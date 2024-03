Sculpté par l'air : L'aérodynamique au centre de la conception et du développement de la première supercar portugaise

Qu'il s'agisse de rouler sur l'une des meilleures routes de la planète ou de défier la physique sur l'asphalte d'un circuit de classe mondiale, l'aérodynamique joue un rôle absolument crucial dans l'efficacité et les performances de la supercar d'Adamastor

PORTO, Portugal, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Il n'y a pas d'autre façon de le dire : la fonction a défini la conception. La première supercar portugaise est partie d'une feuille de papier vierge et le processus de conception a été entièrement dirigé par le responsable de l'aérodynamique. C'est dire l'importance de l'aérodynamique pour les performances d'une supercar et Adamastor le sait bien. En utilisant le logiciel de CAO Siemens NX, le département de conception a développé la carrosserie élaborée de la nouvelle Adamastor avec une liberté créative totale, avec en ligne de mire la meilleure efficacité possible et des performances supérieures en matière de conduite sportive.

The aerodynamics plays a major role in design and development of the Portuguese supercar from Adamastor

Dans un second temps, une fois la configuration de base conçue, l'équipe du centre d'ingénierie d'Adamastor s'est attelée à définir les espaces occupés par les principaux composants. À cet égard, le travail des autres départements — dynamique, groupe motopropulseur, intérieur, structures — a été essentiel, car ils ont créé les solutions nécessaires pour optimiser l'espace d'installation ainsi que les meilleures performances des composants respectifs. Les surfaces aérodynamiques en fibre de carbone, l'effet Venturi du soubassement de carrosserie — un concept à l'origine d'une grande partie de la déportance générée, permettant d'éviter la nécessité de composants tels que des ailerons — et la conception globale ont également été optimisés en utilisant des simulations de MNF (mécanique des fluides numérique) — 125 cas différents, parmi lesquels les cas de sécurité.

En utilisant les technologies et les logiciels de simulation les plus avancés, Adamastor a effectué plus de 30 000 tours pour affiner et faire évoluer les performances de sa supercar, et valider le comportement du châssis et sa dynamique dans les conditions les plus exigeantes possibles. Des objectifs ont même été fixés en termes de temps au tour dans le simulateur, des records qui ont été facilement dépassés par la supercar Adamastor. L'équipe a également fixé des objectifs spécifiques en termes de performance dynamique, en se concentrant sur des domaines tels que la rigidité structurelle, le poids et l'emplacement du centre de gravité.

Les composants ont également fait l'objet d'une optimisation structurelle à l'aide de la simulation de l'analyse MEF (méthode des éléments finis) ainsi que d'algorithmes spécifiques. Le châssis à lui seul a fait l'objet de plus de 100 itérations, portant sur des éléments tels que la conception et, par exemple, la définition du stratifié en fibre de carbone. Tous les moules et gabarits ont été encore optimisés afin de réduire le temps de fabrication et le gaspillage de matériaux utilisés dans leur construction.

Tous les travaux réalisés en termes d'aérodynamique ont abouti — dans un environnement de simulation — à des résultats très encourageants ; la supercar Adamastor s'imposant, en termes de déportance, sur les monoplaces de Formule 2 et de Formule 3 des saisons 2021, ainsi que sur les voitures des catégories GT3 et LMP2. Et tout cela sans l'utilisation de l'habituel grand aileron arrière. Quant au coefficient de traînée, les résultats obtenus sont également enthousiasmants et parviennent même à dépasser les performances d'une monoplace de Formule 1 de la saison 2021.

Adamastor continue d'exécuter son plan, étape par étape, en s'appuyant sur son équipe aux multiples talents et jouissant de l'expérience acquise dans le monde de la Formule 1 et du GT, pour faire avancer et concrétiser sa vision d'une supercar moderne. Un véhicule conçu avec les dernières technologies, en provenance de son usine et de son centre d'ingénierie dans le quartier de Perafita à Porto, en vue de conquérir sa propre page dans l'histoire automobile et nationale, devenant le fabricant de la première supercar conçue, développée et produite au Portugal.

À propos d'Adamastor

Nous sommes un constructeur portugais de supercars à faible volume axé sur l'innovation, la technologie et l'ingénierie. Avec un passé axé sur les investissements dans la recherche et le développement de projets dans l'industrie des voitures de sport, en 2019, Adamastor a décidé de repositionner son activité sur le développement d'une supercar.

Adamastor est un nouveau constructeur de supercars à faible volume, basé à Porto, au Portugal. Notre siège social comprend un nouveau centre de développement technologique et des ateliers. Grâce au renforcement de notre équipe avec des professionnels issus de l'industrie automobile et au développement d'un réseau international de partenariats, Adamastor est en mesure d'assurer l'accès aux meilleures technologies, équipements et composants pour le sport automobile.

Nous sommes animés par le désir de construire une voiture de compétition. Un véhicule à la pointe de la technologie en termes d'efficacité, qui nous permettra de gagner dans la catégorie GT et, en même temps, de lancer la version homologuée pour la circulation routière. Dans un futur proche, nous voulons participer aux 24 Heures du Mans.

Plus d'informations sur : https://www.adamastor.com.pt .