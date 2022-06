Schonfeld confie à Niamh Taylor la direction de la région EMEA, renforçant ainsi sa présence mondiale et ses stratégies de croissance

Dans ce rôle, Taylor supervisera les opérations commerciales et les talents de Schonfeld dans la région EMEA, et agira en tant qu'ambassadrice de la culture et de la marque auprès de la clientèle mondiale de la société et de ses partenaire commerciaux. Elle sera basée à Londres et travaillera sous la direction de Danielle Pizzo, directrice de la stratégie. Taylor sera également membre du Comité de gestion mondial de Schonfeld.

Schonfeld a également annoncé le déménagement de son bureau de Londres au 78 St. James Street, à compter de ce mois-ci. Les nouveaux bureaux doublent l'empreinte actuelle de l'entreprise à Londres, offrant un lieu de travail dynamique et flexible, permettant une croissance continue et un meilleur accès aux talents locaux. Schonfeld compte actuellement plus de 100 employés dans la région.

« L'humain est notre plus grand atout, et notre culture unique nous a permis d'améliorer nos capacités, d'étendre notre empreinte mondiale et de mieux servir nos clients dans le monde entier », a déclaré Ryan Tolkin, PDG et directeur informatique de Schonfeld. « Nous sommes ravis d'accueillir Niamh et de profiter de son leadership en cette période importante de l'évolution continue de notre cabinet. »

« L'embauche de Niamh témoigne de notre capacité à attirer, à investir et à retenir des talents exceptionnels à l'échelle mondiale en créant un environnement qui favorise la souplesse et la collaboration en milieu de travail », a déclaré Pizzo. « Nous sommes heureux de l'accueillir à Schonfeld et nous sommes convaincus que son expérience et sa connectivité nous aideront à accélérer notre expansion dans la région, à servir notre clientèle mondiale et à continuer d'accéder aux meilleurs talents. L'embauche de Niamh est la plus récente étape de notre croissance continue, et je me réjouis à l'idée de collaborer avec elle. »

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe de Schonfeld et de contribuer à promouvoir ses offres différenciées et sa culture unique pour les clients et les talents de la région EMEA », a déclaré Taylor. « Il s'agit d'une occasion unique de rejoindre une entreprise dynamique et en pleine croissance, dotée d'une remarquable stratégie en matière de talents, et je me sens bien préparée à représenter l'activité EMEA de Schonfeld et à travailler avec la direction à la prochaine étape de croissance de l'entreprise. »

Taylor est une vétérante du secteur, avec 21 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Plus récemment, elle a occupé le poste de « Managing Director » chez J.P. Morgan au sein des équipes Prime & Alternative Sales à Londres pendant huit ans. Avant d'entrer chez J.P. Morgan, Taylor a travaillé dans les secteurs de l'administration des primes et des produits alternatifs au Crédit Suisse et chez Goldman Sachs. Elle a commencé sa carrière dans la banque privée de Morgan Stanley, où elle a couvert le Moyen-Orient. Taylor a fait ses études en Irlande, où elle a obtenue une licence avec mention en économie et en allemand à l'University College Cork.

Schonfeld a ouvert son bureau de Londres en 2018. En 2019, le cabinet a acquis les opérations asiatiques de Folger Hill, établissant sa présence à Singapour et à Hong Kong. Schonfeld a ouvert son bureau de Tokyo en 2020 et son bureau de Dubaï en 2021, après la mise en place de sa toute nouvelle stratégie, Discretionary Macro & Fixed Income. Au cours des 12 derniers mois, Schonfeld a intégré plus de 200 employés, dont 22 nouvelles équipes d'investissement dans le cadre de ses stratégies à l'échelle mondiale. La société gère environ 13 milliards de dollars de capitaux de tiers.

À propos de Schonfeld Strategic Advisors

Schonfeld Strategic Advisors est une plateforme multi-gestionnaire mondiale qui investit son capital avec des gestionnaires de portefeuille internes et partenaires, principalement sur une base exclusive ou semi-exclusive, à travers des stratégies quantitatives, d'actions fondamentales, de trading tactique et de macro et revenu fixe discrétionnaires. L'entreprise a créé une structure unique pour offrir aux gestionnaires de portefeuille mondiaux l'autonomie, la flexibilité et le soutien nécessaires pour leur permettre de maximiser la valeur de leurs entreprises. Depuis près de 35 ans, Schonfeld a su tirer parti des inefficacités et des opportunités, principalement sur les marchés des actions. Le Groupe a développé et investi massivement dans des technologies, des infrastructures et des analyses de risque exclusives afin de fournir à ses gestionnaires de portefeuille un soutien « de premier ordre ». L'exposition du portefeuille s'est étendue aux Amériques, à la région EMEA et à la région APAC, ainsi qu'à de multiples classes d'actifs et produits. Schonfeld cherche à aligner ses propres intérêts sur ceux de ses partenaires financiers et de ses professionnels de l'investissement, comme en témoigne la possibilité pour les professionnels de l'investissement de co-investir dans les fonds et leurs stratégies individuelles. Pour en savoir plus visitez https://www.schonfeld.com/ .

