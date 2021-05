Schonfeld fait appel à Colin Lancaster pour élaborer une Nouvelle Stratégie Macroéconomique Discrétionnaire et de Titres à Revenu Fixe

NEW YORK, le 24 mai 2021 /PRNewswire/ -- Schonfeld Strategic Advisors LLC (« Schonfeld » ou le « Groupe ») a annoncé aujourd'hui que Colin Lancaster va, plus tard cet été, rejoindre le Groupe en tant que Responsable Mondial de la Macroéconomie Discrétionnaire et de Titres à Revenu Fixe. Colin va se concentrer sur la mise en place d'une stratégie d'investissement macroéconomique discrétionnaire et de titres à revenu fixe (« DMFI ») au sein de la plate-forme multigestionnaire mondiale en pleine croissance du Groupe et va rendre compte à Ryan Tolkin, Directeur Général et Directeur des Investissements de Schonfeld.

Schonfeld a également annoncé que plusieurs employés de Matador Investment Management (« Matador »), ainsi que l'ensemble de l'équipe d'investissement, vont rejoindre le Groupe avec Colin. Mitesh Parikh va nous rejoindre en tant que Responsable adjoint de la Macroéconomie Discrétionnaire et de Titres à Revenu Fixe. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie DMFI, Schonfeld va mettre à profit les relations et les fondations que Colin et son équipe ont établies tout au long de leur carrière et de leur passage chez Matador.

« Nous sommes ravis d'accueillir Colin et son équipe au sein de Schonfeld, alors que nous poursuivons notre croissance et notre diversification dans de nouvelles classes d'actifs et de nouvelles régions », a déclaré M. Ryan. « Notre capacité à attirer et à retenir des talents exceptionnels est au cœur de notre succès en tant que Groupe et l'embauche de Colin témoigne de l'attrait de notre plate-forme de premier ordre. Nous sommes ravis de nous associer à Colin et à son équipe pour ensemble mettre en place une activité macroéconomique discrétionnaire et de titres à revenu fixe, qui vient compléter la gamme de stratégies existantes de Schonfeld. »

Colin a plus de deux décennies d'expérience en matière d'investissement et, a dirigé et développé avec succès des activités macroéconomiques et de titres à revenu fixe chez certains des plus grands gestionnaires d'investissement au monde. Plus récemment, il était en train de mettre en place un nouveau fonds multigestionnaire chez Matador. Avant de rejoindre Matador, Colin était Responsable des Stratégies Macroéconomiques chez Citadel et Balyasny Asset Management. Plus tôt dans sa carrière, Colin était Président et Directeur de l'Exploitation chez Stark Investments et Avocat Général chez Knight Financial Products et sa filiale de gestion d'actifs, Deephaven Capital Management.

« L'embauche de Colin est la dernière étape de la croissance et de l'évolution continues de Schonfeld », a déclaré Andrew Fishman, Président de Schonfeld. « Nous restons concentrés à construire une plateforme multigestionnaire prééminente qui offre des solutions d'investissement complètes. Je suis impatient de travailler avec Colin et le reste de l'équipe de gestion pour améliorer nos capacités et nos offres pour les clients du monde entier. »

« Je suis ravi de rejoindre la plate-forme et l'équipe exceptionnelles de Schonfeld », a déclaré Colin. « Je suis impatient de travailler avec Ryan, Andrew, Danielle et le reste de l'équipe pour construire une activité macroéconomique discrétionnaire et de titres à revenu fixe prospère et durable. »

Au cours des 12 derniers mois, Schonfeld a ajouté 16 nouvelles équipes d'investissement à ses stratégies au niveau mondial et gère environ 7,8 milliards de dollars de capitaux tiers.

À propos de Schonfeld Strategic Advisors

Schonfeld Strategic Advisors est une plate-forme multi-gestionnaire mondiale qui investit des capitaux avec des gestionnaires de portefeuille internes et partenaires, principalement sur une base exclusive ou semi-exclusive, à travers des stratégies quantitatives, d'actions fondamentales et de trading tactique. Le Groupe a créé une structure unique pour offrir aux gestionnaires de portefeuilles mondiaux l'autonomie, la flexibilité et le soutien nécessaire pour maximiser la valeur de leurs activités. Au cours des 30 dernières années et plus, Schonfeld a réussi à tirer parti des inefficacités et des opportunités, principalement sur les marchés d'actions. Le Groupe a développé et investi massivement dans des technologies, des infrastructures et des analyses de risque exclusives afin de fournir à ses gestionnaires de portefeuille un soutien « de premier ordre ». L'exposition du portefeuille s'est étendue aux Amériques, à l'Europe et à l'Asie, ainsi qu'à de multiples classes d'actifs et produits. Schonfeld cherche à aligner ses propres intérêts avec ceux de ses partenaires financiers et professionnels de l'investissement, comme en témoigne la possibilité pour les professionnels de l'investissement de co-investir dans les fonds et leurs stratégies individuelles. Pour en savoir plus, visitez https://www.schonfeld.com/.

