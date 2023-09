ScreenPoint Medical met en avant l'élan mondial pour Transpara Breast AI à l'EUSOBI

La solution d'IA pour les soins mammaires la plus validée cliniquement a été présentée dans 4 études évaluées par des pairs au cours des 6 derniers mois, améliorant le flux de travail pour augmenter les capacités de dépistage des femmes par les radiologues.

VALENCE, Espagne, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ScreenPoint Medical met en avant l'élan mondial pour Transpara, le premier logiciel mondial d'intelligence artificielle (IA) pour les soins mammaires à l'occasion de de la réunion scientifique annuelle de la Société européenne d'imagerie du sein (EUSOBI), du 28 au 30 septembre 2023 (Stand M02).

La valeur clinique et opérationnelle de Transpara sur l'amélioration du processus de dépistage par mammographie a été documentée dans plusieurs publications de premier plan évaluées par des pairs au cours des derniers mois, y compris le Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology et European Radiology.

En tête des publications figurent les résultats préliminaires du premier essai contrôlé randomisé sur l'IA mammaire : l' étude sur le dépistage mammographie par IA (MASAI) publiée cet été dans Lancet Oncology. Cette étude examinait l'utilisation de l'IA dans le dépistage du cancer du sein pour orienter 90 % des cas en une lecture unique et les résultats ont été frappants : le flux de travail assisté par Transpara a amélioré la détection du cancer (20 %) tout en réduisant la charge de travail de lecture de 44 % sans changement du taux de rappel ou d'arbitrage. Transpara est déjà utilisé dans les régions de trois pays européens pour remplacer en toute sécurité le deuxième lecteur dans les mammographies de dépistage à faible risque afin de fournir des soins plus rapides aux femmes ; les recherches se poursuivent pour confirmer la valeur de Transpara dans ces conditions.

L'étude MASAI s'est concentrée sur les améliorations requises pour pallier une pénurie mondiale de capacité en radiologie. Alors que les progrès technologiques offrent davantage de moyens à la radiologie afin de faciliter le diagnostic et le choix du traitement, le travail des radiologues prend de plus en plus d'importance. La recherche utilisant Transpara pour améliorer le flux de travail ne se limite pas au volume de lecture. L'amélioration des soins mammaires pour les femmes comprend une stratification efficace des risques ; deux articles publiés cette année portant sur Transpara ont démontré que l'évaluation sûre et efficace des risques pourrait ne pas nécessiter de processus manuel de collecte de données à forte intensité de main-d'œuvre.

Plus tôt cette année, des chercheurs de la Mayo Clinic (à Rochester, dans le Minnesota) et de l'Université de Californie à San Francisco ont confirmé que le couplage de l'imagerie par intelligence artificielle (IA) et des algorithmes de densité mammaire volumétrique peut aider à prédire le risque à long terme de cancer du sein, en particulier les maladies invasives. L'étude, intitulée « Impact of Artificial Intelligence System and Volumetric Density on Risk Prediction of Interval, Screen-Detected, and Advanced Breast Cancer » a été publiée dans le Journal of Clinical Oncology. Les résultats ont montré que le score de Transpara améliore la prédiction du risque à long terme lorsqu'il est combiné avec des facteurs de risque cliniques, notamment la densité mammaire pour l'ensemble des cancers invasifs, les cancers détectés par dépistage, avancés et non avancés.

De plus, l'utilité de Transpara pour une évaluation des risques fondée sur un programme de dépistage efficace et efficient a été évaluée et publiée sous le titre « Assessing Breast Cancer Risk by Combining AI for Lesion Detection and Mammographic Texture . » Lauritzen et al. ont pu démontrer que la détection par Transpara, la densité volumétrique et une analyse quantitative de la texture pouvaient être associées pour fournir une meilleure prédiction des risques par rapport aux modèles de risque traditionnels nécessitant beaucoup de main-d'œuvre et de données. De plus, l'imagerie supplémentaire offerte aux femmes présentant le risque le plus élevé de Transpara A DOUBLÉ la détection précoce du cancer (détection du cancer de l'intervalle avant les visites subséquentes) par rapport aux modèles traditionnels.

L'un des facteurs de risque les plus forts pour les femmes reste la densité mammaire. Cela a entraîné un effort mondial pour mieux caractériser et communiquer la densité. Transpara atténue une partie du risque de détection associé à la densité. Pour récapituler : au cours du premier trimestre de l'année, dans l'étude intitulée « Artificial intelligence in BreastScreen Norway: a retrospective analysis of a cancer-enriched sample including 1254 breast cancer cases » publiée dans European Radiology, les chercheurs ont démontré la valeur de Transpara pour une détection plus précoce chez les femmes ayant des seins denses, en augmentant la sensibilité de 63 % à 81 %. La forte proportion de cancers avec un score de Transpara de 10 indique la performance prometteuse de Transpara, en particulier pour les femmes ayant des seins denses. Les résultats des mammographies antérieures avec un score Transpara de 10 illustrent le potentiel de détection précoce des cancers du sein grâce à l'IA dans la lecture d'écran.

« Alors que nous approchons des 5 millions de mammographies analysées, nous sommes très fiers que Transpara continue de démontrer sa valeur pour les prestataires de soins de santé mammaires et les femmes lorsqu'il est évalué rigoureusement. Ces études ont validé la performance de Transpara pour aider les radiologues à détecter les cancers plus tôt et à réduire la charge de travail en toute sécurité », a déclaré Mark Koeniguer, directeur général de ScreenPoint Medical.

ScreenPoint Medical traduit la recherche de pointe sur l'apprentissage automatique en technologie accessible aux radiologues, afin d'améliorer le flux de travail de dépistage, la confiance dans les décisions et l'évaluation du risque de cancer du sein. Les radiologues du monde entier font confiance à Transpara, car la solution a été mise au point par des experts en apprentissage automatique et en analyse d'images, et elle est mise à jour en tenant compte de l'avis de spécialistes en imagerie mammaire de renommée mondiale.

