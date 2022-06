Schonfeld neemt Niamh Taylor aan als hoofd van EMEA, waarmee het zijn wereldwijde voetafdruk en groei-initiatieven vergroot

Schonfeld heeft ook aangekondigd dat zijn Londense kantoor vanaf deze maand verhuist naar 78 St. James Street. Met de nieuwe kantoorruimte verdubbelt het bedrijf zijn huidige voetafdruk in Londen. Het wordt een dynamische en flexibele werkplek, die Schonfeld in staat stelt voortdurend te groeien en lokaal talent makkelijker te werven. Schonfeld heeft momenteel meer dan 100 medewerkers in de regio.

"Mensen zijn onze grootste kracht. Dankzij onze unieke cultuur kunnen we onze capaciteiten vergroten, onze wereldwijde voetafdruk uitbreiden en onze klanten over de hele wereld beter van dienst zijn", aldus Ryan Tolkin, CEO en CIO van Schonfeld. "We zijn blij dat we Niamh kunnen verwelkomen en haar leiderschap in kunnen zetten op dit belangrijke moment in de ontwikkeling van ons bedrijf."

"Met de aanstelling van Niamh bewijzen we dat we in staat zijn om over de hele wereld uitzonderlijk talent aan te trekken en te behouden door erin te investeren. We doen dit door een omgeving te creëren die flexibiliteit en samenwerking op de werkplek voorop stelt", aldus Pizzo. "We kijken ernaar uit haar te verwelkomen in Schonfeld en we zijn ervan overtuigd dat we met haar ervaring en netwerk sneller zullen groeien in de regio, ons wereldwijde klantenbestand beter kunnen bedienen en het beste talent aan kunnen blijven trekken. Het aantrekken van Niamh is de nieuwste mijlpaal in onze voortdurende groei, en ik kijk ernaar uit om met haar samen te werken."

"Ik vind het geweldig om lid te worden van het team van Schonfeld en mee te helpen om het gedifferentieerde aanbod en de unieke cultuur voor klanten en talent in de EMEA-regio te ondersteunen", aldus Taylor. "Dit is een eenmalige kans om te gaan werken bij een dynamisch en groeiend bedrijf die een opmerkelijke strategie hanteert voor het werven en behouden van talent. Ik voel dat ik voldoende ervaring heb om de bedrijfsactiviteiten van Schonfeld in EMEA te vertegenwoordigen en samen met het managementteam te werken aan de volgende groeifase van het bedrijf."

Taylor heeft 21 jaar ervaring in de bankensector en is daarmee een veteraan in de sector. De laatste acht jaar was ze Managing Director van J.P. Morgan in de Prime & Alternative Sales-teams in Londen. Voorafgaand aan J.P. Morgan werkte Taylor in Prime and Alternatives Administration voor Credit Suisse en Goldman Sachs. Ze begon haar carrière in de Private Bank van Morgan Stanley, waar ze werkte voor het Midden-Oosten. Taylor heeft gestudeerd in Ierland en is in het bezit van een BA met honours in economie en Duits van het University College Cork.

Schonfeld opende in 2018 zijn kantoor in Londen. In 2019 nam het bedrijf de activiteiten van Folger Hill in Azië over, waarmee het zijn aanwezigheid in Singapore en Hong Kong vestigde. Na de ontwikkeling van zijn nieuwste strategie, Discretionary Macro & Fixed Income opende Schonfeld in 2020 zijn kantoor in Tokio, waarna Dubai in 2021 volgde. In de afgelopen 12 maanden heeft Schonfeld wereldwijd meer dan 200 medewerkers aangenomen, waaronder 22 nieuwe beleggingsteams. Het bedrijf beheert ongeveer 13 miljard dollar aan kapitaal van derden.

Over Schonfeld Strategic Advisors

Schonfeld Strategic Advisors is een wereldwijd multimanagerplatform dat zijn vermogen belegt bij interne en partnerportfoliomanagers, hoofdzakelijk op een exclusieve of semi-exclusieve basis, in kwantitatieve, fundamentele vermogens-, tactische handels- en discretionaire macro- en vastrentende strategieën. Het bedrijf heeft een unieke structuur gecreëerd om wereldwijde portfoliomanagers te voorzien van autonomie, flexibiliteit en ondersteuning om hen zo goed mogelijk in staat te stellen de waarde van hun bedrijf te maximaliseren. In de loop van bijna 35 jaar heeft Schonfeld vooral in de vermogensmarkten geprofiteerd van inefficiënties en kansen. Om zijn portfoliomanagers de allerbeste ondersteuning te verstrekken, heeft het bedrijf zwaar geïnvesteerd in eigen technologie, infrastructuur en risicoanalyse, en de ontwikkeling daarvan. De portfolioblootstelling is uitgebreid in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en APAC alsook in meerdere vermogenscategorieën en -producten. Schonfeld streeft ernaar zijn eigen belangen op één lijn te brengen met die van zijn kapitaalpartners, hetgeen wordt benadrukt door de mogelijkheid voor professionele beleggers om mede te beleggen in fondsen en hun individuele strategieën. Ga voor meer informatie naar https://www.schonfeld.com/.

Ga voor meer informatie naar:

Investeerders:

Quita Ramirez

Global Head of Capital Development and Investor Relations

[email protected]

Media:

Steve Bruce / Taylor Ingraham / Keely Gispan

ASC Advisors

[email protected] / [email protected] / [email protected]

+1 203 992 1230

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832548/Schonfeld_Niamh_Taylor.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1516324/Schonfeld_Strategic_Advisors_Logo.jpg

SOURCE Schonfeld Strategic Advisors