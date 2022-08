Science and Technology Daily : La 5G renforce la capacité de communication internationale à l'ère du multimédia

HARBIN, Chine, 12 août 2022 /PRNewswire/ -- Ceci est un rapport du Science and Technology Daily : 2022 est une année cruciale pour le développement à grande échelle des applications 5G et la mise à niveau itérative complète de cette technologie.

Tenu à la fois en ligne et hors ligne lors de la journée du 9 août, le thème de la Convention mondiale 5G 2022 est le suivant : « La 5G renforce la capacité de communication internationale ».

Media forum of the 2022 World 5G Convention opens in Harbin on August 9. (PHOTO: S&T DAILY)

Des experts et des professionnels des médias nationaux et internationaux ainsi que des entreprises technologiques 5G ont discuté ensemble de l'intégration en profondeur de la 5G et de la communication internationale du point de vue de la mondialisation, exploré l'orientation de la communication internationale avec la 5G à l'ère du multimédia, et analysé la façon de formuler des stratégies de communication internationale ciblées conformément aux besoins de son public international lors du forum des médias de la Convention mondiale 5G 2022.

Du Zhanyuan, le directeur du Groupe de communication internationale de Chine (CICG), a partagé quatre points de vue sur le futur développement des médias 5G et l'autonomisation de la technologie 5G, en avançant que « nous devons construire l'écologie 5G de la communication internationale. »

Zhang Biyong, le président de Science and Technology Daily, a déclaré : « Science and Technology Daily (S&T Daily) a accordé une attention particulière au développement dynamique de l'intégration entre la 5G et les médias, guidant les médias mondiaux à de multiples niveaux, dimensions et canaux. S&T Daily maintient toujours un esprit scientifique lorsqu'il fait état d'ouverture et d'innovation, de sécurité numérique, de protection écologique et de changement climatique. Nous essayons d'influencer les médias internationaux de manière objective, de dissiper les malentendus, de faire en sorte que le monde entier ait une meilleure connaissance des progrès scientifiques et des solutions intelligentes provenant de Chine, et de promouvoir activement la construction d'une communauté ayant en tête un avenir commun pour l'humanité. »

Zhang Changbin, directeur du département des sciences et de la technologie de la province du Heilongjiang, et Zhang Chunjiao, président du Groupe de presse quotidienne de Heilongjiang, ont participé au forum et donné leurs points de vue concernant l'industrie multimédia locale.

Le rôle central de la 5G dans la communication

Xu Zhilong, le rédacteur en chef de S&T Daily, a argumenté que la construction de l'écologie 5G fait face à une occasion en or. Avec la valorisation de la technologie 5G, la structure et la capacité des médias à collecter et diffuser l'information ont changé en conséquence. Ainsi, une force de communication internationale importante est nécessaire pour faire entendre la voix de la Chine.

« Le développement de la Chine a besoin du monde, et le monde a besoin de la Chine », a assuré Zhang Jingan, le directeur de la Société chinoise de réforme du système scientifique et technologique. Il est crucial que le monde connaisse la Chine grâce aux médias. Passer par les médias pour bâtir un cercle amical autour de la Nouvelle route de la Soie relève de la plus haute importance. La technologie 5G devrait être utilisée pour permettre à un plus grand nombre d'amis étrangers de comprendre et de soutenir la Chine, afin de bâtir une force incommensurable pour la paix et le développement dans le monde. »

« La 5G a apporté de nouvelles opportunités de changement dans les médias grand public », a expliqué Zhao Jianguo, le rédacteur en chef adjoint du Guangming Daily. « L'intelligence artificielle, la blockchain, le big data et d'autres technologies de pointe ont créé « un réseau de communication moderne à un tout nouveau niveau » pour la production et la transmission de l'information. L'ultra HD, le live streaming 5G et la VR conduiront à de plus grandes innovations pour cette transmission, et amélioreront constamment l'influence des médias grand public. Grâce aux technologies, la chaîne d'information sera étendue à l'infini avec la convergence des médias. Ce sont là des outils permettant tous la communication internationale. »

Le rédacteur en chef adjoint du China Daily, Sun Shangwu, a également partagé son opinion, détaillant qu'« en tant que journaliste, nous allons tout d'abord nous concentrer sur la communication mobile et améliorer l'instantanéité, permettant aux échanges entre la Chine et le reste du monde de se propager plus rapidement et plus loin. Deuxièmement, nous devons rendre nos échanges plus sociaux et plus interactifs pour les rendre plus abordables et accessibles. Troisièmement, nous devrions nous concentrer sur la visualisation et la rendre plus vivante, afin de rendre les échanges sino-étrangers plus actifs. »

De nouvelles exigences pour la communication internationale à l'ère de la 5G

Yu Yunquan, le doyen de l'Académie d'études sur la Chine contemporaine et le monde, a déclaré : « L'ère de la 5G a mis en avant de nouvelles exigences pour la communication médiatique internationale. Premièrement, il faut approfondir la pensée autour de l'Internet des objets et renforcer l'exploration et l'application de nouvelles plateformes. Deuxièmement, il faut encore améliorer la « précision » des services d'information, en particulier leur capacité de planification. Troisièmement, il faut accélérer la profondeur de l'intégration avec l'industrie technologique et mieux répondre aux besoins du public. »

La communication ciblée tout-média, interculturelle et multilingue deviendra la nouvelle tendance à l'ère de l'information.

Vasily Pushkov, directeur de la coopération internationale pour l'agence de presse et de radio Sputnik, a expliqué que « la pandémie de COVID-19 a montré le rôle crucial que jouent les nouvelles technologies dans les communications internationales et l'échange des informations. Les formats d'interaction en ligne se développent rapidement ; les événements virtuels internationaux rassemblent des milliers de participants venus du monde entier, et les réunions bilatérales en ligne avec les partenaires sont devenues anodines. »

Comme l'a indiqué Zhao Sha, directrice du développement des médias en Chine pour PR Newswire, « les personnes qui travaillent dans l'industrie des médias sont plus attentives aux données provenant du public. L'augmentation du nombre de visionnements, de partages, de mentions « J'aime » et de vidéos diffusées affecte directement l'ensemble de l'industrie. »

La 5G au service de l'industrie des médias du futur

Emilio Saldaña, responsable de la science et de la technologie pour la chaîne de télévision Channel 22 au Mexique, a annoncé que « la transmission rapide et la latence ultra-faible de la technologie 5G vont révolutionner l'industrie des médias numériques, en particulier sous deux aspects : la manière dont les informations sont collectées et la façon dont elles sont diffusées. La technologie 5G peut aider nos journalistes à améliorer leur capacité à capter les dernières nouvelles et à les transformer en des produits médiatiques en peu de temps. Avec la popularisation de la technologie 5G, nous continuerons d'optimiser la diffusion et l'expérience de l'information à l'ère numérique. »

Les invités au forum de Huawei, Tencent, ZTE et Qualcomm ont également détaillé les différents moyens par lesquels la technologie peut aider à améliorer la capacité de communication internationale du point de vue de la technologie d'application 5G, et ont décrit l'expérience multisensorielle de l'information immersive.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1876420/1.jpg

SOURCE Science and Technology Daily