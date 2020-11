Schwerpunkt auf Kultur- und Kreativsektor zur beschleunigten Entwicklung der Demonstrationszone für regionale Entwicklungszusammenarbeit zwischen China und Japan (Chengdu)

CHENGDU, China, 20. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 19. November fanden in der High-Tech-Zone von Chengdu das Demonstrationsprojekt für den Städtebau in China und Japan (Chengdu) sowie die Förderung des Demonstrationsprojekts für Offenheit und Zusammenarbeit im Bereich der modernen Dienstleistungsbranche und die zentralisierte Vertragsunterzeichnung statt. Insgesamt 500 Gäste wie Regierungsgesandte, beispielsweise von der chinesischen Botschaft in Japan, der japanischen Botschaft in China, dem Handelsministerium und der Präfekturregierung von Osaka, sowie Delegierte von Organisationen wie dem China Council for the Promotion of International Trade, der Japan External Trade Organization (JETRO) und der Japan-China Economic Association, ebenso wie Unternehmensvertreter von Sumitomo, Mizuho Bank, Mitsubishi Heavy Industries, Toyota Motor und Orix nahmen an der Veranstaltung teil.