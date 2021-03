Scholle IPN adquire fabricante de equipamentos de empacotamento flexível, Bossar

Ross Bushnell, presidente e CEO da Scholle IPN, disse sobre a associação: "Este é um próximo passo importante em nossa evolução contínua para nos tornarmos um fornecedor verdadeiramente indispensável de soluções completas de embalagens para nossos clientes em todo o mundo." O Sr. Bushnell continuou: "Embora as duas empresas trabalhem juntas há algum tempo, a combinação formal não apenas fortalece nossa presença global de equipamentos, mas também permite uma colaboração ainda mais forte em nossas equipes em todo o mundo. Nossa missão é simplesmente ser flexível em tudo o que fazemos e a combinação destes dois grandes negócios possibilitará esse mantra à medida que alcançarmos nosso objetivo de ser um líder mundial em películas, acessórios e equipamentos para o mercado global de embalagens para líquidos."

Jeroen van der Meer, diretor geral da Scholle IPN para EMEA e CEO da Bossar, afirmou: "O objetivo da Scholle IPN sempre foi criar soluções de embalagens flexíveis leves e ambientalmente conscientes para a economia circular. Ao combinar a Bossar e a Scholle IPN, somos capazes de focar verdadeiramente nossa atividade de desenvolvimento para oferecer tecnologias de ponta que nos permitam fabricar uma gama completa de soluções de embalagens sustentáveis para nossos clientes." O Sr. van der Meer acrescentou que, "desde já, nossos produtos oferecem soluções sustentáveis por meio de reduções substanciais no peso da embalagem, ampliando a vida útil, reduzindo o consumo de energia e minimizando o desperdício de alimentos."

A empresa manterá a marca Bossar e continuará a utilizar a sede operacional da Bossar em Barcelona, na Espanha, e suas instalações de fabricação na Índia. O negócio combinado possui operações em toda a Europa, Rússia, China, Índia, Austrália, Brasil, Chile, Canadá e Estados Unidos.

Para mais informações sobre a Scholle IPN e a Bossar, acesse os sites: www.bossar.com e www.scholleipn.com.

SOBRE A SCHOLLE IPN

a Scholle IPN é líder global em soluções completas de embalagens flexíveis, como películas de barreira, acessórios ergonômicos e equipamentos de envase de última geração para bag-in-box e bolsas. Com uma abordagem completa de soluções para embalagens, a Scholle IPN pode rapidamente projetar, fabricar e disponibilizar soluções exclusivas aos clientes que fornecem mais de cem bilhões de porções de alimentos e bebidas a cada ano para seus consumidores. www.scholleipn.com

SOBRE A BOSSAR

A Bossar é líder global em desenvolvimento e fabricação de equipamentos horizontais de conformação-envase-vedação para a produção de embalagens de formatos flexíveis, como embalagens com bico, embalagens com zíper e sachês. O foco da Bossar em soluções completas de empacotamento inclui a proteção e entrega de produtos com o menor desperdício possível, garantindo um lugar importante na economia circular. www.bossar.com

