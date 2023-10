Scorpion Therapeutics et les Laboratoires Pierre Fabre annoncent l'inclusion du premier patient dans l'essai clinique de phase I/II évaluant STX-721

- un inhibiteur mutant-sélectif de l'exon 20 de l'EGFR, dans le cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique

-- STX-721 se caractérise par une grande sélectivité et un profil d'activité prometteur

-- Il s'agit du deuxième programme de Scorpion qui entre en phase de développement clinique cette année --

-- C'est l'un des deux programmes EGFR en cours de développement avec les Laboratoires Pierre Fabre --

BOSTON et CASTRES, France, 10 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Scorpion Therapeutics Inc. (« Scorpion ») et les Laboratoires Pierre Fabre ont annoncé aujourd'hui l'inclusion du premier patient dans un essai clinique de phase I/II à dose croissante visant à évaluer le STX-721 de Scorpion, inhibiteur de la tyrosine kinase (« TKI ») hautement différencié, biodisponible par voie orale, irréversible et hautement sélectif qui cible les mutations de l'insertion de l'exon 20 (« ex20ins ») du récepteur du facteur de croissance épidermique (« EGFR ») et de l'ERBB2 (HER2), des moteurs oncogènes reconnus et validés cliniquement dans le cancer du poumon non à petites cellules (« CPNPC »). Cet essai clinique de phase I/II évaluera STX-721 en monothérapie chez des sujets atteints de CPNPC localement avancé ou métastatique présentant des mutations de l'ex20ins de l'EGFR.

Le CPNPC est le sous-type de cancer du poumon le plus répandu et plusieurs mutations de l'EGFR constituent les causes les plus fréquentes du CPNPC, survenant dans jusqu'à 38 % des tumeurs selon la zone géographique.[1],[2],[3] Dans cette population, jusqu'à 10 % des patients présentent des mutations de l'ex20ins.[4]

« Nous sommes impatients de commencer l'évaluation clinique de STX-721, notre inhibiteur mutant-sélectif de l'ex20ins de l'EGFR dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules », a déclaré Axel Hoos, docteur en médecine et PDG de Scorpion. « Le lancement de notre deuxième essai clinique cette année souligne la productivité et l'efficacité de notre équipe de recherche, et témoigne de la confiance de Scorpion et des Laboratoires Pierre Fabre dans la qualité, la sélectivité et la différenciation clinique potentielle de ce composé. Selon les données précliniques obtenues à ce jour, nous estimons que STX-721 est très sélectif et peut offrir une excellente fenêtre thérapeutique susceptible de procurer un haut niveau d'efficacité.

« Nous sommes ravis de l'entrée en phase clinique de STX-721 et des progrès réalisés depuis l'annonce de notre partenariat avec Scorpion il y a six mois », a déclaré Éric Ducournau, Directeur général des Laboratoires Pierre Fabre. « Nos deux équipes travaillent en étroite collaboration sur les deux candidats EGFR et nous sommes impatients de voir comment les patients pourront bénéficier de cette thérapie ciblée. »

STX-721 est un traitement par voie orale conçu pour être mutant-sélectif avec une tolérance et une efficacité optimisées qui pourrait permettre de surmonter les limites importantes liées à l'inhibition de l'EGFR de type sauvage dans les tissus sains, notamment les événements qui mènent souvent à la réduction ou l'interruption des doses.

« STX-721 est un inhibiteur oral des mutations de l'ex20ins de l'EGFR qui épargne l'EGFR de type sauvage et qui présente un profil de sélectivité préclinique convaincant », a déclaré Michael Streit, médecin et Chief Medical Officer de Scorpion. « Dans cet essai de phase I/II, nous chercherons à démontrer comment ces qualités uniques se traduisent par un profil d'activité performant grâce à sa conception optimisée. Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec les chercheurs de cette étude, ainsi qu'avec nos collègues des Laboratoires Pierre Fabre, afin d'évaluer STX-721 chez les patients atteints de CPNPC avec mutation de l'ex20ins de l'EGFR. »

À propos de l'essai de phase I/II portant sur STX-721

L'essai clinique de phase I/II de Scorpion, mené en collaboration avec les Laboratoires Pierre Fabre, est une étude multicentrique en ouvert visant à évaluer la tolérance de STX-721 administré en doses multiples ascendantes chez des patients atteints de CPNPC localement avancé ou métastatique causé par des mutations de l'EGFR. L'objectif de cet essai est de caractériser le profil d'innocuité de STX-721 et de déterminer une dose maximale tolérée ainsi qu'une dose biologiquement active optimale, utilisable s'il y a lieu, comme dose recommandée en phase II (« RP2D ») pour administration en monothérapie dans le CPNPC causé par des mutations de l'exon20ins de l'EGFR. Une fois la RP2D définie, Scorpion a l'intention de continuer à évaluer l'innocuité, la tolérance et l'efficacité globale de STX-721. Les objectifs secondaires de cet essai de phase I/II comprennent l'évaluation du profil pharmacocinétique, des effets pharmacodynamiques et de la réponse clinique mesurés par la version 1.1 des critères RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors, critères d'évaluation de la réponse des tumeurs solides). Pour en savoir plus sur le premier essai de STX-721 mené chez l'homme, veuillez consulter cette page.

À propos de Scorpion Therapeutics

Scorpion est une société pionnière dans le domaine de l'oncologie au stade clinique, qui redéfinit les frontières de la médecine de précision afin de proposer des traitements optimisés et transformateurs à de plus vastes populations de patients atteints d'un cancer, une stratégie que Scorpion a baptisée « Precision Oncology 2.0 ». Scorpion a construit une plateforme propriétaire et entièrement intégrée qui inclut les technologies les plus avancées dans les domaines de la biologie du cancer, de la chimie médicale et des sciences des données, en vue de créer de façon rapide et continue des composés de petites molécules hautement sélectifs contre un éventail de cibles sans précédent. Scorpion a pour objectif de tirer parti de sa plateforme pour faire progresser un vaste pipeline de composés optimisés, détenus en propriété exclusive, dans trois catégories cibles : les meilleures molécules de leur catégorie ciblant des cibles oncogènes validées ; les molécules de première catégorie pour des cibles auparavant non médicamentables ; et les molécules de première catégorie pour de nouvelles cibles cancéreuses. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.scorpiontx.com.

A propos des Laboratoires Pierre Fabre

Les Laboratoires Pierre Fabre sont une entreprise pharmaceutique et dermo-cosmétique français, forts de 4 décennies d'expérience dans le domaine de l'innovation, du développement, de la fabrication et de la commercialisation en oncologie. En 2022, la compagnie a investi près de 80% de ses dépenses de R&D en oncologie et a récemment concentré ses efforts de R&D sur les thérapies ciblés. Son portefeuille de produits commercialisés en oncologie inclut le traitement du cancer colorectal, du sein et du poumon, du mélanome, de l'hématologie et de la condition précancéreuse comme la kératose actinique.

En 2022, les Laboratoires Pierre Fabre ont enregistré un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, dont 69% réalisés à l'international dans quelque 120 pays. Implanté depuis sa création en 1962 en région Occitanie, fabriquant plus de 90% de ses produits en France, le Groupe emploie près de 9600 collaborateurs dans le monde. La compagnie est détenue à 86% par la Fondation Pierre Fabre, une fondation reconnue d'utilité publique, et secondairement par ses collaborateurs à travers un plan d'actionnariat salarié.

En 2022, la démarche RSE du Groupe est évaluée par l'organisme indépendant AFNOR Certification au niveau « Exemplaire » du label Engagé RSE (norme ISO 26 000 du développement durable).

Pour plus d'informations à propos des Laboratoires Pierre Fabre: www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.

Pour Scorpion Therapeutics :

Contact médias :Ravi Moorthy

Scorpion Therapeutics Inc.

[email protected]

Contact investisseurs :Hannah Deresiewicz

Stern Investor Relations Inc.

[email protected]

Pour les Laboratoires Pierre Fabre :

Contact médias :

Laure Sgandurra

Laboratoires Pierre Fabre

[email protected]

[1] The Prevalence of EGFR Mutation in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer, Oncotarget, octobre 2016

[2] EGFR Mutation Incidence in Non-Small Cell Lung Cancer, J Cancer Res., août 2015

[3] Molecular Epidemiology of EGFR Mutations in Asian Patients, PLoS ONE, novembre 2015

[4] EGFR exon 20 insertion mutations in advanced non-small-cell lung cancer: current status and perspectives, Biomarker Research, avril 2022

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2046443/Pierre_Fabre_Scorpion_Logo.jpg

SOURCE Pierre Fabre; Scorpion Therapeutics