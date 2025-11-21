Scorez Gros ce Black Friday 2025 avec les Offres SolarFlow de Zendure pour une Énergie Domestique Plus Intelligente

PARIS, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que les prix de l'énergie continuent de flamber partout en Europe, Zendure, un leader de l'innovation dans le domaine de l'énergie solaire, permet aux foyers de reprendre le contrôle de leurs factures d'électricité grâce à des promotions exclusives Black Friday sur sa gamme SolarFlow de solutions de stockage pour balcons et toitures photovoltaïques. Ces offres limitées dans le temps rendent l'énergie durable plus accessible, plus efficace et plus abordable, juste à temps pour l'hiver.

SolarFlow 2400 AC – Stockage AC couplé intelligent pour installations solaires sur toiture

Le SolarFlow 2400 AC est une solution de stockage d'énergie plug-and-play ultra-efficace pour les foyers équipés de systèmes photovoltaïques sur toiture. Basé sur une architecture AC-couplée, il se connecte facilement à un micro-onduleur de 2 000 W et à un hub de contrôle. Il délivre jusqu'à 2 400 W de sortie AC bidirectionnelle, y compris en mode hors-réseau, pour garantir une alimentation autonome et fiable. Le SolarFlow 2400 AC stocke l'énergie dans une batterie AB3000X de 2,88 kWh, extensible selon les besoins. Jusqu'à six batteries AB3000X peuvent être connectées pour atteindre une capacité totale de 17,28 kWh. Grâce à la technologie semi-conductrice au carbure de silicium (SiC) de troisième génération, le système atteint un rendement AC allant jusqu'à 96,5 %, maximisant ainsi l'utilisation de l'énergie solaire produite.

SolarFlow 800 Plus – Solution d'entrée de gamme abordable pour les installations solaires de balcon

Le SolarFlow 800 Plus est la nouvelle solution de stockage d'énergie économique de la série SolarFlow. Ce système intègre un onduleur intelligent de 800 W et une batterie de 1,92 kWh, extensible jusqu'à 11,52 kWh avec cinq batteries AB2000X/L supplémentaires. Sa batterie LiFePO₄ 48 V intégrée réduit les pertes d'énergie jusqu'à 25 %. Deux MPPT de 750 W optimisent la production même en faible luminosité, tandis que le démarrage en basse tension à 14 V améliore la génération d'énergie de 10 à 20 % par rapport aux micro-onduleurs classiques de 18 V. Le contrôle précis de la puissance par paliers de 1 W, avec un temps de réponse inférieur à trois secondes, garantit une utilisation particulièrement efficace de l'énergie.

SolarFlow 800 Pro – Premier système de stockage d'énergie pour balcon doté d'intelligence artificielle

Le SolarFlow 800 Pro est un système de stockage intelligent pour centrales de balcon qui intègre micro-onduleur, hub de contrôle et batterie dans un seul appareil compact. D'une capacité de base de 1,92 kWh (extensible jusqu'à 11,52 kWh), il offre une grande flexibilité. Quatre MPPT de 660 W permettent un apport solaire maximal de 2 640 W, soit un rendement annuel supérieur à 2 300 kWh. La technologie GaN (nitrure de gallium) garantit un rendement de charge de 96 %, tandis que le système de gestion de batterie 48 V réduit les pertes d'énergie jusqu'à 25 %. Les modes hors-réseau fournissent jusqu'à 1 000 W pour alimenter les appareils essentiels du foyer.

Gestion Intelligente de l'Énergie

Grâce au ZENKI HEMS, les utilisateurs bénéficient d'une vision en temps réel de leur consommation électrique, des prévisions météo et des tarifs dynamiques. Le système programme automatiquement la charge et la décharge pour une efficacité maximale, tandis que l'application Zendure offre une visibilité totale, un contrôle à distance et des analyses détaillées du bout des doigts.

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est un leader de l'innovation solaire implanté dans les grands pôles technologiques de Silicon Valley (États-Unis), la région de la Grande Baie (Chine), au Japon et en Allemagne. La mission de Zendure est de rendre l'énergie propre fiable et abordable pour tous les foyers en repoussant les limites des dernières technologies énergétiques. Son système révolutionnaire SolarFlow de stockage d'énergie pour balcon transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie quotidienne.

Contact:

Chris Patrick

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829687/Zendure_DE_GmbH.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg