Schonfeld rekrutiert Colin Lancaster für Ausbau der neuen diskretionären Makro- und Festzinsstrategie

NEW YORK, 24. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Schonfeld Strategic Advisors LLC („Schonfeld" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass Colin Lancaster als globaler Leiter für diskretionäre Makro- und Festzinsstrategie zum Unternehmen stößt. Lancaster wird einen neuen Zweig für diskretionäre Makro- und Festzins-Investitionsstrategie („DMFI"-Strategie) in der wachsenden globalen Multimanager-Plattform des Unternehmens einrichten. Dabei untersteht er Ryan Tolkin, Chief Executive Officer und Chief Investment Officer bei Schonfeld.

Schonfeld gab ebenfalls bekannt, dass mehrere Mitarbeiter von Matador Investment Management („Matador") sowie das gesamte Investmentteam zusammen mit Lancaster bei Schonfeld einsteigt. Mitesh Parikh wird stellvertretender Leiter für diskretionäre Makro- und Festzinsstrategie. Bei der Entwicklung der DMFI-Strategie wird Schonfeld von den Beziehungen und den Grundlagen profitieren, die Lancaster und sein Team während ihrer Zeit bei Matador aufgebaut haben.

„Wir freuen uns sehr, Colin und sein Team bei Schonfeld begrüßen zu dürfen, während wir weiter wachsen und uns in neue Anlageklassen und Regionen diversifizieren", meinte Tolkin. „Unsere Fähigkeit, Ausnahmetalente anzuziehen und zu halten, bildet die Grundlage unseres Unternehmenserfolgs, und die Einstellung von Colin ist ein Beweis für die Attraktivität unserer führenden Plattform. Wir sind begeistert, mit Colin und seinem Team bei der Einrichtung der diskretionären Makro- und Festzinsstrategie zusammenzuarbeiten, die Schonfelds bestehendes Strategienportfolio ergänzen wird."

Lancaster verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte an Investmenterfahrung und kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Leitung und Skalierung von Makro- und Festzinsgeschäften bei einigen der größten Investmentmanagement-Unternehmen der Welt zurückblicken. Zuletzt baute er einen neuen Multimanager-Fonds bei Matador aus. Vor Matador war er als Leiter für Makrostrategien bei Citadel und Balyasny Asset Management tätig. Davor war Lancaster Präsident und Chief Operating Officer bei Stark Investments und General Counsel bei Knight Financial Products und dessen Assetmanagement-Tochterunternehmen, Deephaven Capital Management.

„Colins Einstellung ist der neueste Erfolg von Schonfelds anhaltender und wachsender Weiterentwicklung", meinte Andrew Fishman, Präsident von Schonfeld. "Wir konzentrieren uns auch weiterhin auf den Aufbau einer herausragenden Multimanager-Plattform mit umfassenden Investmentlösungen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Colin und dem Rest des Managementteams unsere Fähigkeiten und unser Angebot für unsere Kunden auf der ganzen Welt zu erweitern."

„Ich bin begeistert, Schonfelds hervorragender Plattform und Schonfelds tollem Team beizutreten", sagte Lancaster. „Ich freue mich darauf, mit Ryan, Andrew, Danielle und dem Rest des Teams beim Aufbau eines erfolgreichen und langlebigen diskretionären Makro- und Festzinsgeschäfts zusammenzuarbeiten."

Schonfeld hat in den letzten 12 Monaten 16 neue Investmentteams für seine globalen Strategien hinzugefügt und verwaltet ca. 7,8 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital.

Informationen zu Schonfeld Strategic Advisors

Schonfeld Strategic Advisors ist eine globale Multimanager-Plattform, die ihr Kapital mit internen und Partner-Portfoliomanagern durch quantitative Strategien, fundamentale Anlagestrategien und taktische Tradingstrategien investiert, hauptsächlich auf exklusiver oder semi-exklusiver Basis. Das Unternehmen beruht auf einer einzigartigen Struktur, die globalen Portfoliomanagern Autonomie, Flexibilität und Unterstützung gibt, um aus ihren Geschäften maximalen Wert zu schöpfen. Schonfeld schlägt seit mehr als 30 Jahren erfolgreich Kapital aus Ineffizienzen und Chancen, hauptsächlich auf den Aktienmärkten. Das Unternehmen hat stark in die Entwicklung von proprietären Technologien, Infrastruktur und Risikoanalysen investiert, um ihren Portfoliomanagern die klassenbeste Unterstützung zu bieten. Die Beteiligungen des Unternehmens reichen von Nord-, Mittel- und Südamerika über Europa bis hin nach Asien sowie über viele Assetklassen und Produkte. Schonfeld will seine eigenen Interessen an denen seiner Kapitalpartner und Investitionsexperten ausrichten, wobei Anlageprofis die Chance haben, selbst in Fonds und in ihre individuellen Strategien zu investieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.schonfeld.com/.

