Scotch Whisky Investments stellt Glenlivet 80 Years während der Luxusveranstaltung MASTERS EXPO vor

Dieser Whisky aus der Glenlivet Distillery wurde am 3. Februar 1940 gebrannt und ist ein Meilenstein in der Geschichte der schottischen Flüssigkeiten. George Urquhart, der das Unternehmen in zweiter Generation führt, hatte die Weitsicht und die Vision, die Spirituose der Glenlivet Distillery in einem speziell angefertigten Gordon & MacPhail-Eichenfass zu lagern, damit sie nach seinem Tod von zukünftigen Generationen genossen werden kann. In den letzten acht Jahrzehnten wurde das Fass von der Familie Gordon & MacPhail gepflegt und schließlich in Zusammenarbeit mit Sir David Adjaye OBE, einem international anerkannten Architekten und Designer, abgefüllt.