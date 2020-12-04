学者保护组织授奖维族学者并发布新学术自由报告
Dec 04, 2020, 08:59 ET
纽约2020年12月4日 /美通社/ -- Scholars at Risk（高风险学者）是一家致力于保护学术自由的非盈利组织，在庆祝成立20周年之际，宣布“2020 Courage to Think”（2020年度思考勇气）奖得主，并且发布年度Free to Think（自由思考）报告。上述奖项和报告在该组织线上全球会议上宣布，会议迄今吸引了来自世界各地2126次观看量 。
Courage to Think（思考勇气）奖颁发给了人类学学者 热依拉·达吾提博士，目前据信其被囚禁在中国。2017年12月， 维吾尔族文化研究专家达吾提从新疆维吾尔自治区的常驻地前往北京时失踪。 奖项由达吾提博士的女儿 Akida Pulat代领。
2020年度Free to Think奖（自由思考）点出了攻击高等教育界的趋势。其中包括中国香港和大陆正在进行的争取自由的斗争、印度奉行民族主义的执政党对持异议学者和学生的镇压以及因新冠疫情而给世界各地高等教育界带来的压力。
疫情正对高等教育带来一系列特别且可能长期的影响，例如暂停面对面授课、换为在线教学的挑战、限制有关病毒的研究和信息传播的做法、对学术界批评政府应对疫情举措的打压，以及落井下石趁机打击和破坏大学的行径等。
然而，大学在记录和研究此次新冠疫情危机方面仍发挥着作用。Scholars at Risk组织执行干事Robert Quinn表示，“大学是有可能带领世界走出危机的团体之一，因此，社会支持和保护高等教育以及开展学术和科研工作的自由变得更加重要。”
作为一个全球性机构，Scholars at Risk呼吁所有相信自由的人帮助释放被监禁学者的努力、接纳高等教育机构里受到威胁的学者、分享Free to Think 2020信息以为寻求学术自由的学生、学者发声，并且力所能及地施以援助。请即刻行动起来。
Scholars at Risk
Related Links
https://www.scholarsatrisk.org
SOURCE Scholars at Risk