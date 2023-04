Scorpion Therapeutics y Pierre Fabre anuncian un acuerdo de colaboración y licencia para el desarrollo conjunto y la comercialización de STX-721 y STX-241 para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas mutantes del EGFR

Scorpion recibe 65 millones de dólares mediante un pago inicial y el logro de hitos a corto plazo y opta a recibir hasta 553 millones de dólares en hitos potenciales, además de royalties sobre las ventas netas del producto

La colaboración acelerará el desarrollo de STX-721 y STX-241 en mercados internacionales clave y apoyará las misiones de Scorpion y Pierre Fabre de llevar terapias transformadoras a los pacientes de todo el mundo

Scorpion conservará los derechos de STX-721 y STX-241 en los Estados Unidos, Canadá y Japón; a Pierre Fabre se le han otorgado los derechos en todos los demás territorios del mundo

BOSTON, Mass. y CASTRES, Francia, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Scorpion Therapeutics, Inc. ("Scorpion"), empresa oncológica pionera que redefine la frontera de la medicina de precisión a través de su estrategia Precision Oncology 2.0, y Pierre Fabre, grupo farmacéutico y dermocosmético francés presente en 120 países, han anunciado hoy un acuerdo exclusivo de colaboración y licencia para el codesarrollo de STX-721 y STX-241, dos candidatos de la franquicia de Scorpion de inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico mutante ("EGFR") altamente selectivos y de nueva generación para el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico ("CPNM"). Descubiertos por Scorpion, STX-721 y STX-241 son potencialmente los mejores inhibidores en su clase de las mutaciones del EGFR y potentes opciones de tratamiento para necesidades médicas emergentes y no cubiertas en el CPNM. En virtud del acuerdo, Scorpion dirigirá el desarrollo clínico de STX-721 y Pierre Fabre el de STX-241. Scorpion conservará los derechos de comercialización de STX-721 y STX-241 en Estados Unidos, Canadá y Japón, y Pierre Fabre será responsable de las actividades de comercialización en todos los demás territorios, centrándose en Europa y China.

"Nuestra misión es desarrollar la próxima generación de terapias transformadoras y ponerlas a disposición de los pacientes de todo el mundo", declaró Axel Hoos, Médico y Doctorado, Consejero Delegado de Scorpion. "Pierre Fabre es el socio ideal para acelerar esta visión; una compañía farmacéutica global con una sólida presencia clínica y comercial en Europa y Asia, y un historial de asociaciones exitosas con compañías biotecnológicas para desarrollar y proporcionar acceso a medicamentos innovadores contra el cáncer. Esta asociación debería ayudar a ampliar el alcance de nuestros programas dirigidos al EGFR, permitiéndonos ayudar a pacientes que necesitan urgentemente estos tratamientos, incluso en mercados como China, donde se espera que casi el 50 % de todos los casos de CPNM sean mutantes del EGFR para 2030".1

"Estamos entusiasmados de iniciar esta colaboración de codesarrollo con Scorpion y deseosos de añadir STX-721 y STX-241 a nuestra cartera de productos oncológicos. Pierre Fabre lleva casi cuatro décadas desarrollando y comercializando terapias contra el cáncer. Recientemente hemos centrado nuestros esfuerzos de I+D en terapias dirigidas y esta asociación con Scorpion encarna este movimiento estratégico", declaró Eric Ducournau, Director General de Pierre Fabre.

El CPNM es el subtipo más común de cáncer de pulmón y varias mutaciones del EGFR son los impulsores más frecuentes del CPNM, presentándose en aproximadamente el 14-38 por ciento de los tumores, dependiendo de la geografía.2 La gama de inhibidores de mutantes del EGFR de nueva generación altamente selectivos de Scorpion está diseñada para abordar varias de estas mutaciones activadoras, estando STX-721 dirigido a las mutaciones de inserción del exón 20 del EGFR, y STX-241 dirigido a las mutaciones del exón 19 o 21 con la mutación concurrente C797S, un conocido mecanismo de resistencia a los inhibidores del EGFR de 3a generación.

En el caso de los CPNM causados por mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR, durante el tratamiento suelen aparecer toxicidades asociadas a la inhibición del EGFR de tipo salvaje en tejidos sanos, como la piel y el tracto gastrointestinal. Estas toxicidades pueden dar lugar a reducciones o interrupciones de la dosis que, a su vez, pueden reducir la eficacia global del tratamiento. STX-721 y STX-241 han sido diseñados para maximizar la selectividad para la forma mutante de la enzima y evitar la inhibición del EGFR de tipo salvaje en tejidos sanos, con el fin de minimizar la aparición de estas toxicidades.

Hasta el 12,5 por ciento de los pacientes con CPNM con mutaciones en el exón 19 o 21 tratados con inhibidores covalentes del EGFR en primera línea desarrollan mutaciones secundarias de resistencia en C797S.3 Actualmente no existen opciones terapéuticas aprobadas para el importante número de pacientes que desarrollan CPNM con "doble mutación" del EGFR, lo que crea una importante y creciente necesidad no cubierta.

