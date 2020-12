学者保护组织授奖维族学者并发布新学术自由报告

纽约2020年12月4日 /美通社/ -- Scholars at Risk(高风险学者)是一家致力于保护学术自由的非盈利组织,在庆祝成立20周年之际,宣布“2020 Courage to Think”(2020年度思考勇气)奖得主,并且发布年度Free to Think(自由思考)报告。上述奖项和报告在该组织线上全球会议上宣布,会议迄今吸引了来自世界各地2126次观看量 。

Courage to Think(思考勇气)奖颁发给了人类学学者 热依拉·达吾提博士,目前据信其被囚禁在中国。2017年12月, 维吾尔族文化研究专家达吾提从新疆维吾尔自治区的常驻地前往北京时失踪。 奖项由达吾提博士的女儿 Akida Pulat代领。