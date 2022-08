Science and Technology Daily: 5G potencializa a capacidade de comunicação internacional na era multimídia

HARBIN, China, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Este é um relatório do Science and Technology Daily: 2022 é um ano crucial para o desenvolvimento em larga escala de aplicações 5G e a atualização iterativa abrangente da tecnologia.

Realizado tanto on-line como off-line em 9 de agosto, o tema do 2022 World 5G Convention Media Forum é "5G potencializa a capacidade de comunicação internacional".

Fórum de meios de comunicação da 2022 World 5G Convention será inaugurado em Harbin em 9 de agosto. (FOTO: S&T DAILY) (PRNewsfoto/Science and Technology Daily)

Especialistas e profissionais dos meios de comunicação nacionais e internacionais, e empresas de tecnologia 5G debateram conjuntamente a integração aprofundada da tecnologia 5G e a comunicação internacional a partir da perspectiva da globalização, exploraram a direção da comunicação internacional com a tecnologia 5G na era multimídia e analisaram como formular estratégias de comunicação internacional específicas de acordo com as necessidades do público internacional no fórum de meios de comunicação da 2022 World 5G Convention.

O diretor do China International Communications Group (CICG), Du Zhanyuan compartilhou quatro pontos de vista sobre o desenvolvimento futuro dos meios de comunicação 5G e a potencialização da tecnologia 5G, dizendo: "Precisamos construir a ecologia 5G da comunicação internacional."

O presidente do Science and Technology Daily, Zhang Biyong, declarou: "O Science and Technology Daily (S&T Daily) tem prestado muita atenção ao desenvolvimento dinâmico da integração entre a tecnologia 5G e os meios de comunicação, orientando os meios de comunicação mundiais em múltiplos níveis, dimensões e canais. O S&T Daily sempre defende o espírito científico ao informar sobre a abertura e a inovação, a segurança digital, a proteção ecológica e as mudanças climáticas. Estamos tentando influenciar os meios de comunicação internacionais de forma objetiva, esclarecer os mal-entendidos, fazer com que todos conheçam os avanços científicos e as soluções inteligentes da China e promover ativamente a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade."

O diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia da província de Heilongjiang, Zhang Changbin e presidente do Heilongjiang Daily Press Group, Zhang Chunjiao participaram do fórum e expuseram seus pontos de vista sobre o setor multimídia local.

O papel fundamental do 5G na comunicação

Xu Zhilong, redator-chefe do S&T Daily, disse que a construção da ecologia 5G tem alcançado uma oportunidade de ouro. Com a potencialização da tecnologia 5G, a estrutura e a capacidade dos meios de comunicação para compilar e difundir informações têm mudado em conformidade e, portanto, faz-se necessária uma força de comunicação internacional potente para que a voz da China seja ouvida.

O diretor da China Society of Science and Technology System Reform, Zhang Jingan disse: "O desenvolvimento da China precisa do mundo e o mundo precisa da China. É crucial que o mundo conheça a China por meio dos meios de comunicação. É de grande importância construir o círculo de amizade entre a iniciativa Cinturão e Rota por meio dos meios de comunicação. A tecnologia 5G deve ser usada para permitir que mais amigos estrangeiros compreendam e apoiem a China, de modo a se tornarem uma força inevitável para a paz e o desenvolvimento mundiais."

Zhao Jianguo, editor-chefe adjunto do Guangming Daily, declarou: "O 5G trouxe novas oportunidades de mudança para os meios de comunicação convencionais. A inteligência artificial, a blockchain, o big data e outras tecnologias de ponta criaram "uma rede de comunicação moderna em um nível completamente novo" para a produção e transmissão de notícias. O Ultra HD, a transmissão ao vivo 5G e a RV conduzirão a uma maior inovação na transmissão, e melhorarão constantemente a influência dos meios de comunicação tradicionais. Potencializada pelas tecnologias, a cadeia de notícias se ampliará infinitamente com a convergência dos meios de comunicação. Todas essas são ferramentas que permitem a comunicação internacional."

O redator-chefe adjunto do China Daily, Sun Shangwu, também compartilhou sua opinião: "Como profissional dos meios de comunicação, em primeiro lugar, nos concentraremos na comunicação móvel e melhoraremos o imediatismo, permitindo que os intercâmbios entre a China e o resto do mundo se estendam mais rápido e mais longe. Em segundo lugar, devemos tornar nossos intercâmbios mais sociais e interativos para torná-los mais acessíveis. Em terceiro lugar, devemos nos concentrar na visualização e torná-la mais vívida para que os intercâmbios entre a China e o estrangeiro sejam mais ativos."

Novos requisitos para a comunicação internacional na era do 5G

O decano da Academia de Estudos Contemporâneos da China, Yu Yunquan, disse: "A era do 5G apresentou novos requisitos para a comunicação midiática internacional. Em primeiro lugar, aprofundar a ideia da Internet das Coisas e reforçar a exploração e aplicação de novas plataformas. Em segundo lugar, melhorar ainda mais a "precisão" dos serviços de informação, especialmente a capacidade de planejamento. Em terceiro lugar, acelerar a profundidade da integração com o setor tecnológico, satisfazer melhor às necessidades do público."

A comunicação direcionada a todos os meios de comunicação, transcultural e multilíngue se transformará na nova tendência na era da informação.

Vasily Pushkov, diretor de Cooperação Internacional da Agência de Notícias e Rádio Sputinik, disse: "A pandemia da COVID-19 demonstrou o papel crucial que as novas tecnologias desempenham nas comunicações internacionais e no intercâmbio de informações. Os formatos de interação on-line estão se desenvolvendo rapidamente; os eventos internacionais virtuais reúnem milhares de participantes de todo o mundo, e as reuniões bilaterais on-line com os parceiros se tornaram algo habitual."

Zhao Sha, diretor de desenvolvimento de meios de comunicação da China da PR Newswire, declarou: "As pessoas que trabalham no setor dos meios de comunicação estão prestando mais atenção aos dados do público. O aumento do número de visualizações, compartilhamentos, curtidas e vídeos reproduzidos afeta diretamente todo o setor."

O 5G potencializa o setor dos meios de comunicação do futuro

Emilio Saldaña, chefe de ciência e tecnologia do canal 22 de televisão do México, declarou: "A rápida transmissão e a latência ultrabaixa da tecnologia 5G revolucionarão o setor dos meios de comunicação digitais, principalmente em dois aspectos: como as notícias são coletadas e como são entregues. A tecnologia 5G pode ajudar nossos jornalistas a melhorar sua capacidade de capturar notícias de última hora e produzir produtos mediáticos em um curto período de tempo. Com a popularização da tecnologia 5G, continuaremos a otimizar a entrega e a experiência das notícias na era digital."

Os convidados do fórum, provenientes da Huawei, Tencent, ZTE e Qualcomm também explicaram sobre os distintos canais e formas pelas quais a tecnologia pode ajudar a melhorar a capacidade de comunicação internacional a partir da perspectiva da tecnologia de aplicação 5G, e descreveram a experiência multissensorial das notícias imersivas.

FONTE Science and Technology Daily

