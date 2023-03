Scivita Medical schließt strategische Vereinbarung mit Boston Scientific in China ab

SUZHOU, China, 29. März 2023 /PRNewswire/ -- Das Medizintechnologieunternehmen Scivita Medical Technology Co., Ltd. („Scivita Medical") und Boston Scientific (NYSE: BSX), eines der weltweit führenden Medizintechnologieunternehmen, haben offiziell eine strategische Vereinbarung bezüglich des perkutanen Choledochoskops zum Einmalgebrauch von Scivita unterzeichnet. Im Zuge dieser Vereinbarung über geschäftliche Zusammenarbeit und Vertrieb planen Scivita Medical und Boston Scientific, eine langfristige Partnerschaft hinsichtlich der Kommerzialisierung, Vermarktung und Förderung von Scivitas perkutanem Einweg-Choledochoskop in China zu etablieren.

Diese Zusammenarbeit treibt die Marktdurchdringung des perkutanen Einweg-Choledochoskops als Teil des umfassenden Produktangebots von Scivita Medical an wiederverwendbaren Endoskopen, Einweg-Videoskopen und zugehörigen Systemen und Ausrüstungen weiter voran. Durch die starke Allianz mit Boston Scientific wird erwartet, dass die Durchdringungsrate des perkutanen Einweg-Choledochoskops in China steigt und damit mehr Krankenhäuser und Patienten davon profitieren werden.

Scivita Medical erklärte: „Vielen Dank an Boston Scientific für seine Anerkennung von Scivita Medical. Dies ist eine weitere wichtige Initiative für Scivita Medical bei der Realisierung seiner Vision, ein globales Unternehmen zu werden, und ein weiterer Meilenstein nach der strategischen Zusammenarbeit mit Fujifilm für den europäischen Markt. Ich bin davon überzeugt, dass diese strategische Zusammenarbeit mit einigen der weltweit führenden Medizintechnologieunternehmen und unserem Unternehmen den Prozess beschleunigen wird, die medizinischen Innovationen von China in die Welt zu bringen."

Infolge der wachsenden Anforderungen an die Minderung der Risiken von Kreuzkontaminationen und im Krankenhaus erworbenen Erkrankungen, insbesondere inmitten des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie, wächst auch der globale Markt für Einweg-Videoskope schnell. Laut Frost & Sullivan betrug der Weltmarktwert von Einweg-Videoskopen im Jahr 2020 0,5 Mrd. USD und wird Schätzungen zufolge bis 2030 auf 9,2 Mrd. USD steigen. Die Einweg-Videoskope von Scivita Medical werden in verschiedenen klinischen Abteilungen eingesetzt, in denen ein hohes Risiko für Kreuzinfektionen besteht, wie z. B. in der Gynäkologie, der Atemwegsmedizin, der urologischen Chirurgie und der hepatobiliären Chirurgie. Viele der Produkte des Unternehmens sind bereits in China, den USA, der Europäischen Union (EU), Japan und anderen Ländern und Regionen zugelassen worden.

Die Kooperation kann als starkes Zeichen für die umfassende Produktpalette von Scivita Medical an wiederverwendbaren Endoskopen, Einweg-Videoskopen und verwandten Systemen und Ausrüstungen gesehen werden, was ihre Kommerzialisierung und Marktdurchdringung im Bereich Einweg-Videoskope weiter beschleunigt. In Zukunft wird Scivita Medical seine Innovationskraft weiter stärken, die Marktdurchdringung durch das Angebot einzigartiger Produkte verbessern und danach streben, die bevorzugte Marke für Ärzte und Patienten weltweit zu werden.

Informationen zu Scivita Medical

Scivita Medical wurde 2016 gegründet und ist ein Medizintechnikunternehmen, das minimalinvasive Diagnose- und Behandlungslösungen anbietet und sich auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Endoskopen und verwandten Produkten konzentriert. Scivita Medical hat die „Globalisierung" zu seiner Kernstrategie gemacht und Forschungs- und Entwicklungszentren in China und Japan eingerichtet. Mit soliden firmeninternen F&E-Fähigkeiten hat Scivita Medical eine einzigartige Technologieplattform eingerichtet, die auf fünf synergistischen Kerntechnologien aufbaut, und ein umfassendes Portfolio an Endoskop-Produkten und therapeutischen Produkten für alle Arten von Endoskopieverfahren entwickelt, die von verschiedenen klinischen Abteilungen durchgeführt werden, um unterschiedliche medizinische Bedürfnisse zu erfüllen. Scivita Medical hält sich an die Werte „Klinischer Schwerpunkt", „Gemeinsame Innovation", „Menschenorientiert", „Exzellenz und Effizienz" und wird seine Kerntechnologien kontinuierlich verbessern, die Marktdurchdringung mit exzellenten Produkten erhöhen und danach streben, die bevorzugte Marke zu sein, der Ärzte und Patienten in aller Welt vertrauen.

