觀眾觀看 2,126 次。

今年的「Courage to Think」(勇於思考)獎頒發給 相信目前被囚禁於中國的人類學家 Rahile Dawut 博士。2017 年 12 月, 維吾爾族文化研究專家 Dawut 博士於從所在的新疆維吾爾自治區前往北京的途中失蹤。該獎項 由 Dawut 博士的女兒 Akida Pulat 代領。