Juntos, los inhibidores de EGFR de nueva generación de Scorpion pueden tener el potencial de abordar más del 90 por ciento de las mutaciones activadoras en el CPNM mutante del EGFR, proporcionando potencialmente mejores resultados clínicos a miles de pacientes en todo el mundo.

"Basándonos en sus datos preclínicos, hemos llegado a la conclusión de que STX-721 y STX-241 pueden presentar los mejores perfiles de producto de su clase. Además, esta asociación ampliará significativamente nuestros esfuerzos en oncología de precisión, permitiéndonos apoyar mejor la atención y el tratamiento de miles de personas en todo el mundo", añadió Francesco Hofmann, Director de Investigación y Desarrollo de Medical Care en Pierre Fabre.

Según los términos del acuerdo, Scorpion recibirá 65 millones de dólares combinados mediante un pago inicial y la consecución de hitos a corto plazo, y podrá recibir hasta un total de 553 millones de dólares en posibles pagos por hitos. Además, Pierre Fabre pagará a Scorpion royalties porcentuales escalonados, producto por producto bajo licencia, que oscilan entre porcentajes de uno y dos dígitos, basados en las ventas netas anuales de cada producto bajo licencia en los territorios, excluidos Estados Unidos, Canadá y Japón. Scorpion pagará a Pierre Fabre royalties porcentuales escalonados en función de cada producto bajo licencia, que oscilarán entre porcentajes de uno y dos dígitos sobre las ventas netas anuales de cadas sobre las ventas netas anuales de cada producto bajo licencia en Estados Unidos. Las empresas compartirán los gastos globales de desarrollo sobre la base de un acuerdo preestablecido de reparto de costes.

Acerca de STX-721

STX-721 es una pequeña molécula de nueva generación, de administración oral, diseñada con la selectividad potencialmente mejor de su clase para atacar las mutaciones de inserción del exón 20 en el EGFR. Scorpion estima que los tumores de CPNM que expresan EGFR con mutaciones de inserción en el exón 20 tienen una incidencia de aproximadamente 3400 pacientes al año en Estados Unidos. STX-721 avanza actualmente en los estudios preclínicos y Scorpion espera presentar una solicitud de nuevo fármaco en investigación ("IND") a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ("FDA") a mediados de 2023.

Acerca de STX-241

La STX-241 es una pequeña molécula penetrante en el sistema nervioso central ("SNC"), de cuarta generación y administración oral, diseñada con la selectividad potencialmente mejor de su clase para atacar las mutaciones de resistencia en C797S. Scorpion estima que hasta 3000 pacientes al año en Estados Unidos, o hasta el 12,5 por ciento de los pacientes con CPNM con mutaciones del Exon 19, desarrollan mutaciones de resistencia en C797S. STX-241 avanza actualmente en los estudios preclínicos, y Scorpion espera presentar un IND a la FDA estadounidense en el primer semestre de 2024.

Acerca de Scorpion Therapeutics

Scorpion es una empresa oncológica pionera que está redefiniendo la frontera de la medicina de precisión para ofrecer terapias optimizadas y transformadoras a poblaciones más amplias de pacientes con cáncer, una estrategia que Scorpion denomina Oncología de Precisión 2.0. Scorpion ha creado una plataforma patentada y totalmente integrada con las tecnologías más avanzadas en biología del cáncer, química médica y ciencias de datos, con el objetivo de crear de forma consistente y rápida compuestos de moléculas pequeñas exquisitamente selectivos contra un espectro de dianas sin precedentes. Scorpion aspira a aprovechar su plataforma para desarrollar una amplia cartera de compuestos optimizados de su propiedad en tres categorías: moléculas de primera clase dirigidas a dianas oncogénicas validadas; moléculas de primera clase para dianas que antes no se podían tratar; y moléculas de primera clase para nuevas dianas oncológicas. Para obtener más información, visite www.scorpiontx.com.

Acerca de Pierre Fabre

Pierre Fabre es una empresa médica y de cuidados líder francesa con 4 décadas de experiencia en innovación, desarrollo, fabricación y comercialización en el sector de la oncología. La empresa dedicó cerca del 80 % de su gasto en I+D a la oncología en 2022 y recientemente ha declarado las terapias dirigidas como su principal prioridad en I+D. Su actual cartera comercial en oncología abarca los cánceres colorrectal, de mama y de pulmón, el melanoma, la hematología y afecciones cutáneas precancerosas como la queratosis actínica.

En 2022, Pierre Fabre facturó 2500 millones de euros, el 69 % de los cuales procedieron de ventas internacionales en 120 países. Establecido en el suroeste de Francia desde su creación en 1962, el Grupo fabrica más del 90 % de sus productos en Francia y emplea a unas 9600 personas en todo el mundo. La compañía pertenece en un 86 % a la Fundación Pierre Fabre, una fundación de interés público reconocida por el gobierno, y en segundo lugar por sus propios empleados a través de un plan internacional de acciones para empleados. La política de sostenibilidad de Pierre Fabre ha sido evaluada por el organismo de certificación AFNOR en el nivel "Ejemplar" de su etiqueta RSE (norma ISO 26 000 para el desarrollo sostenible).

Puede encontrar más información sobre Pierre Fabre en www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.

