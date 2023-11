ScreenPoint Medical franchit un nouveau cap

Transpara, le premier logiciel mondial d'intelligence artificielle (IA) pour les soins mammaires, franchit la barre des 5 millions de mammographies et 1 million d'examens par tomosynthèse analysés pour aider les radiologues à lire les mammographies

NIMÈGUE, Pays-Bas, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- ScreenPoint Medical , a annoncé que TransparaR, son logiciel d'intelligence artificielle (IA) pour les soins mammaires a franchi la barre des 5 millions de mammographies, dont plus d'un million d'examens par tomosynthèse (3D) analysés pour aider les radiologues à lire les examens de mammographie. Transpara fournit aux radiologues une « deuxième paire » d'yeux qui les aide à détecter les cancers plus tôt et à réduire les taux de rappel.

Lauritzen et al Radiology August 2023 summary results

Utilisé par des centaines de sites dans le monde, Transpara a établi la norme de l'intelligence artificielle pour les soins mammaires, prenant en charge tous les principaux fabricants de portiques de mammographie et s'intégrant au flux de travail de lecture radiologique dans les environnements à lecture unique et à double lecture. ScreenPoint présentera les résultats de Transpara, leader de l'industrie, lors de la 109e réunion annuelle de la Radiological Society of North America (RSNA), qui se tiendra du 26 au 30 novembre 2023 (South Hall, stand n° 3947).

Les avantages de Transpara au plan clinique et en termes de flux de travail pour l'amélioration du processus de dépistage par mammographie ont fait l'objet de plusieurs études majeures publiées dans des revues de haut niveau, dont une récente publication dans Radiology (Lauritzen, et al) en août, démontrant que Transpara, combiné à deux autres mesures, fournit une mesure du risque à court terme supérieure à celle de nombreux modèles actuels (par exemple, Gail, TC8). (voir la figure ci-jointe)

« En tant que logiciel d'IA pour les soins mammaires le plus utilisé dans la pratique clinique avec 5 millions de mammographies et 1 million d'examens par tomosynthèse analysés, nous sommes très fiers de constater que, étude après étude, Transpara continue de démontrer la valeur qu'il apporte aux prestataires de soins de santé mammaires et aux patientes. Quels que soient le pays, l'âge de la patiente, la densité mammaire ou l'origine ethnique de la patiente, Transpara donne des résultats constants. Nos offres en cours de développement continueront à étendre la portée et l'impact du portefeuille Transpara en aidant les radiologues à détecter le cancer plus tôt et à réduire leur charge de travail en toute sécurité », a déclaré Mark Koeniguer, PDG de ScreenPoint Medical.

Transpara est homologué par la FDA et approuvé par la réglementation européenne (marque CE) pour une utilisation conjointe avec les mammographies 2D et 3D de plusieurs fabricants. Utilisé par des centaines de centres de pointe dans plus de 30 pays, Transpara est conçu pour travailler en parallèle avec les radiologues. Les études montrent que Transpara permet de détecter plus tôt jusqu'à 45 % des cancers d'intervalle, tout en contribuant à réduire la charge de travail et à optimiser le flux de travail.

À propos de ScreenPoint Medical

ScreenPoint Medical traduit la recherche de pointe sur l'apprentissage automatique en technologie accessible aux radiologues, afin d'améliorer le flux de travail de dépistage, la confiance dans les décisions et l'évaluation du risque de cancer du sein. Les radiologues du monde entier font confiance à Transpara, car la solution a été mise au point par des experts en apprentissage automatique et en analyse d'images, et elle est mise à jour en tenant compte de l'avis de spécialistes en imagerie mammaire de renommée mondiale. Découvrez toutes les preuves à l'adresse : https://screenpoint-medical.com/published-evidence/peer-reviewed-publications