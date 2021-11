Scotch Whisky Investments célèbre les 80 ans de Glenlivet lors de l'événement de luxe MASTERS EXPO

Ce whisky de la distillerie Glenlivet a été distillé le 3 février 1940 et est devenu un point de repère dans l'histoire de ces fameux liquides de l'Écosse. George Urquhart, issu de la deuxième génération de propriétaires de la société, a eu la clairvoyance et la vision de déposer l'eau-de-vie de la distillerie Glenlivet dans un fût de chêne Gordon & MacPhail sur mesure, afin que les générations futures puissent en profiter après sa mort. Au cours des huit dernières décennies, le fût a été entretenu par la famille Gordon & MacPhail et a finalement été mis en bouteille grâce à une collaboration avec Sir David Adjaye OBE, architecte et designer de renommée internationale.

Michel Kappen, PDG de la maison de commerce Scotch Whisky Investments, basée aux Pays-Bas et spécialisée dans le whisky single malt (écossais) en tant qu'investissement alternatif et rentable, s'est exprimé sur l'achat de la première bouteille : « Avec trois de nos investisseurs, nous avons pu acquérir cette bouteille unique contenant le plus vieux whisky single malt du monde. Il va sans dire que cette merveille ne sera pas ouverte, qu'elle occupera une place de choix dans notre bureau et qu'elle servira de sujet de conversation pour tous ceux qui souhaitent investir dans l'eau de vie écossaise. »

Au total, 250 carafes ont été mises en bouteille à partir du fût de 80 ans et seront vendues dans le monde entier. Les prix peuvent varier, mais chaque bouteille de ce Glenlivet 80 ans d'âge spécial devrait être vendue dans une fourchette de 110 000 à 120 000 euros.

À propos de Scotch Whisky Investments

Scotch Whisky Investments est une maison de commerce à vocation financière qui possède des bureaux à Sassenheim (Pays-Bas) et au Monténégro, ainsi que son propre site en Écosse. Scotch Whisky Investments négocie exclusivement des bouteilles et des fûts de whisky écossais single malt rare. En outre, son personnel s'occupe de l'ensemble du processus, de la matière première au produit fini, de la création et de la gestion du portefeuille à la vente finale.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=nkDCdCzjJIU

Related Links

https://scotchwhiskyinvestments.com



SOURCE Scotch Whisky Investments