Scivita Medical conclut un accord stratégique avec Boston Scientific en Chine

SUZHOU, Chine, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- La société de technologie médicale Scivita Medical Technology Co. (« Scivita Medical ») et Boston Scientific (NYSE: BSX), l'une des principales sociétés de technologie médicale au monde, ont officiellement signé un accord stratégique pour le cholédoscope percutané à usage unique de Scivita. Grâce à cet accord de coopération commerciale et de distribution, Scivita Medical et Boston Scientific prévoient d'établir un partenariat à long terme pour la commercialisation, le marketing et la promotion du cholédoscope percutané à usage unique de Scivita en Chine.

Dans le cadre de la gamme complète de produits de Scivita Medical, qui comprend des endoscopes réutilisables, des vidéoscopes à usage unique et des systèmes et équipements connexes, cette coopération élargit davantage la présence sur le marché du cholédoscope percutané à usage unique de Scivita Medical. Grâce à cette alliance solide avec Boston Scientific, le taux de diffusion du cholédoscope percutané à usage unique en Chine devrait augmenter et profiter à un plus grand nombre d'hôpitaux et de patients.

Scivita Medical a déclaré : « Nous remercions Boston Scientific pour avoir accordé sa confiance à Scivita Medical. Il s'agit d'une nouvelle initiative importante pour Scivita Medical, qui souhaite devenir une entreprise mondiale, et d'une nouvelle étape après sa coopération stratégique avec Fujifilm pour le marché européen. Je pense que cette coopération stratégique avec certaines des plus grandes entreprises de technologie médicale au monde et avec notre entreprise accélérera le processus de diffusion des innovations médicales chinoises dans le monde entier. »

En raison de la demande croissante de réduction des risques de contamination croisée et de maladies nosocomiales, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le marché mondial des vidéoscopes à usage unique connaît également une croissance rapide. La valeur du marché mondial des vidéoscopes à usage unique s'élevait à 0,5 milliard de dollars en 2020, et devrait atteindre 9,2 milliards de dollars en 2030, selon Frost & Sullivan. Les vidéoscopes à usage unique de Scivita Medical ont été utilisés dans de nombreux services cliniques présentant un risque élevé d'infection croisée, tels que la gynécologie, la chirurgie respiratoire, la chirurgie urologique et la chirurgie hépatobiliaire. Nombre de ses produits ont déjà été approuvés en Chine, aux États-Unis, dans l'Union européenne (UE), au Japon et dans d'autres pays et régions.

Cette coopération peut être considérée comme une preuve solide de la gamme complète de produits de Scivita Medical, qui comprend des endoscopes réutilisables, des vidéoscopes à usage unique et des systèmes et équipements connexes, ce qui accélère encore sa commercialisation et sa progression dans le domaine des vidéoscopes à usage unique. À l'avenir, Scivita Medical renforcera davantage son innovation, améliorera sa présence sur le marché en proposant des produits uniques et s'efforcera de devenir la marque préférée des médecins et des patients dans le monde entier.

À propos de Scivita Medical

Fondée en 2016, Scivita Medical est une société de dispositifs médicaux qui fournit des solutions de diagnostic et de traitement mini-invasives, et se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation d'endoscopes médicaux et de produits connexes. Scivita Medical considère la « mondialisation » comme sa stratégie principale et a établi des centres de R&D en Chine et au Japon. Grâce à ses solides capacités internes de R&D, Scivita Medical a établi une plateforme technologique unique reposant sur cinq technologies de base synergiques et a constitué un portefeuille complet de produits endoscopiques et de produits thérapeutiques couvrant tous les types de procédures endoscopiques menées par les différents services cliniques, afin de répondre aux divers besoins médicaux. Fidèle à ses valeurs telles que « l'orientation clinique », « l'innovation collaborative », « l'orientation vers les personnes » et « l'excellence et l'efficacité », Scivita Medical va continuellement perfectionner ses technologies de base, améliorer sa pénétration du marché grâce à d'excellents produits, et souhaite devenir la marque préférée des médecins et des patients du monde entier.

